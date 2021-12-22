https://uz.sputniknews.ru/20211222/prezident-kyrgyzstana-nagradil-otabeka-umarova---prichina-21891130.html

Президент Кыргызстана наградил Отабека Умарова - причина

Президент Кыргызстана наградил Отабека Умарова - причина

Глава соседней республики поручил наградить почетной грамотой главу Центральноазиатской конфедерации ММА, вице-президента Олимпийского совета Азии. За что – в нашем материале.

2021-12-22T12:20+0500

2021-12-22T12:20+0500

2021-12-22T12:20+0500

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награждение

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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Президент Садыр Жапаров подписал указ о награждении Почетной грамотой Кыргызской Республики Отабека Умарова, сообщает агентство Kabar.В документе сказано, что награду присудили за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в области культуры и спорта.Напомним, в феврале 2020 года глава Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Отабек Умаров назначен руководителем Центральноазиатской конфедерации ММА (смешанные искусства). А в декабря 2020 года стал вице-президентом Олимпийского совета Азии (ОСА). Благодаря проведению молодежных Азиатских игр 2025 года в Узбекистане, страна впервые получила право предложить своего представителя на пост вице-президента ОСА.

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кыргызстан, президент, награждение