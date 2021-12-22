https://uz.sputniknews.ru/20211222/20-let-spustya-novyy-treyler-spetsvypuska-garri-pottera---video--21883619.html
20 лет спустя: новый трейлер спецвыпуска Гарри Поттера — видео
20 лет спустя: новый трейлер спецвыпуска Гарри Поттера — видео
Официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя" вышел на платформе НВО Мах.
2021-12-22T08:00+0500
2021-12-22T08:00+0500
2021-12-22T09:07+0500
культура
фильм
книга
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Американская стриминговая платформа HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Эпизод приурочен к юбилею первого фильма.Две недели назад канал показал первый тизер спецвыпуска.Спецвыпуск повествует об истории создания фильма через беседы с актерами. Он выйдет на HBO Max 1 января 2022 года. В специальном эпизоде примут участие Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие главных героев в серии фильмов о Гарии Поттере.Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011-м, после этого на экраны вышли еще два фильма "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге, также по одноименной книге Роулинг.
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фильм, книга
20 лет спустя: новый трейлер спецвыпуска Гарри Поттера — видео
08:00 22.12.2021 (обновлено: 09:07 22.12.2021)
Официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя" вышел на платформе НВО Мах.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik.
Американская стриминговая платформа HBO Max выпустила официальный трейлер спецвыпуска "Гарри Поттер
20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Эпизод приурочен к юбилею первого фильма.
Две недели назад канал показал первый тизер спецвыпуска.
Спецвыпуск повествует об истории создания фильма через беседы с актерами. Он выйдет на HBO Max 1 января 2022 года. В специальном эпизоде примут участие Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, сыгравшие главных героев в серии фильмов о Гарии Поттере.
Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011-м, после этого на экраны вышли еще два фильма "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге, также по одноименной книге Роулинг.