https://uz.sputniknews.ru/20211222/prezident-kyrgyzstana-nagradil-otabeka-umarova---prichina-21891130.html
Президент Кыргызстана наградил Отабека Умарова - причина
Президент Кыргызстана наградил Отабека Умарова - причина
Глава соседней республики поручил наградить почетной грамотой главу Центральноазиатской конфедерации ММА, вице-президента Олимпийского совета Азии. За что – в нашем материале.
2021-12-22T12:20+0500
2021-12-22T12:20+0500
2021-12-22T12:20+0500
общество
кыргызстан
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награждение
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Президент Садыр Жапаров подписал указ о награждении Почетной грамотой Кыргызской Республики Отабека Умарова, сообщает агентство Kabar.В документе сказано, что награду присудили за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в области культуры и спорта.Напомним, в феврале 2020 года глава Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Отабек Умаров назначен руководителем Центральноазиатской конфедерации ММА (смешанные искусства). А в декабря 2020 года стал вице-президентом Олимпийского совета Азии (ОСА). Благодаря проведению молодежных Азиатских игр 2025 года в Узбекистане, страна впервые получила право предложить своего представителя на пост вице-президента ОСА.
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MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан, президент, награждение
Президент Кыргызстана наградил Отабека Умарова - причина
Глава соседней республики поручил наградить почетной грамотой главу Центральноазиатской конфедерации ММА, вице-президента Олимпийского совета Азии. За что – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik.
Президент Садыр Жапаров подписал указ о награждении Почетной грамотой Кыргызской Республики Отабека Умарова, сообщает
агентство Kabar.
В документе сказано, что награду присудили за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в области культуры и спорта.
Напомним, в феврале 2020 года глава Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Отабек Умаров назначен
руководителем Центральноазиатской конфедерации ММА (смешанные искусства).
А в декабря 2020 года стал
вице-президентом Олимпийского совета Азии (ОСА). Благодаря проведению молодежных Азиатских игр 2025 года в Узбекистане, страна впервые получила право предложить своего представителя на пост вице-президента ОСА.