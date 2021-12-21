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Тхэквондисты Узбекистана – на третьем месте в мире
Тхэквондисты Узбекистана – на третьем месте в мире
Команда привезла из Беларуси 56 золотых, серебряных и бронзовых медалей.
2021-12-21T16:02+0500
2021-12-21T16:02+0500
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Команда Узбекистана заняла третье место в общекомандном зачете на Чемпионате и Кубке мира среди юниоров, молодежи и взрослых. Мировое первенство среди проходило 13-20 декабря в Минске, сообщает Федерация тхэквондо Узбекистана.В чемпионате приняли участие 64 узбекистанских спортсмена под руководством тренера Лазиза Хасанова. Команда завоевала 21 золотую, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей и в общекомандном зачете заняла третье место.Золотые медалиВ дисциплине тули:Серебряные медалиВ дисциплине “тули” в возрастной категории 14-17 лет:Бронзовые медали:В дисциплине “тули”Холмуродов Мухаммаджон - в возрастной категории 16-17 лет, в весовой категории до 63 кгВ возрастной категории 16-17 летЧитайте также: Необычные тренировки? как обучают тхэквондо детей с особенностями развития - видео
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узбекистан, беларусь, чемпионат, таэквондо

Тхэквондисты Узбекистана – на третьем месте в мире

16:02 21.12.2021
© Пресс служба Федерации тхэквондо УзбекистанаТхэквондисты Узбекистана завоевали на соревнованиях в Минске 56 медалей
Тхэквондисты Узбекистана завоевали на соревнованиях в Минске 56 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Пресс служба Федерации тхэквондо Узбекистана
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Команда привезла из Беларуси 56 золотых, серебряных и бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Команда Узбекистана заняла третье место в общекомандном зачете на Чемпионате и Кубке мира среди юниоров, молодежи и взрослых. Мировое первенство среди проходило 13-20 декабря в Минске, сообщает Федерация тхэквондо Узбекистана.
В чемпионате приняли участие 64 узбекистанских спортсмена под руководством тренера Лазиза Хасанова. Команда завоевала 21 золотую, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей и в общекомандном зачете заняла третье место.
Золотые медали
В дисциплине тули:
1.
Ли Владимир - III ДАН
2.
Зоитов Музаффар - IV ДАН
Серебряные медали
1.
Гофурова Нозима - в возрастной категории 16-17 лет, в весовой категории до 40 кг
2.
Холбеков Боходир - в весовой категории до 73 кг
В дисциплине “тули” в возрастной категории 14-17 лет:
1.
Ким Евгений
2.
Четвериков Александр
3.
Пак Владислав
4.
Пак Вячеслав
5.
Ли Владимир
6.
Дай Лун
Бронзовые медали:
В дисциплине “тули”
Холмуродов Мухаммаджон - в возрастной категории 16-17 лет, в весовой категории до 63 кг
1.
Четвериков Александр - в возрастной категории 14-15 лет, в весовой категории до 65 кг
2.
Холбеков Боходир - IV ДАН
3.
Абдулхамидова Зиёдахон - II ДАН
4.
Ким Евгений – в возрастной категории 16-17 лет, II ДАН
В возрастной категории 16-17 лет
1.
Ким Евгений
2.
Пак Владислав
3.
Пак Вячеслав
4.
Гайбуллаев Фирдавс
5.
Холбеков Мухаммаджон
6.
Бабаев Алибек
Читайте также: Необычные тренировки? как обучают тхэквондо детей с особенностями развития - видео
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