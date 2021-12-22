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Президент посетил школу в Алмалыке и дал задание ученикам — видео
Президент посетил школу в Алмалыке и дал задание ученикам — видео
Глава государства сказал детям, что подружиться с ним можно посредством интересных школьных сочинений.
2021-12-22T20:22+0500
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общество
узбекистан
президент
алмалык
школа
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Сегодня президент посетил также специализированную общеобразовательную школу №20 в городе Алмалыке. Шавкат Мирзиёев встретился с учащимися, побеседовал с ними и дал задание. Он попросил детей написать и отправить ему сочинение о том, кем они хотят стать, когда вырастут. Короткое видео появилось в Telegram-канале пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.Мирзиёев обещал прочитать сочинения и написать в ответ о своих намерениях. "Тогда мы сможем подружиться, и обещаю обратить на вас особое внимание до вашего совершеннолетия", — отметил президент в конце встречи со школьниками.
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узбекистан, президент, алмалык, школа

Президент посетил школу в Алмалыке и дал задание ученикам — видео

20:22 22.12.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, архивное фото
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства сказал детям, что подружиться с ним можно посредством интересных школьных сочинений.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Сегодня президент посетил также специализированную общеобразовательную школу №20 в городе Алмалыке.
Шавкат Мирзиёев встретился с учащимися, побеседовал с ними и дал задание. Он попросил детей написать и отправить ему сочинение о том, кем они хотят стать, когда вырастут. Короткое видео появилось в Telegram-канале пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.
Мирзиёев обещал прочитать сочинения и написать в ответ о своих намерениях.
"Тогда мы сможем подружиться, и обещаю обратить на вас особое внимание до вашего совершеннолетия", — отметил президент в конце встречи со школьниками.
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