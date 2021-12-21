https://uz.sputniknews.ru/20211221/v-nur-sultane-obsujdayut-aktivizatsiyu-terroristov-v-sirii--video-21875837.html
В Нур-Султане обсуждают активизацию террористов в Сирии — видео
В Нур-Султане обсуждают активизацию террористов в Сирии — видео
В последнее время активизировались террористические группировки практически по всей территории Сирии, заявил спецпредставителя президента России по этой стране Александр Лаврентьев.
2021-12-21T14:09+0500
2021-12-21T14:09+0500
2021-12-21T14:09+0500
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В столице Казахстана проходит семнадцатый раунд переговоров по Сирии.В течение двух дней, 21 и 22 декабря, пройдут двусторонние и трехсторонние консультации. В Нур-Султан прибыла делегация правительства Сирии, представители сирийской оппозиции и делегация Турции, сообщает Sputnik Казахстан.Также ожидается прибытие делегаций из России, Ирана, представителей ООН и других наблюдателей.Один из основных вопросов, который обсудят участники — угроза терроризма. По словам спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, активизация группировок в Сирии вызывает беспокойство.По его словам, идет плотное взаимодействие с турецкими коллегами по выправлению ситуации на севере и северо-западе Сирии, прежде всего в Идлибской зоне деэскалации.Участники также обсудят создание условий для улучшения социально-экономической ситуации в Сирии, оказание гуманитарной помощи, возвращение сирийских беженцев в свои дома, работу по обмену пленными и поиску пропавших без вести.
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сирия, террористы, президент рф, нур-султан
В Нур-Султане обсуждают активизацию террористов в Сирии — видео
В последнее время активизировались террористические группировки практически по всей территории Сирии, заявил спецпредставителя президента России по этой стране Александр Лаврентьев.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В столице Казахстана проходит семнадцатый раунд переговоров по Сирии.
В течение двух дней, 21 и 22 декабря, пройдут двусторонние и трехсторонние консультации. В Нур-Султан прибыла делегация правительства Сирии, представители сирийской оппозиции и делегация Турции, сообщает Sputnik Казахстан
.
Также ожидается прибытие делегаций из России, Ирана, представителей ООН и других наблюдателей.
Один из основных вопросов, который обсудят участники — угроза терроризма. По словам спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, активизация группировок в Сирии вызывает беспокойство.
"Поэтому думаем очень подробно обсудить варианты активизации противодействия террористическим группировкам, сопряжение усилий всех заинтересованных сторон. Я думаю, только сообща мы можем противодействовать этому злу", — сказал он журналистам во вторник.
По его словам, идет плотное взаимодействие с турецкими коллегами по выправлению ситуации на севере и северо-западе Сирии, прежде всего в Идлибской зоне деэскалации.
Участники также обсудят создание условий для улучшения социально-экономической ситуации в Сирии, оказание гуманитарной помощи, возвращение сирийских беженцев в свои дома, работу по обмену пленными и поиску пропавших без вести.