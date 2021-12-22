https://uz.sputniknews.ru/20211222/prezident-rossii-podpisal-zakon-o-publichnoy-regionalnoy-vlasti-21893369.html
Президент России подписал закон о публичной региональной власти
Президент России подписал закон о публичной региональной власти
Согласно документу, руководителям регионов запрещается именоваться президентами.
2021-12-22T13:32+0500
2021-12-22T13:32+0500
2021-12-22T13:35+0500
россия
президент
назначение
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik.Президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, руководителям регионов запрещается именоваться президентами. Закон сохраняет вето на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта федерации. В то же время губернаторам разрешено избираться более чем на два срока подряд. Отмечается, что заксобрания регионов смогут определять число сроков их нахождения у власти.Президент России подписал указ о поправках в Конституцию России >>Помимо этого, глава региона может быть снят с должности президентом России из-за утраты доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. К тому же президент Российской Федерации может прекратить полномочия глав регионов по любым другим основаниям.Кроме этого, региональные парламенты получат возможность работать дистанционно.
россия
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президент, назначение
Президент России подписал закон о публичной региональной власти
13:32 22.12.2021 (обновлено: 13:35 22.12.2021)
Согласно документу, руководителям регионов запрещается именоваться президентами. В то же время им разрешено избираться более чем на два срока подряд.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik
.Президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, опубликованный на официальном интернет-портале
правовой информации.
Согласно документу, руководителям регионов запрещается именоваться президентами. Закон сохраняет вето на использование слова "президент" в названии должности руководителя субъекта федерации. В то же время губернаторам разрешено избираться более чем на два срока подряд. Отмечается, что заксобрания регионов смогут определять число сроков их нахождения у власти.
Помимо этого, глава региона может быть снят с должности президентом России из-за утраты доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. К тому же президент Российской Федерации может прекратить полномочия глав регионов по любым другим основаниям.
Кроме этого, региональные парламенты получат возможность работать дистанционно.