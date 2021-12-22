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Слон в костюме Санты и кошка-Снегурочка самые милые новогодние фото животных
Слон в костюме Санты и кошка-Снегурочка самые милые новогодние фото животных
Новый год - семейный праздник. И, конечно же, наши домашние питомцы не остаются в стороне. Предлагаем вам фотоподборку самых милых и забавных домашних животных в новогодних костюмах.
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фото, мультимедиа , новый год, животные

Слон в костюме Санты и кошка-Снегурочка самые милые новогодние фото животных

23:00 22.12.2021
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Новый год - семейный праздник. И, конечно же, наши домашние питомцы не остаются в стороне. Предлагаем вам фотоподборку самых милых и забавных домашних животных в новогодних костюмах.
© Sputnik / Natalia Seliverstova  / Перейти в фотобанкКотенок породы британская в костюме Деда Мороза на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Британский котенок в костюме Деда Мороза на выставке КоШарики Шоу в Москве - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Котенок породы британская в костюме Деда Мороза на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© AFP / Pornchai Kittiwongsakul

Слон в костюме Санта Клауса на празднике в школе под Бангкоком, Тайланд, 23 декабря 2008 г.

Слон в костюме Санта Клауса на празднике в школе под Бангкоком, Тайланд, 23 декабря 2008 г. - Sputnik Узбекистан
2/16
© AFP / Pornchai Kittiwongsakul

Слон в костюме Санта Клауса на празднике в школе под Бангкоком, Тайланд, 23 декабря 2008 г.

© AFP / Joe Raedle / Getty Images

Собака в костюме оленя в Бостоне, 4 декабря 2005 г.

Собака в костюме оленя в Бостоне, 4 декабря 2005 г. - Sputnik Узбекистан
3/16
© AFP / Joe Raedle / Getty Images

Собака в костюме оленя в Бостоне, 4 декабря 2005 г.

© AFP / David Tanecek / CTK

Малыш-орангутан играет с новогодним костюмом в зоопарке в г. Двур-Кралове-над-Лабем в Чехии, 21 декабря 2014 г. Сотрудники зоопарков устраивают праздник для животных, готовя для них угощение и игрушки.

Малыш-орангутан играет с новогодним костюмом в зоопарке в г. Двур-Кралове-над-Лабем в Чехии, 21 декабря 2014 г. Сотрудники зоопарков устраивают праздник для животных, готовя для них угощение и игрушки. - Sputnik Узбекистан
4/16
© AFP / David Tanecek / CTK

Малыш-орангутан играет с новогодним костюмом в зоопарке в г. Двур-Кралове-над-Лабем в Чехии, 21 декабря 2014 г. Сотрудники зоопарков устраивают праздник для животных, готовя для них угощение и игрушки.

© REUTERS / Angela Ponce

Мопс в рождественском костюме на выставке собачьей моды в Лиме, Перу, 16 декабря 2021 г.

Мопс в рождественском костюме на выставке собачьей моды в Лиме, Перу, 16 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Angela Ponce

Мопс в рождественском костюме на выставке собачьей моды в Лиме, Перу, 16 декабря 2021 г.

© AFP / Jung Yeon-Je

Тигренок в рождественском колпачке и львенок в парке Эверленд близ Сеула, 23 декабря 2014 г.

Тигренок в рождественском колпачке и львенок в парке Эверленд близ Сеула, 23 декабря 2014 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Jung Yeon-Je

Тигренок в рождественском колпачке и львенок в парке Эверленд близ Сеула, 23 декабря 2014 г.

© AP Photo / Ben Curtis

Чихуа-хуа в костюме Санта Клауса на собачьем шоу в Найроби, Кения, 6 ноября 2016 г.

Чихуа-хуа в костюме Санта Клауса на собачьем шоу в Найроби, Кения, 6 ноября 2016 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Ben Curtis

Чихуа-хуа в костюме Санта Клауса на собачьем шоу в Найроби, Кения, 6 ноября 2016 г.

© AFP / Kazuhiro Nogi

Обезьянка в костюме Санта Клауса в парке развлечений Аракава в Токио, 19 декабря 2003 г.

