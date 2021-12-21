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Видео: "С детства люблю космос" — уроженка Ташкента может отправиться на Марс
Видео: "С детства люблю космос" — уроженка Ташкента может отправиться на Марс
Анастасия Степанова родилась и выросла в Ташкенте, выучилась на журналиста в МГУ, а затем решила изменить свою жизнь и участвовать в космических экспериментах
2021-12-21T21:32+0500
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. На прошлой неделе в Ташкент прилетела Анастасия Степанова – инженер Института медико-биологических проблем Российской академии наук и участница международных космических экспериментов.Дело в том, что Анастасия родом из Ташкента – здесь она училась в школе и стала интересоваться космосом. Правда, родной дом, как признается сама, узнала не сразу. Все из-за масштабного строительства.По первому образованию Анастасия – журналист. Во время учебы в московском МГУ имени Ломоносова ее любимым предметом стала "Космическая журналистика". В итоге девушка решила стать инженером и пойти на второе высшее – так она стала специалистом в области машиностроения и робототехники в МГТУ имени Баумана.Сейчас Анастасия Степанова участвует в исследованиях на космических станциях, которые имитируют полеты в космос. Например, в рамках одного эксперимента она провела девять дней в специальном наземном экспериментальном комплексе.К слову, у Института медико-биологических проблем есть собственный наземный экспериментальный комплекс, спроектированный еще советскими учеными во второй половине 1960-х годов.Это уникальная платформа, предназначенная для моделирования исследований космических полётов. Здесь созданы специальные условия изоляции и поддерживается стабильная окружающая среда с помощью локальных систем жизнеобеспечения.Сейчас Анастасия участвует в эксперименте, который предполагает, что в будущем она сможет отправиться в экспедицию на Марс. Родившись в Узбекистане, ныне живя в России и мечтая улететь на другую планету, Степанова говорит о себе коротко: "Я – человек мира". Но некоторые узбекские привычки останутся с ней навсегда, утверждает девушка.Какая узбекская черта присутствует в характере Анастасии Степановой? Что самое сложное в изоляции в рамках космических экспериментов? И почему ей нравится читать лекции в Роскосмосе? Ответы на все эти вопросы смотрите в интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
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мультимедиа , ташкент, космос, марс, видео

Видео: "С детства люблю космос" — уроженка Ташкента может отправиться на Марс

21:32 21.12.2021
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Анна Желиховская
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Анастасия Степанова родилась и выросла в Ташкенте, выучилась на журналиста в МГУ, а затем решила изменить свою жизнь и участвовать в космических экспериментах. Подробности – в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. На прошлой неделе в Ташкент прилетела Анастасия Степанова – инженер Института медико-биологических проблем Российской академии наук и участница международных космических экспериментов.
Дело в том, что Анастасия родом из Ташкента – здесь она училась в школе и стала интересоваться космосом. Правда, родной дом, как признается сама, узнала не сразу. Все из-за масштабного строительства.

"Последний раз в Ташкенте была в 2007 году и теперь чувствую себя туристом, — говорит Анастасия. — Город стал более динамичным, даже небоскребы какие-то строят. Он приятно удивил".

По первому образованию Анастасия – журналист. Во время учебы в московском МГУ имени Ломоносова ее любимым предметом стала "Космическая журналистика". В итоге девушка решила стать инженером и пойти на второе высшее – так она стала специалистом в области машиностроения и робототехники в МГТУ имени Баумана.
Сейчас Анастасия Степанова участвует в исследованиях на космических станциях, которые имитируют полеты в космос. Например, в рамках одного эксперимента она провела девять дней в специальном наземном экспериментальном комплексе.
К слову, у Института медико-биологических проблем есть собственный наземный экспериментальный комплекс, спроектированный еще советскими учеными во второй половине 1960-х годов.
Это уникальная платформа, предназначенная для моделирования исследований космических полётов. Здесь созданы специальные условия изоляции и поддерживается стабильная окружающая среда с помощью локальных систем жизнеобеспечения.

"Все системы находятся снаружи. Экипаж, находящийся внутри, не может самостоятельно их контролировать. Поскольку модуль очень большой, то там постоянно нужно что улучшить, отремонтировать, продумать", — объясняет инженер.

Сейчас Анастасия участвует в эксперименте, который предполагает, что в будущем она сможет отправиться в экспедицию на Марс. Родившись в Узбекистане, ныне живя в России и мечтая улететь на другую планету, Степанова говорит о себе коротко: "Я – человек мира". Но некоторые узбекские привычки останутся с ней навсегда, утверждает девушка.
Какая узбекская черта присутствует в характере Анастасии Степановой? Что самое сложное в изоляции в рамках космических экспериментов? И почему ей нравится читать лекции в Роскосмосе? Ответы на все эти вопросы смотрите в интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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