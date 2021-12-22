https://uz.sputniknews.ru/20211222/lyudyam-s-invalidnostyu-pomogut-s-rabotoy-i-vydadut-subsidii-21905512.html
Людям с инвалидностью помогут с работой и выдадут субсидии
Людям с инвалидностью помогут с работой и выдадут субсидии
Субсидии выделяются в размере до 50 БРВ по заявке каждого представителя молодежи с инвалидностью.
2021-12-22T22:02+0500
2021-12-22T22:02+0500
2021-12-22T22:02+0500
общество
инвалиды
работа
молодежь
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев распорядился принять меры по всесторонней поддержке лиц с инвалидностью, оказанию содействия их занятости и дальнейшему повышению социальной активности.С 1 января 2022 года работодателям, принявшим на работу людей с инвалидностью (за исключением бюджетных организаций, госпредприятий, юрлиц с госдолей 50 и более процентов), за счет средств Фонда содействия занятости на каждого работника в течение шести месяцев ежемесячно предоставляется субсидия в 1,5-кратном размере базовой расчетной величины (БРВ).Наряду с этим, государственным заказчикам разрешено заключать с юрлицами, единственными участниками которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью, прямые договоры на приобретение произведенной ими продукции.Молодежи с инвалидностью — субсидииАгентство по делам молодежи будет ежегодно выделять субсидии молодежи с инвалидностью (до 500 лиц) за счет средств Фонда поддержки государственной молодежной политики на следующие направления:Субсидии выделяются в размере до 50 БРВ по заявке каждого представителя молодежи с инвалидностью.С 1 мая 2022 года будет запущена электронная платформа "Социальная услуга", которая включает данные лицах с инвалидностью. С помощью платформы будет осуществляться онлайн-прием обращений для получения медицинских, психологических консультаций.Социальные проекты будут поощрятьсяС 2022 года регулярно среди лиц с инвалидностью будут проводиться республиканские конкурсы по нижеследующим номинациям:Результаты конкурсов ежегодно публикуются накануне 3 декабря – Международного дня инвалидов, победители конкурсов поощряются единовременной денежной премией в 100-кратном размере БРВ.
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инвалиды, работа, молодежь
Людям с инвалидностью помогут с работой и выдадут субсидии
Субсидии выделяются в размере до 50 БРВ по заявке каждого представителя молодежи с инвалидностью.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев распорядился принять меры
по всесторонней поддержке лиц с инвалидностью, оказанию содействия их занятости и дальнейшему повышению социальной активности.
С 1 января 2022 года работодателям, принявшим на работу людей с инвалидностью (за исключением бюджетных организаций, госпредприятий, юрлиц с госдолей 50 и более процентов), за счет средств Фонда содействия занятости на каждого работника в течение шести месяцев ежемесячно предоставляется субсидия в 1,5-кратном размере базовой расчетной величины (БРВ).
Наряду с этим, государственным заказчикам разрешено заключать с юрлицами, единственными участниками которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью, прямые договоры на приобретение произведенной ими продукции.
Молодежи с инвалидностью — субсидии
Агентство по делам молодежи будет ежегодно выделять субсидии молодежи с инвалидностью (до 500 лиц) за счет средств Фонда поддержки государственной молодежной политики на следующие направления:
для покрытия расходов на профобразование, обучение информационным технологиям, общеобразовательным дисциплинам и иностранным языкам, а также транспортных расходов и расходов на проживание;
для приобретения оборудования и орудий труда лицам, получившим образование и зарегистрированным в качестве предпринимателя или самозанятого лица.
Субсидии выделяются в размере до 50 БРВ по заявке каждого представителя молодежи с инвалидностью.
С 1 мая 2022 года будет запущена электронная платформа "Социальная услуга", которая включает данные лицах с инвалидностью. С помощью платформы будет осуществляться онлайн-прием обращений для получения медицинских, психологических консультаций.
Социальные проекты будут поощряться
С 2022 года регулярно среди лиц с инвалидностью будут проводиться республиканские конкурсы по нижеследующим номинациям:
Минэкономразвития – "Лучший социальный проект";
Торгово-промышленной палатой – "Лучший предприниматель";
Министерством высшего и среднего специального образования – "Лучший студент";
Министерством туризма и спорта – "Лучший спортсмен";
Министерством культуры – "Лучший книголюб";
Министерством занятости и трудовых отношений – "Лучший работодатель".
Результаты конкурсов ежегодно публикуются накануне 3 декабря – Международного дня инвалидов, победители конкурсов поощряются единовременной денежной премией в 100-кратном размере БРВ.