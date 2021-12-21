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Видео: "С детства люблю космос" — уроженка Ташкента может отправиться на Марс

Видео: "С детства люблю космос" — уроженка Ташкента может отправиться на Марс

Анастасия Степанова родилась и выросла в Ташкенте, выучилась на журналиста в МГУ, а затем решила изменить свою жизнь и участвовать в космических экспериментах

2021-12-21T21:32+0500

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. На прошлой неделе в Ташкент прилетела Анастасия Степанова – инженер Института медико-биологических проблем Российской академии наук и участница международных космических экспериментов.Дело в том, что Анастасия родом из Ташкента – здесь она училась в школе и стала интересоваться космосом. Правда, родной дом, как признается сама, узнала не сразу. Все из-за масштабного строительства.По первому образованию Анастасия – журналист. Во время учебы в московском МГУ имени Ломоносова ее любимым предметом стала "Космическая журналистика". В итоге девушка решила стать инженером и пойти на второе высшее – так она стала специалистом в области машиностроения и робототехники в МГТУ имени Баумана.Сейчас Анастасия Степанова участвует в исследованиях на космических станциях, которые имитируют полеты в космос. Например, в рамках одного эксперимента она провела девять дней в специальном наземном экспериментальном комплексе.К слову, у Института медико-биологических проблем есть собственный наземный экспериментальный комплекс, спроектированный еще советскими учеными во второй половине 1960-х годов.Это уникальная платформа, предназначенная для моделирования исследований космических полётов. Здесь созданы специальные условия изоляции и поддерживается стабильная окружающая среда с помощью локальных систем жизнеобеспечения.Сейчас Анастасия участвует в эксперименте, который предполагает, что в будущем она сможет отправиться в экспедицию на Марс. Родившись в Узбекистане, ныне живя в России и мечтая улететь на другую планету, Степанова говорит о себе коротко: "Я – человек мира". Но некоторые узбекские привычки останутся с ней навсегда, утверждает девушка.Какая узбекская черта присутствует в характере Анастасии Степановой? Что самое сложное в изоляции в рамках космических экспериментов? И почему ей нравится читать лекции в Роскосмосе? Ответы на все эти вопросы смотрите в интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

мультимедиа , ташкент, космос, марс, видео