https://uz.sputniknews.ru/20211222/prezident-posetil-shkolu-v-almalyke-i-dal-zadanie-uchenikam--video-21904350.html

Президент посетил школу в Алмалыке и дал задание ученикам — видео

Президент посетил школу в Алмалыке и дал задание ученикам — видео

Глава государства сказал детям, что подружиться с ним можно посредством интересных школьных сочинений.

2021-12-22T20:22+0500

2021-12-22T20:22+0500

2021-12-22T20:22+0500

общество

узбекистан

президент

алмалык

школа

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Сегодня президент посетил также специализированную общеобразовательную школу №20 в городе Алмалыке. Шавкат Мирзиёев встретился с учащимися, побеседовал с ними и дал задание. Он попросил детей написать и отправить ему сочинение о том, кем они хотят стать, когда вырастут. Короткое видео появилось в Telegram-канале пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.Мирзиёев обещал прочитать сочинения и написать в ответ о своих намерениях. "Тогда мы сможем подружиться, и обещаю обратить на вас особое внимание до вашего совершеннолетия", — отметил президент в конце встречи со школьниками.

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узбекистан, президент, алмалык, школа