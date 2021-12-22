https://uz.sputniknews.ru/20211222/molodym-predprinimatelyam-predlojat-kredity-do-50-tys-dollarov-21904148.html

Молодым предпринимателям предложат кредиты до 50 тыс долларов

Молодым предпринимателям предложат кредиты до 50 тыс долларов

Нацбанк Узбекистана получил от Фонда реконструкции и развития 100 млн долларов, которые пойдут на кредитование проектов молодых бизнесменов в 2022-2024 годах.

2021-12-22T20:26+0500

2021-12-22T20:26+0500

2021-12-22T20:26+0500

экономика

кредит

молодые предприниматели

фонд реконструкции и развития

узнацбанк

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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Молодым предпринимателям в Узбекистане предоставят кредиты на сумму до 540 млн сумов (порядка 50 тыс долларов), сообщает Минюст страны.Соответствующее постановление накануне приняло правительство. По данным ведомства, Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан получил от Фонда реконструкции и развития 100 млн долларов. Эти средства пойдут на кредитование проектов молодых бизнесменов в 2022-2024 годах на следующих условиях:Отмечается, что организуются бесплатные учебно-практические курсы по формированию деловых навыков и обучению предпринимательству среди молодежи, в том числе в онлайн формате.Молодым людям, успешно окончившим эти курсы, выдадут сертификаты и кредиты на вышеуказанных условиях. Для этого подается заявка в банк, который, однако, может отказать в выдаче кредита.

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кредит, молодые предприниматели, фонд реконструкции и развития, узнацбанк