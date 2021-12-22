https://uz.sputniknews.ru/20211222/rossiyskiy-vuz-nachal-prodavat-elektrichestvo-uzbekskim-elektrosetyam-21903644.html

Российский вуз начал продавать электричество Ташкенту

Российский вуз начал продавать электричество Ташкенту

Солнечная электростанция вуза способна вырабатывать в среднем 220 тыс кВт/ч. Ее мощность покрывает личные потребности, а излишки направят городу.

2021-12-22T19:32+0500

2021-12-22T19:32+0500

2021-12-22T19:34+0500

общество

электричество

вуз

солнечная электростанция

ташкент

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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. АО “Региональные электрические сети” (РЭС) подписало договор с Ташкентским филиалом Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева на закупку электроэнергии, вырабатываемой солнечной электростанцией вуза.Как отмечается, установленная в филиале станция мощностью 100 кВт полностью покрывает потребности Университета в электроснабжении. Исходя из этого, принято решение продавать излишки и во вторник подписан договор с АО “Ташкентское городское предприятие электрических сетей”.Солнечная электростанция введена в эксплуатацию в феврале текущего года. Ее площадь 1200 кв. м. Она состоит из 288 разработанных в республике солнечных панелей, каждая мощностью 350 Вт. В год способна вырабатывать в среднем 220 тыс кВт/ч, а за предусмотренный срок эксплуатации в более чем 25 лет производит 5 млн. кВт/ч.Ранее сообщалось, что Ташкентские городские электросети впервые закупили электричество у обычного жителя. Рахимжон Расулов у себя дома в Яккасарайском районе Ташкента установил небольшую солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 6 кВт, что и позволило ему начать продавать излишки вырабатываемой энергии государству.В Минэнерго отметили, что подобные соглашения может заключить каждый, у кого работают частные солнечные установки мощностью до 1 МВт.

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электричество, вуз, солнечная электростанция, ташкент