https://uz.sputniknews.ru/20211221/v-uzbekistane-proshli-zaderjaniya-za-nezakonnuyu-prodaju-zemli--video-21879526.html

В Узбекистане прошли задержания за незаконную продажу земли — видео

В Узбекистане прошли задержания за незаконную продажу земли — видео

Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких областях страны. Задержано по меньшей мере девять человек.

2021-12-21T17:06+0500

2021-12-21T17:06+0500

2021-12-21T17:06+0500

происшествия

узбекистан

задержание

продажа

земля

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) сообщили о пресечении фактов незаконной продажи земли сразу в четырех областях страны.Оперативные мероприятия прошли в Ташкентской, Сырдарьинской, Наманганской и Самаркандской областях.Так, в поле зрения спецслужб попал сотрудник управления инвестиций и внешней торговли Ташкентской области, который пытался реализовать 13,7 гектаров плодородной земли в Кибрайском районе за 3 млн 425 тысяч долларов. Продавца и покупателя задержали в момент передачи аванса в размере 500 тыс долларов.Скромнее запросы оказались у жителя Сырдарьинской области. За свое посредничество в приобретении 20 гектаров земли он просил всего 70 тыс долларов. После задержания выяснилось, что мужчина ранее уже был дважды судим за мошенничество.Среди задержанных также оказался начальник отдела жилищно-коммунального обслуживания одного из районов Самаркандской области. Он пытался продать пустующий склад районного медицинского объединения за 10 тысяч долларов.Как сообщается, оперативные мероприятия проводились совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями. Возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.

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узбекистан, задержание, продажа, земля