https://uz.sputniknews.ru/20211222/rano-djuraeva-my-podnyali-zarplaty-sotrudnikam-aeroportov-v-dva-raza--video-21903260.html

Рано Джураева: "Мы подняли зарплаты сотрудникам аэропортов в два раза" — видео

Рано Джураева: "Мы подняли зарплаты сотрудникам аэропортов в два раза" — видео

Ташкент должен принимать пять-шесть рейсов из каждого региона страны, и в этом поможет новая авиакомпания Silk Avia. Об этом заявила председатель правления Uzbekistan Airports, подводя итоги 2021 года.

2021-12-22T19:16+0500

2021-12-22T19:16+0500

2021-12-22T19:16+0500

видео

авиакомпания

рейсы

uzbekistan airports

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В советское время в Узбекистане существовало около 50 авиамаршрутов. Сегодня эту историческую связь между регионами нужно восстановить, сообщила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева на пресс-конференции по итогам работы компании за 2021 год. Достичь этой цели, по словам Джураевой, поможет новая авикомпания Silk Avia – она увеличит рейсы из регионов в столицу. Говоря о планах на следующий год, Джураева затронула тему модернизации региональных аэропортов. Так, аэропорт Самарканда будет полностью сдан в эксплуатацию перед Саммитом ШОС, который пройдет летом следующего года. В следующем году компания Uzbekistan Airports намерена решать и существующие проблемы, связанные с ташкентским аэропортом – например, ситуацию с таксистами. "Во-первых, нет общественного транспорта, который обязан курсировать круглосуточно и довозить пассажиров до центра города. Во-вторых, мы летом объявили тендер на поставщиков услуг такси. Мы хотели аккредитовать компании, которые имели бы доступ и разрешение перевозить пассажиров. Вы знаете, никто не пришел на этот тендер. Мы сейчас с Минтрансом решаем эту проблему", – отметила Рано Джураева. Для решения этой ситуации также необходимо, чтобы хокимият передал аэропорту прилегающие территории – тогда получится создать инфраструктуру для таксистов и пассажиров, подчеркнула Джураева. Также она заверила, что поэтапно будут решены вопросы для встречающих и провожающих лиц, которые пока вынуждены ждать своих родственников на улице.Особое внимание в своем выступлении Рано Джураева уделила итогам работы Uzbekistan Airports за год. Одним из главных достижений она считает снижение операционных расходов на 42%. Добиться этого удалось благодаря тому, что компания избавилась от посредников. При этом компании удалось поднять зарплаты своим сотрудникам в два раза, отметила председатель правления. Кроме этого, вдвое увеличилась пропускная способность аэропорта – после введения в эксплуатацию нового терминала вылета она достигает 1200 пассажиров в час. По итогам уходящего года, компания обслужила 5,1 млн пассажиров. В планах на 2022 год – вернуться к показателям допандемийного 2019 года, когда пассажиропоток составлял 6,7 млн. Сегодня Uzbekistan Airports работает с 63 авиаперевозчиками (в 2019 году их численность составляла 43). Еще с четырьмя ведутся переговоры о сотрудничестве.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

авиакомпания, рейсы, uzbekistan airports, видео