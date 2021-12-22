Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211222/lyudyam-s-invalidnostyu-pomogut-s-rabotoy-i-vydadut-subsidii-21905512.html
Людям с инвалидностью помогут с работой и выдадут субсидии
Людям с инвалидностью помогут с работой и выдадут субсидии
Субсидии выделяются в размере до 50 БРВ по заявке каждого представителя молодежи с инвалидностью.
2021-12-22T22:02+0500
2021-12-22T22:02+0500
общество
инвалиды
работа
молодежь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1d/18976795_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_6400f0a3410caad7ec2fbdb58edc91ee.jpg
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев распорядился принять меры по всесторонней поддержке лиц с инвалидностью, оказанию содействия их занятости и дальнейшему повышению социальной активности.С 1 января 2022 года работодателям, принявшим на работу людей с инвалидностью (за исключением бюджетных организаций, госпредприятий, юрлиц с госдолей 50 и более процентов), за счет средств Фонда содействия занятости на каждого работника в течение шести месяцев ежемесячно предоставляется субсидия в 1,5-кратном размере базовой расчетной величины (БРВ).Наряду с этим, государственным заказчикам разрешено заключать с юрлицами, единственными участниками которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью, прямые договоры на приобретение произведенной ими продукции.Молодежи с инвалидностью — субсидииАгентство по делам молодежи будет ежегодно выделять субсидии молодежи с инвалидностью (до 500 лиц) за счет средств Фонда поддержки государственной молодежной политики на следующие направления:Субсидии выделяются в размере до 50 БРВ по заявке каждого представителя молодежи с инвалидностью.С 1 мая 2022 года будет запущена электронная платформа "Социальная услуга", которая включает данные лицах с инвалидностью. С помощью платформы будет осуществляться онлайн-прием обращений для получения медицинских, психологических консультаций.Социальные проекты будут поощрятьсяС 2022 года регулярно среди лиц с инвалидностью будут проводиться республиканские конкурсы по нижеследующим номинациям:Результаты конкурсов ежегодно публикуются накануне 3 декабря – Международного дня инвалидов, победители конкурсов поощряются единовременной денежной премией в 100-кратном размере БРВ.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1d/18976795_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b524a06cd441dda9c06e2ccf3d677091.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
инвалиды, работа, молодежь

Людям с инвалидностью помогут с работой и выдадут субсидии

22:02 22.12.2021
© CC0 / Unsplash / Steven HWGЖенщина в инвалидном кресле
Женщина в инвалидном кресле - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© CC0 / Unsplash / Steven HWG
Подписаться на
Субсидии выделяются в размере до 50 БРВ по заявке каждого представителя молодежи с инвалидностью.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев распорядился принять меры по всесторонней поддержке лиц с инвалидностью, оказанию содействия их занятости и дальнейшему повышению социальной активности.
С 1 января 2022 года работодателям, принявшим на работу людей с инвалидностью (за исключением бюджетных организаций, госпредприятий, юрлиц с госдолей 50 и более процентов), за счет средств Фонда содействия занятости на каждого работника в течение шести месяцев ежемесячно предоставляется субсидия в 1,5-кратном размере базовой расчетной величины (БРВ).
Наряду с этим, государственным заказчикам разрешено заключать с юрлицами, единственными участниками которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью, прямые договоры на приобретение произведенной ими продукции.

Молодежи с инвалидностью — субсидии

Агентство по делам молодежи будет ежегодно выделять субсидии молодежи с инвалидностью (до 500 лиц) за счет средств Фонда поддержки государственной молодежной политики на следующие направления:
для покрытия расходов на профобразование, обучение информационным технологиям, общеобразовательным дисциплинам и иностранным языкам, а также транспортных расходов и расходов на проживание;
для приобретения оборудования и орудий труда лицам, получившим образование и зарегистрированным в качестве предпринимателя или самозанятого лица.
Субсидии выделяются в размере до 50 БРВ по заявке каждого представителя молодежи с инвалидностью.
С 1 мая 2022 года будет запущена электронная платформа "Социальная услуга", которая включает данные лицах с инвалидностью. С помощью платформы будет осуществляться онлайн-прием обращений для получения медицинских, психологических консультаций.

Социальные проекты будут поощряться

С 2022 года регулярно среди лиц с инвалидностью будут проводиться республиканские конкурсы по нижеследующим номинациям:
Минэкономразвития – "Лучший социальный проект";
Торгово-промышленной палатой – "Лучший предприниматель";
Министерством высшего и среднего специального образования – "Лучший студент";
Министерством туризма и спорта – "Лучший спортсмен";
Министерством культуры – "Лучший книголюб";
Министерством занятости и трудовых отношений – "Лучший работодатель".
Результаты конкурсов ежегодно публикуются накануне 3 декабря – Международного дня инвалидов, победители конкурсов поощряются единовременной денежной премией в 100-кратном размере БРВ.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:39Гороскоп на 2022 год: что ждет Весов – самый подробный прогноз
22:02Людям с инвалидностью помогут с работой и выдадут субсидии
21:44Еще немного: в Узбекистане объявили дату каникул для студентов
21:24Узбекский режиссер получил два приза на московском кинофестивале
21:02Новый дрон обещает России беспилотное доминирование в мире
20:26Молодым предпринимателям предложат кредиты до 50 тыс долларов
20:22Президент посетил школу в Алмалыке и дал задание ученикам — видео
20:01Леонид Холод: как сократить разрыв между Ташкентом и регионами – видео
19:32Российский вуз начал продавать электричество Ташкенту
19:16Рано Джураева: "Мы подняли зарплаты сотрудникам аэропортов в два раза" — видео
18:06Жизнь как песня: удивительные воспоминания о Батыре Закирове
18:03Hyatt Regency Tashkent выставят на продажу
17:43Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта
17:34По улицам Петербурга начал ездить "Дедморобус" — фото
17:23Видео: Сирийские курды должны занять принципиальную позицию –Лавров
17:17В Намангане при пожаре погиб мужчина с ребенком
17:06Городской транспорт в Ташкенте станет "зеленым"
16:24Узбекистан удвоил проверки боеготовности своей армии
16:22Новогодняя акция: поездки на поезде по Узбекистану станут дешевле
16:08Два узбекистанца получили премии СНГ — видео