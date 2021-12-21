https://uz.sputniknews.ru/20211221/v-uzbekistane-proshli-zaderjaniya-za-nezakonnuyu-prodaju-zemli--video-21879526.html
В Узбекистане прошли задержания за незаконную продажу земли — видео
В Узбекистане прошли задержания за незаконную продажу земли — видео
Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких областях страны. Задержано по меньшей мере девять человек.
2021-12-21T17:06+0500
2021-12-21T17:06+0500
2021-12-21T17:06+0500
происшествия
узбекистан
задержание
продажа
земля
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) сообщили о пресечении фактов незаконной продажи земли сразу в четырех областях страны.Оперативные мероприятия прошли в Ташкентской, Сырдарьинской, Наманганской и Самаркандской областях.Так, в поле зрения спецслужб попал сотрудник управления инвестиций и внешней торговли Ташкентской области, который пытался реализовать 13,7 гектаров плодородной земли в Кибрайском районе за 3 млн 425 тысяч долларов. Продавца и покупателя задержали в момент передачи аванса в размере 500 тыс долларов.Скромнее запросы оказались у жителя Сырдарьинской области. За свое посредничество в приобретении 20 гектаров земли он просил всего 70 тыс долларов. После задержания выяснилось, что мужчина ранее уже был дважды судим за мошенничество.Среди задержанных также оказался начальник отдела жилищно-коммунального обслуживания одного из районов Самаркандской области. Он пытался продать пустующий склад районного медицинского объединения за 10 тысяч долларов.Как сообщается, оперативные мероприятия проводились совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями. Возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, задержание, продажа, земля
В Узбекистане прошли задержания за незаконную продажу земли — видео
Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких областях страны. Задержано по меньшей мере девять человек.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) сообщили о пресечении фактов незаконной продажи земли сразу в четырех областях страны.
Оперативные мероприятия прошли в Ташкентской, Сырдарьинской, Наманганской и Самаркандской областях.
Так, в поле зрения спецслужб попал сотрудник управления инвестиций и внешней торговли Ташкентской области, который пытался реализовать 13,7 гектаров плодородной земли в Кибрайском районе за 3 млн 425 тысяч долларов. Продавца и покупателя задержали в момент передачи аванса в размере 500 тыс долларов.
Скромнее запросы оказались у жителя Сырдарьинской области. За свое посредничество в приобретении 20 гектаров земли он просил всего 70 тыс долларов. После задержания выяснилось, что мужчина ранее уже был дважды судим за мошенничество.
“Житель города Гулистана, занимающийся маклерской деятельностью, вступив в сговор с гражданином 1998 года рождения, планировал продажу принадлежащих ему 20 гектаров земли, выделенных для занятия садоводством, животноводством и рыбоводством, за 19 тысяч долларов. Они были задержаны при получении 15 тысяч в качестве аванса”, — говорится в сообщении пресс-службы СГБ.
Среди задержанных также оказался начальник отдела жилищно-коммунального обслуживания одного из районов Самаркандской области. Он пытался продать пустующий склад районного медицинского объединения за 10 тысяч долларов.
Как сообщается
, оперативные мероприятия проводились совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями. Возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.