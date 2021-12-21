https://uz.sputniknews.ru/20211221/txekvondisty-uzbekistana--na-tretem-meste-v-mire-21878370.html

Тхэквондисты Узбекистана – на третьем месте в мире

Тхэквондисты Узбекистана – на третьем месте в мире

Команда привезла из Беларуси 56 золотых, серебряных и бронзовых медалей.

2021-12-21T16:02+0500

2021-12-21T16:02+0500

2021-12-21T16:02+0500

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Команда Узбекистана заняла третье место в общекомандном зачете на Чемпионате и Кубке мира среди юниоров, молодежи и взрослых. Мировое первенство среди проходило 13-20 декабря в Минске, сообщает Федерация тхэквондо Узбекистана.В чемпионате приняли участие 64 узбекистанских спортсмена под руководством тренера Лазиза Хасанова. Команда завоевала 21 золотую, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей и в общекомандном зачете заняла третье место.Золотые медалиВ дисциплине тули:Серебряные медалиВ дисциплине “тули” в возрастной категории 14-17 лет:Бронзовые медали:В дисциплине “тули”Холмуродов Мухаммаджон - в возрастной категории 16-17 лет, в весовой категории до 63 кгВ возрастной категории 16-17 летЧитайте также: Необычные тренировки? как обучают тхэквондо детей с особенностями развития - видео

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