https://uz.sputniknews.ru/20211222/molodym-predprinimatelyam-predlojat-kredity-do-50-tys-dollarov-21904148.html
Молодым предпринимателям предложат кредиты до 50 тыс долларов
Молодым предпринимателям предложат кредиты до 50 тыс долларов
Нацбанк Узбекистана получил от Фонда реконструкции и развития 100 млн долларов, которые пойдут на кредитование проектов молодых бизнесменов в 2022-2024 годах.
2021-12-22T20:26+0500
2021-12-22T20:26+0500
2021-12-22T20:26+0500
экономика
кредит
молодые предприниматели
фонд реконструкции и развития
узнацбанк
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Молодым предпринимателям в Узбекистане предоставят кредиты на сумму до 540 млн сумов (порядка 50 тыс долларов), сообщает Минюст страны.Соответствующее постановление накануне приняло правительство. По данным ведомства, Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан получил от Фонда реконструкции и развития 100 млн долларов. Эти средства пойдут на кредитование проектов молодых бизнесменов в 2022-2024 годах на следующих условиях:Отмечается, что организуются бесплатные учебно-практические курсы по формированию деловых навыков и обучению предпринимательству среди молодежи, в том числе в онлайн формате.Молодым людям, успешно окончившим эти курсы, выдадут сертификаты и кредиты на вышеуказанных условиях. Для этого подается заявка в банк, который, однако, может отказать в выдаче кредита.
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кредит, молодые предприниматели, фонд реконструкции и развития, узнацбанк
Молодым предпринимателям предложат кредиты до 50 тыс долларов
Узнацбанк получил от Фонда реконструкции и развития 100 млн долларов, которые пойдут на кредитование проектов молодых бизнесменов в 2022-2024 годах.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Молодым предпринимателям в Узбекистане предоставят кредиты на сумму до 540 млн сумов (порядка 50 тыс долларов), сообщает Минюст страны.
Соответствующее постановление накануне приняло правительство. По данным ведомства
, Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан получил от Фонда реконструкции и развития 100 млн долларов. Эти средства пойдут на кредитование проектов молодых бизнесменов в 2022-2024 годах на следующих условиях:
сумма кредита от 1000 до 2000 размеров базовой расчетной величины;
срок – 7 лет, льготный период – 3 года;
процентная ставка – по ключевой ставке Центрального банка (сейчас 14%).
“Для выделения кредитов Агентством по делам молодежи, Торгово-промышленной палатой и банками формируется список молодых людей, желающих заниматься предпринимательством”, — говорится в сообщении Минюста.
Отмечается, что организуются бесплатные учебно-практические курсы по формированию деловых навыков и обучению предпринимательству среди молодежи, в том числе в онлайн формате.
Молодым людям, успешно окончившим эти курсы, выдадут сертификаты и кредиты на вышеуказанных условиях. Для этого подается заявка в банк, который, однако, может отказать в выдаче кредита.