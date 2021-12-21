https://uz.sputniknews.ru/20211221/v-nur-sultane-obsujdayut-aktivizatsiyu-terroristov-v-sirii--video-21875837.html

В Нур-Султане обсуждают активизацию террористов в Сирии — видео

В Нур-Султане обсуждают активизацию террористов в Сирии — видео

В последнее время активизировались террористические группировки практически по всей территории Сирии, заявил спецпредставителя президента России по этой стране Александр Лаврентьев.

2021-12-21T14:09+0500

2021-12-21T14:09+0500

2021-12-21T14:09+0500

в мире

сирия

террористы

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В столице Казахстана проходит семнадцатый раунд переговоров по Сирии.В течение двух дней, 21 и 22 декабря, пройдут двусторонние и трехсторонние консультации. В Нур-Султан прибыла делегация правительства Сирии, представители сирийской оппозиции и делегация Турции, сообщает Sputnik Казахстан.Также ожидается прибытие делегаций из России, Ирана, представителей ООН и других наблюдателей.Один из основных вопросов, который обсудят участники — угроза терроризма. По словам спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, активизация группировок в Сирии вызывает беспокойство.По его словам, идет плотное взаимодействие с турецкими коллегами по выправлению ситуации на севере и северо-западе Сирии, прежде всего в Идлибской зоне деэскалации.Участники также обсудят создание условий для улучшения социально-экономической ситуации в Сирии, оказание гуманитарной помощи, возвращение сирийских беженцев в свои дома, работу по обмену пленными и поиску пропавших без вести.

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сирия, террористы, президент рф, нур-султан