https://uz.sputniknews.ru/20211222/dva-uzbekistantsa-poluchili-premii-sng--video-21896307.html

Два узбекистанца получили премии СНГ — видео

Два узбекистанца получили премии СНГ — видео

Мансур Ташматов и Барно Исахова из Узбекистана стали лауреатами престижных премий СНГ “Звезды Содружества” и “Содружество дебютов”.

2021-12-22T16:08+0500

2021-12-22T16:08+0500

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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Два представителя Узбекистана стали лауреатами международных премий “Звезды Содружества” и “Содружество дебютов”.Церемония вручения наград, учрежденных Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества (МФГС) и Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ, состоялась накануне в Москве. Номинанты участвовали в онлайн-формате в связи с коронавирусными ограничениями.Как пояснила корреспонденту Sputnik Узбекистан руководитель отдела внешних коммуникаций МФГС Нелли Петкова, “Звезды Содружества” — главная ежегодная награда Содружества Независимых Государств за высочайшие достижения в гуманитарной сфере, соответствующие мировому уровню и способствующие развитию Содружества. Она учреждена в 2009 году.Ее размер – два млн рублей и в этом году, наряду с представителями еще восьми стран, она досталась руководителю эстрадно-симфонического оркестра имени Батыра Закирова в Ташкенте Мансуру Ташматову.Это имя известно далеко за пределами родной республики. Его можно смело назвать послом джаза в Узбекистане. Ташматов заслуженный артист Узбекской ССР, Народный артист Узбекистана, лауреат международных фестивалей и конкурсов. Теперь в копилке артиста новая награда — “Звезды Содружества”.По его словам, премия для него стала настоящим стимулом в творческой деятельности и духовной поддержкой. Он выразил уверенность, что его мнение придерживаются и творческие деятели всего постсоветского пространства.Международная премия "Содружество дебютов" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и МФГС в 2008 году. Она также ежегодная и присуждается молодым специалистам (до 35 лет). За эти годы ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые и многие другие.В этом году она посвящена 75-летию Великой Победы и ее лауреатами стали специалисты чья деятельность направлена на сохранение общей исторической памяти об этом на пространстве СНГ.В числе девяти соискателей награды удостоилась и ведущий научный сотрудник музея Вооруженных сил республики Узбекистан Барно Исахова.Как сообщают организаторы, она занималась исследованием по поиску героев-узбекистанцев во время возведения парка Победы, принимала активное участие в создании сайта по данной тематике, готовила материалы для национального телеканала “Узбекистан-24” об узбекистанцах, участвовавших во Второй мировой войне.В 2021 году Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств исполнилось 15 лет.За эти годы он стал инициатором многих масштабных межгосударственных программ, таких как “Культурная столица Содружества”, Форум творческий и научной интеллигенции. В активе множество кино- и театральных фестивалей, творческих мастер-классов и художественных проектов.Одна из важнейших задач фонда – поддержка научных программ и стажировок молодых ученых.

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