Обезьянка в костюме Санта Клауса в парке развлечений Аракава в Токио, 19 декабря 2003 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Kazuhiro Nogi

Обезьянка в костюме Санта Клауса в парке развлечений Аракава в Токио, 19 декабря 2003 г.

© Sputnik / Natalia Seliverstova  / Перейти в фотобанк

Котенок британской породы в костюме Снегурочки на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

Котенок британской породы в костюме Снегурочки на выставке &quot;КоШарики Шоу&quot; в Москве. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Котенок британской породы в костюме Снегурочки на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

© Sputnik / Natalia Seliverstova  / Перейти в фотобанкСобака породы немецкий боксер участвует в конкурсе костюмов на выставке "Золотой ошейник-2016" в Москве.
Немецкий боксер участвует в конкурсе костюмов на выставке Золотой ошейник-2016 в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Собака породы немецкий боксер участвует в конкурсе костюмов на выставке "Золотой ошейник-2016" в Москве.
© AP Photo / Bullit Marquez

Орангутан и владелец зоопарка Мэнни Тангко в костюмах Санта Клауса обнимаются во время школьной экскурсии в зоопарке города Балабон на Филиппинах, 18 декабря 2014 г.

Орангутан и владелец зоопарка Мэнни Тангко в костюмах Санта Клауса обнимаются во время школьной экскурсии в зоопарке города Балабон на Филиппинах, 18 декабря 2014 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Bullit Marquez

Орангутан и владелец зоопарка Мэнни Тангко в костюмах Санта Клауса обнимаются во время школьной экскурсии в зоопарке города Балабон на Филиппинах, 18 декабря 2014 г.

© AP Photo / Mary Altaffer

Чихуа-хуа в костюме эльфа на презентации коллекции одежды для эивотных PetSmart в Нью-Йорке 10 ноября 2016 г.

Чихуа-хуа в костюме эльфа на презентации коллекции одежды для эивотных PetSmart в Нью-Йорке 10 ноября 2016 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Mary Altaffer

Чихуа-хуа в костюме эльфа на презентации коллекции одежды для эивотных PetSmart в Нью-Йорке 10 ноября 2016 г.

© AFP / Jung Yeon-Je

Пингвины в костюмах Санта Клауса в парке Эверленд близ Сеула, Южная Корея, 16 ноября 2010 г.

Пингвины в костюмах Санта Клауса в парке Эверленд близ Сеула, Южная Корея, 16 ноября 2010 г. - Sputnik Узбекистан
13/16
© AFP / Jung Yeon-Je

Пингвины в костюмах Санта Клауса в парке Эверленд близ Сеула, Южная Корея, 16 ноября 2010 г.

© AFP / Denis Sinyakov

Кошка в костюме Снегурочки на ежегодной выставке кошек в Москве, 18 декабря 2004 г.

Кошка в костюме Снегурочки на ежегодной выставке кошек в Москве, 18 декабря 2004 г. - Sputnik Узбекистан
14/16
© AFP / Denis Sinyakov

Кошка в костюме Снегурочки на ежегодной выставке кошек в Москве, 18 декабря 2004 г.

© AP Photo / Mary Altaffer

Морская свинка в костюме Санта Клауса на показе одежды для домашних животных PetSmart 10 ноября 2016 г. в Нью-Йорке.

Морская свинка в костюме Санта Клауса на показе одежды для домашних животных PetSmart 10 ноября 2016 г. в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Mary Altaffer

Морская свинка в костюме Санта Клауса на показе одежды для домашних животных PetSmart 10 ноября 2016 г. в Нью-Йорке.

© AP Photo / Juan Karita

Собаки на выставке собачьих новогодних костюмов в Эль-Альто, Боливия, 20 декабря 2014 г.

Собаки на выставке собачьих новогодних костюмов в Эль-Альто, Боливия, 20 декабря 2014 г. - Sputnik Узбекистан
16/16
© AP Photo / Juan Karita

Собаки на выставке собачьих новогодних костюмов в Эль-Альто, Боливия, 20 декабря 2014 г.

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