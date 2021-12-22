Слон в костюме Санты и кошка-Снегурочка самые милые новогодние фото животных

Слон в костюме Санта Клауса на празднике в школе под Бангкоком, Тайланд, 23 декабря 2008 г.
Слон в костюме Санта Клауса на празднике в школе под Бангкоком, Тайланд, 23 декабря 2008 г.
Собака в костюме оленя в Бостоне, 4 декабря 2005 г.
Собака в костюме оленя в Бостоне, 4 декабря 2005 г.
Малыш-орангутан играет с новогодним костюмом в зоопарке в г. Двур-Кралове-над-Лабем в Чехии, 21 декабря 2014 г. Сотрудники зоопарков устраивают праздник для животных, готовя для них угощение и игрушки.
Малыш-орангутан играет с новогодним костюмом в зоопарке в г. Двур-Кралове-над-Лабем в Чехии, 21 декабря 2014 г. Сотрудники зоопарков устраивают праздник для животных, готовя для них угощение и игрушки.
Мопс в рождественском костюме на выставке собачьей моды в Лиме, Перу, 16 декабря 2021 г.
Мопс в рождественском костюме на выставке собачьей моды в Лиме, Перу, 16 декабря 2021 г.
Тигренок в рождественском колпачке и львенок в парке Эверленд близ Сеула, 23 декабря 2014 г.
Тигренок в рождественском колпачке и львенок в парке Эверленд близ Сеула, 23 декабря 2014 г.
Чихуа-хуа в костюме Санта Клауса на собачьем шоу в Найроби, Кения, 6 ноября 2016 г.
Чихуа-хуа в костюме Санта Клауса на собачьем шоу в Найроби, Кения, 6 ноября 2016 г.
Обезьянка в костюме Санта Клауса в парке развлечений Аракава в Токио, 19 декабря 2003 г.
Обезьянка в костюме Санта Клауса в парке развлечений Аракава в Токио, 19 декабря 2003 г.
Котенок британской породы в костюме Снегурочки на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Котенок британской породы в костюме Снегурочки на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Орангутан и владелец зоопарка Мэнни Тангко в костюмах Санта Клауса обнимаются во время школьной экскурсии в зоопарке города Балабон на Филиппинах, 18 декабря 2014 г.
Орангутан и владелец зоопарка Мэнни Тангко в костюмах Санта Клауса обнимаются во время школьной экскурсии в зоопарке города Балабон на Филиппинах, 18 декабря 2014 г.
Чихуа-хуа в костюме эльфа на презентации коллекции одежды для эивотных PetSmart в Нью-Йорке 10 ноября 2016 г.
Чихуа-хуа в костюме эльфа на презентации коллекции одежды для эивотных PetSmart в Нью-Йорке 10 ноября 2016 г.
Пингвины в костюмах Санта Клауса в парке Эверленд близ Сеула, Южная Корея, 16 ноября 2010 г.
Пингвины в костюмах Санта Клауса в парке Эверленд близ Сеула, Южная Корея, 16 ноября 2010 г.
Кошка в костюме Снегурочки на ежегодной выставке кошек в Москве, 18 декабря 2004 г.
Кошка в костюме Снегурочки на ежегодной выставке кошек в Москве, 18 декабря 2004 г.
Морская свинка в костюме Санта Клауса на показе одежды для домашних животных PetSmart 10 ноября 2016 г. в Нью-Йорке.
Морская свинка в костюме Санта Клауса на показе одежды для домашних животных PetSmart 10 ноября 2016 г. в Нью-Йорке.
Собаки на выставке собачьих новогодних костюмов в Эль-Альто, Боливия, 20 декабря 2014 г.
Собаки на выставке собачьих новогодних костюмов в Эль-Альто, Боливия, 20 декабря 2014 г.