https://uz.sputniknews.ru/20211222/rossii-gotova-otvetit-zerkalno-na-otkaz-v-veschanii-rt-de-v-frg--lavrov-21895682.html
Россия готова ответить зеркально на отказ в вещании RT DE в ФРГ – Лавров
Россия готова ответить зеркально на отказ в вещании RT DE в ФРГ – Лавров
Россия всегда могла ответить зеркально, но не хотела идти по такому же пути удушения прессы, как этим занимаются западные партнеры. Однако сейчас, по словам Сергея Лаврова, ситуация может измениться.
2021-12-22T15:09+0500
2021-12-22T15:09+0500
2021-12-22T16:38+0500
в мире
сергей лавров
германия
интервью
rt
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопросы российских журналистов и, комментируя ситуацию с отказом в вещании телеканала RT DE в Германии, не исключил, что Россия будет вынуждена предпринять ответные меры.Министр отметил, что подобная ситуация в отношении российских журналистов за рубежом наблюдается многие годы. Россия была готова ответить зеркально, но не хотела идти по такому же пути удушения прессы, как этим занимаются западные партнеры. Однако сейчас, по словам Сергея Лаврова, ситуация может измениться.В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал RT DE - RT auf Sendung. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.
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сергей лавров, германия, интервью, rt
Россия готова ответить зеркально на отказ в вещании RT DE в ФРГ – Лавров
15:09 22.12.2021 (обновлено: 16:38 22.12.2021)
Россия всегда могла ответить зеркально, но не хотела идти по такому же пути удушения прессы, как этим занимаются западные партнеры. Однако сейчас, по словам Сергея Лаврова, ситуация может измениться.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопросы российских журналистов и, комментируя ситуацию с отказом в вещании телеканала RT DE в Германии, не исключил
, что Россия будет вынуждена предпринять ответные меры.
Министр отметил, что подобная ситуация в отношении российских журналистов за рубежом наблюдается многие годы. Россия была готова ответить зеркально, но не хотела идти по такому же пути удушения прессы, как этим занимаются западные партнеры. Однако сейчас, по словам Сергея Лаврова, ситуация может измениться.
Вы знаете, как и в случае с обеспечиванием российской безопасности, всякому терпению есть предел, поэтому я не исключаю, что мы вынуждены будем, если эта неприемлемая ситуация будет продолжаться, вынуждены будем отвечать.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал RT DE - RT auf Sendung. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.