Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211222/rossiyskiy-vuz-nachal-prodavat-elektrichestvo-uzbekskim-elektrosetyam-21903644.html
Российский вуз начал продавать электричество Ташкенту
Российский вуз начал продавать электричество Ташкенту
Солнечная электростанция вуза способна вырабатывать в среднем 220 тыс кВт/ч. Ее мощность покрывает личные потребности, а излишки направят городу.
2021-12-22T19:32+0500
2021-12-22T19:34+0500
общество
электричество
вуз
солнечная электростанция
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/16/21900569_0:100:1122:731_1920x0_80_0_0_069d4fca25bdc2a9f0bbe2a5d8e77947.jpg
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. АО “Региональные электрические сети” (РЭС) подписало договор с Ташкентским филиалом Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева на закупку электроэнергии, вырабатываемой солнечной электростанцией вуза.Как отмечается, установленная в филиале станция мощностью 100 кВт полностью покрывает потребности Университета в электроснабжении. Исходя из этого, принято решение продавать излишки и во вторник подписан договор с АО “Ташкентское городское предприятие электрических сетей”.Солнечная электростанция введена в эксплуатацию в феврале текущего года. Ее площадь 1200 кв. м. Она состоит из 288 разработанных в республике солнечных панелей, каждая мощностью 350 Вт. В год способна вырабатывать в среднем 220 тыс кВт/ч, а за предусмотренный срок эксплуатации в более чем 25 лет производит 5 млн. кВт/ч.Ранее сообщалось, что Ташкентские городские электросети впервые закупили электричество у обычного жителя. Рахимжон Расулов у себя дома в Яккасарайском районе Ташкента установил небольшую солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 6 кВт, что и позволило ему начать продавать излишки вырабатываемой энергии государству.В Минэнерго отметили, что подобные соглашения может заключить каждый, у кого работают частные солнечные установки мощностью до 1 МВт.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/16/21900569_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_411b97e9625e617cc0d303ec80dee04e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
электричество, вуз, солнечная электростанция, ташкент

Российский вуз начал продавать электричество Ташкенту

19:32 22.12.2021 (обновлено: 19:34 22.12.2021)
© АО "РЭС"АО "РЭС" начала закупку электроэнергии у юр. лиц
АО РЭС начала закупку электроэнергии у юр. лиц - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© АО "РЭС"
Подписаться на
Солнечная электростанция вуза способна вырабатывать в среднем 220 тыс кВт/ч электроэнергии. Ее мощность покрывает личные потребности, а излишки направят городу.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. АО “Региональные электрические сети” (РЭС) подписало договор с Ташкентским филиалом Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева на закупку электроэнергии, вырабатываемой солнечной электростанцией вуза.
Как отмечается, установленная в филиале станция мощностью 100 кВт полностью покрывает потребности Университета в электроснабжении. Исходя из этого, принято решение продавать излишки и во вторник подписан договор с АО “Ташкентское городское предприятие электрических сетей”.
“Таким образом, вырабатываемая в учебном заведении электроэнергия начнет закупаться предприятиями электрических сетей через современные приборы, подключенные к автоматической системе учёта и контроля электроэнергии АСКУЭ”, - уточняется в сообщении пресс-службы РЭС.
Солнечная электростанция введена в эксплуатацию в феврале текущего года. Ее площадь 1200 кв. м. Она состоит из 288 разработанных в республике солнечных панелей, каждая мощностью 350 Вт. В год способна вырабатывать в среднем 220 тыс кВт/ч, а за предусмотренный срок эксплуатации в более чем 25 лет производит 5 млн. кВт/ч.
Ранее сообщалось, что Ташкентские городские электросети впервые закупили электричество у обычного жителя. Рахимжон Расулов у себя дома в Яккасарайском районе Ташкента установил небольшую солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 6 кВт, что и позволило ему начать продавать излишки вырабатываемой энергии государству.
В Минэнерго отметили, что подобные соглашения может заключить каждый, у кого работают частные солнечные установки мощностью до 1 МВт.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:01Леонид Холод: как сократить разрыв между Ташкентом и регионами – видео
19:32Российский вуз начал продавать электричество Ташкенту
19:16Рано Джураева: "Мы подняли зарплаты сотрудникам аэропортов в два раза" — видео
18:06Жизнь как песня: удивительные воспоминания о Батыре Закирове
18:03Hyatt Regency Tashkent выставят на продажу
17:43Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта
17:34По улицам Петербурга начал ездить "Дедморобус" — фото
17:23Видео: Сирийские курды должны занять принципиальную позицию –Лавров
17:17В Намангане при пожаре погиб мужчина с ребенком
17:06Городской транспорт в Ташкенте станет "зеленым"
16:24Узбекистан удвоил проверки боеготовности своей армии
16:22Новогодняя акция: поездки на поезде по Узбекистану станут дешевле
16:08Два узбекистанца получили премии СНГ — видео
15:26В Ташкенте могут появиться 16 транспортно-пересадочных узлов
15:21"Россия за синхронизацию процессов" - Лавров о ситуации вокруг ядерной программы Ирана
15:09Россия готова ответить зеркально на отказ в вещании RT DE в ФРГ – Лавров
14:57Лавров ответил, когда стартуют переговоры России и США по безопасности
14:37Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства нового завода в Алмалыке
14:18Вице-премьер раскритиковал меры по импортозамещению
13:36В британском правительстве ловят шпиона-предателя: пока безуспешно