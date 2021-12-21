Спорт
Тхэквондисты Узбекистана – на третьем месте в мире
© Пресс служба Федерации тхэквондо УзбекистанаТхэквондисты Узбекистана завоевали на соревнованиях в Минске 56 медалей
© Пресс служба Федерации тхэквондо Узбекистана
Команда привезла из Беларуси 56 золотых, серебряных и бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Команда Узбекистана заняла третье место в общекомандном зачете на Чемпионате и Кубке мира среди юниоров, молодежи и взрослых. Мировое первенство среди проходило 13-20 декабря в Минске, сообщает Федерация тхэквондо Узбекистана.
В чемпионате приняли участие 64 узбекистанских спортсмена под руководством тренера Лазиза Хасанова. Команда завоевала 21 золотую, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей и в общекомандном зачете заняла третье место.
Золотые медали
В дисциплине тули:
1.Ли Владимир - III ДАН
2.Зоитов Музаффар - IV ДАН
Серебряные медали
1.Гофурова Нозима - в возрастной категории 16-17 лет, в весовой категории до 40 кг
2.Холбеков Боходир - в весовой категории до 73 кг
В дисциплине “тули” в возрастной категории 14-17 лет:
1.Ким Евгений
2.Четвериков Александр
3.Пак Владислав
4.Пак Вячеслав
5.Ли Владимир
6.Дай Лун
Бронзовые медали:
В дисциплине “тули”
Холмуродов Мухаммаджон - в возрастной категории 16-17 лет, в весовой категории до 63 кг
1.Четвериков Александр - в возрастной категории 14-15 лет, в весовой категории до 65 кг
2.Холбеков Боходир - IV ДАН
3.Абдулхамидова Зиёдахон - II ДАН
4.Ким Евгений – в возрастной категории 16-17 лет, II ДАН
В возрастной категории 16-17 лет
1.Ким Евгений
2.Пак Владислав
3.Пак Вячеслав
4.Гайбуллаев Фирдавс
5.Холбеков Мухаммаджон
6.Бабаев Алибек