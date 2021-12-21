https://uz.sputniknews.ru/20211221/nikakoy-ryby-chto-gotovit-i-kak-ukrasit-stol-na-novyy-2022-god--21883096.html

Никакой рыбы: что готовить и как украсить стол на Новый 2022 Год

Никакой рыбы: что готовить и как украсить стол на Новый 2022 Год

Какие блюда лучше приготовить в новогоднюю ночь, а также что ни в коем случае нельзя делать при встрече Нового 2022 года - читайте в обзоре Sputnik.

2021-12-21T23:30+0500

2021-12-21T23:30+0500

2021-12-21T23:30+0500

это интересно

красота

новый год

рецепт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/15/21882669_0:45:1921:1125_1920x0_80_0_0_c73e481b774d281850e0f8f6f17a5556.jpg

Согласно восточному гороскопу, символом 2022 года станет Черный Водяной Тигр. Как правильно накрыть стол, что готовить, чтобы "встретить хищника" во всеоружии, и что стоит делать при встрече 2022 года, чтобы он оказался успешным - в материале Sputnik.Что готовить на Новый 2022 ГодТигр любит мясо, а значит, блюда из него приветствуются на новогоднем столе, считают астрологи. Но подчеркивают: есть исключение: лучше не готовить дичь.Предпочтительна и курица. Вообще, чем больше будет мяса на столе, тем успешнее пройдет год, ведь Тигр будет к вам благосклонен. Например, можно приготовить шашлык или мясное ассорти.Черный Водяной Тигр любит все яркое, поэтому стоит уделить внимание заправке - подать говядину в томатной зажарке или утку в апельсиновом соусе.Также обязательно нужно подать гарнир - это могут быть любые овощи, считает член экспертного состава Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу НАДЭП Гульшат Осипова."Тигру особенно понравится гарнир в желтой и оранжевой цветовой гамме. Чтобы подкрасить его, можно в процессе приготовления использовать шафран и куркуму", - сообщила она в комментарии РИА Новости.Что не стоит готовить на Новый 2022 ГодВ преддверии года Тигра лучше не подавать на стол острые сыры. Стоит отказаться от рыбы - астрологи верят, что он ее не любит. Лучше не включать в список праздничных блюд и морепродукты.Как украсить стол на Новый 2022 ГодПриметы в Новый 2022 ГодСчитается, что накануне праздника необходимо отдать все долги, принести искренние извинения всем людям, которых вы могли обидеть в текущем году, а также закончить всю незавершенную работу.Существует множество других примет, связанных с Новым Годом:Что нельзя делать в Новый 2022 Год:Говорят, что в новогоднюю ночь ни в коем случае нельзя спать - так вы рискуете пропустить все самые интересные события, уготованные вам в следующем году.Нельзя встречать праздник в неубранном помещении или готовить блюда на новогодний стол в плохом настроении - от вас может отвернуться удача.Новым Годом нельзя ссориться, грустить, плакать и обижаться, поскольку известно: как встретишь год, так его и проведешь.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

красота, новый год, рецепт