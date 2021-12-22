https://uz.sputniknews.ru/20211222/prezident-posetil-shkolu-v-almalyke-i-dal-zadanie-uchenikam--video-21904350.html
Президент посетил школу в Алмалыке и дал задание ученикам — видео
Президент посетил школу в Алмалыке и дал задание ученикам — видео
Глава государства сказал детям, что подружиться с ним можно посредством интересных школьных сочинений.
2021-12-22T20:22+0500
2021-12-22T20:22+0500
2021-12-22T20:22+0500
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Сегодня президент посетил также специализированную общеобразовательную школу №20 в городе Алмалыке. Шавкат Мирзиёев встретился с учащимися, побеседовал с ними и дал задание. Он попросил детей написать и отправить ему сочинение о том, кем они хотят стать, когда вырастут. Короткое видео появилось в Telegram-канале пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.Мирзиёев обещал прочитать сочинения и написать в ответ о своих намерениях. "Тогда мы сможем подружиться, и обещаю обратить на вас особое внимание до вашего совершеннолетия", — отметил президент в конце встречи со школьниками.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, президент, алмалык, школа
Президент посетил школу в Алмалыке и дал задание ученикам — видео
Глава государства сказал детям, что подружиться с ним можно посредством интересных школьных сочинений.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Сегодня президент посетил также специализированную общеобразовательную школу №20 в городе Алмалыке.
Шавкат Мирзиёев встретился с учащимися, побеседовал с ними и дал задание. Он попросил детей написать и отправить ему сочинение о том, кем они хотят стать, когда вырастут. Короткое видео появилось в Telegram-канале
пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.
Мирзиёев обещал прочитать сочинения и написать в ответ о своих намерениях.
"Тогда мы сможем подружиться, и обещаю обратить на вас особое внимание до вашего совершеннолетия", — отметил президент в конце встречи со школьниками.