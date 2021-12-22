https://uz.sputniknews.ru/20211222/rano-djuraeva-my-podnyali-zarplaty-sotrudnikam-aeroportov-v-dva-raza--video-21903260.html
Рано Джураева: "Мы подняли зарплаты сотрудникам аэропортов в два раза" — видео
Рано Джураева: "Мы подняли зарплаты сотрудникам аэропортов в два раза" — видео
Ташкент должен принимать пять-шесть рейсов из каждого региона страны, и в этом поможет новая авиакомпания Silk Avia. Об этом заявила председатель правления Uzbekistan Airports, подводя итоги 2021 года.
2021-12-22T19:16+0500
2021-12-22T19:16+0500
2021-12-22T19:16+0500
видео
авиакомпания
рейсы
uzbekistan airports
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В советское время в Узбекистане существовало около 50 авиамаршрутов. Сегодня эту историческую связь между регионами нужно восстановить, сообщила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева на пресс-конференции по итогам работы компании за 2021 год. Достичь этой цели, по словам Джураевой, поможет новая авикомпания Silk Avia – она увеличит рейсы из регионов в столицу. Говоря о планах на следующий год, Джураева затронула тему модернизации региональных аэропортов. Так, аэропорт Самарканда будет полностью сдан в эксплуатацию перед Саммитом ШОС, который пройдет летом следующего года. В следующем году компания Uzbekistan Airports намерена решать и существующие проблемы, связанные с ташкентским аэропортом – например, ситуацию с таксистами. "Во-первых, нет общественного транспорта, который обязан курсировать круглосуточно и довозить пассажиров до центра города. Во-вторых, мы летом объявили тендер на поставщиков услуг такси. Мы хотели аккредитовать компании, которые имели бы доступ и разрешение перевозить пассажиров. Вы знаете, никто не пришел на этот тендер. Мы сейчас с Минтрансом решаем эту проблему", – отметила Рано Джураева. Для решения этой ситуации также необходимо, чтобы хокимият передал аэропорту прилегающие территории – тогда получится создать инфраструктуру для таксистов и пассажиров, подчеркнула Джураева. Также она заверила, что поэтапно будут решены вопросы для встречающих и провожающих лиц, которые пока вынуждены ждать своих родственников на улице.Особое внимание в своем выступлении Рано Джураева уделила итогам работы Uzbekistan Airports за год. Одним из главных достижений она считает снижение операционных расходов на 42%. Добиться этого удалось благодаря тому, что компания избавилась от посредников. При этом компании удалось поднять зарплаты своим сотрудникам в два раза, отметила председатель правления. Кроме этого, вдвое увеличилась пропускная способность аэропорта – после введения в эксплуатацию нового терминала вылета она достигает 1200 пассажиров в час. По итогам уходящего года, компания обслужила 5,1 млн пассажиров. В планах на 2022 год – вернуться к показателям допандемийного 2019 года, когда пассажиропоток составлял 6,7 млн. Сегодня Uzbekistan Airports работает с 63 авиаперевозчиками (в 2019 году их численность составляла 43). Еще с четырьмя ведутся переговоры о сотрудничестве.
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MIA „Rosiya Segodnya“
авиакомпания, рейсы, uzbekistan airports, видео
Рано Джураева: "Мы подняли зарплаты сотрудникам аэропортов в два раза" — видео
Ташкент должен принимать пять-шесть рейсов из каждого региона страны, и в этом поможет новая авиакомпания Silk Avia. Об этом заявила председатель правления Uzbekistan Airports, подводя итоги 2021 года.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В советское время в Узбекистане существовало около 50 авиамаршрутов. Сегодня эту историческую связь между регионами нужно восстановить, сообщила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева на пресс-конференции по итогам работы компании за 2021 год.
Достичь этой цели, по словам Джураевой, поможет новая авикомпания Silk Avia – она увеличит рейсы из регионов в столицу.
Растет деловая активность в стране, доходы населения растут и в связи с этим есть спрос на внутренние перевозки. Нам нужно чтоб в Ташкент из каждого региона было 5-6 рейсов и между другими городами республики были полеты. Мы задумали около 40 маршрутов которые нам нужны.
Рано Джураева
Председатель правления Uzbekistan Airports
Говоря о планах на следующий год, Джураева затронула тему модернизации региональных аэропортов. Так, аэропорт Самарканда будет полностью сдан в эксплуатацию перед Саммитом ШОС, который пройдет летом следующего года.
В следующем году компания Uzbekistan Airports намерена решать и существующие проблемы, связанные с ташкентским аэропортом – например, ситуацию с таксистами. "Во-первых, нет общественного транспорта, который обязан курсировать круглосуточно и довозить пассажиров до центра города. Во-вторых, мы летом объявили тендер на поставщиков услуг такси. Мы хотели аккредитовать компании, которые имели бы доступ и разрешение перевозить пассажиров. Вы знаете, никто не пришел на этот тендер. Мы сейчас с Минтрансом решаем эту проблему", – отметила Рано Джураева.
Для решения этой ситуации также необходимо, чтобы хокимият передал аэропорту прилегающие территории – тогда получится создать инфраструктуру для таксистов и пассажиров, подчеркнула Джураева.
Также она заверила, что поэтапно будут решены вопросы для встречающих и провожающих лиц, которые пока вынуждены ждать своих родственников на улице.
Недостаточно отменить постановление Кабмина, нужно сначала создать для людей условия, построить залы ожидания.
Рано Джураева
Председатель правления Uzbekistan Airports
Особое внимание в своем выступлении Рано Джураева уделила итогам работы Uzbekistan Airports за год. Одним из главных достижений она считает снижение операционных расходов на 42%. Добиться этого удалось благодаря тому, что компания избавилась от посредников.
Нам удалось серьезно побороться со всеми посредниками и агентами, которые стояли при предоставлении наших услуг на рынке. Это очень серьезный фактор, конечно было сопротивление, приходилось преодолевать это. Благодаря поддержке власти и правоохранительных органов, которые помогли избавиться от того, что "налипло на корабль" под названием аэропорт.
Рано Джураева
Председатель правления Uzbekistan Airports
При этом компании удалось поднять зарплаты своим сотрудникам в два раза, отметила председатель правления. Кроме этого, вдвое увеличилась пропускная способность аэропорта – после введения в эксплуатацию нового терминала вылета она достигает 1200 пассажиров в час.
По итогам уходящего года, компания обслужила 5,1 млн пассажиров. В планах на 2022 год – вернуться к показателям допандемийного 2019 года, когда пассажиропоток составлял 6,7 млн.
Сегодня Uzbekistan Airports работает с 63 авиаперевозчиками (в 2019 году их численность составляла 43). Еще с четырьмя ведутся переговоры о сотрудничестве.