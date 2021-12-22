https://uz.sputniknews.ru/20211222/uzbekistan-udvoil-proverki-boegotovnosti-svoey-armii-21896666.html
Узбекистан удвоил проверки боеготовности своей армии
Узбекистан удвоил проверки боеготовности своей армии
Личный состав разведывательных, специальных и воздушно-десантных подразделений прошел сложные испытания в условиях тяжелого физического и психологического давления.
2021-12-22T16:24+0500
2021-12-22T16:24+0500
2021-12-22T16:24+0500
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Количество внезапных проверок боеготовности воинских подразделений Узбекистана в 2021 году выросло в два раза, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.По данным Минобороны страны в этом году их было проведено свыше 1,1 тысячи. Такие цифры привел заместителя министра обороны Хамдам Каршиев на заседании в комитете сената по вопросам обороны и безопасности.По данным верхней палаты, в стране созданы 20 полигонов, оснащенных современной учебно-материальной базой. Двенадцать из них построены в соответствии с международными требованиями и позволяют проводить военные соревнования по различным направлениям. На шести полигонах по опыту стран НАТО построено 45 километров комплексных коридоров, уточняет информслужба.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в марте 2018 года во время посещения горно-полевого полигона "Фориш" в Джизакской области дал поручение профильным министерствам и ведомствам подготовить концепцию модернизации военных полигонов в стране. На полигоне "Фориш" в 2017 году после многолетнего перерыва успешно прошли российско-узбекские учения. С 2019 года здесь также проводится конкурс Армейских международных игр (АрМИ-2021) "Военно-медицинская эстафета", в этом году еще и "Полевая кухня". В 2021 году военные учения с участием российских и казахстанских военных также прошли на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области на границе с Афганистаном, в 2022 году на полигоне "Янгиарык" в пустынной местности Хорезмской области на северо-западе страны.
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узбекистан, армия
Узбекистан удвоил проверки боеготовности своей армии
Личный состав разведывательных, специальных и воздушно-десантных подразделений прошел сложные испытания в условиях тяжелого физического и психологического давления.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Количество внезапных проверок боеготовности воинских подразделений Узбекистана в 2021 году выросло в два раза, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
По данным Минобороны страны в этом году их было проведено свыше 1,1 тысячи. Такие цифры привел заместителя министра обороны Хамдам Каршиев на заседании в комитете сената по вопросам обороны и безопасности.
"В целях поддержания войск министерства обороны в постоянной боевой готовности проведено более 1100 внезапных проверок, непосредственно приближенных к реальным боевым ситуациям. В результате количество мероприятий по оперативной подготовке увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом", — говорится в сообщении.
По данным
верхней палаты, в стране созданы 20 полигонов, оснащенных современной учебно-материальной базой. Двенадцать из них построены в соответствии с международными требованиями и позволяют проводить военные соревнования по различным направлениям. На шести полигонах по опыту стран НАТО построено 45 километров комплексных коридоров, уточняет информслужба.
"В этих комплексах личный состав разведывательных, специальных и воздушно-десантных подразделений прошел сложные испытания в условиях тяжелого физического и психологического давления", — добавили в сенате.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в марте 2018 года во время посещения горно-полевого полигона "Фориш" в Джизакской области дал поручение профильным министерствам и ведомствам подготовить концепцию модернизации военных полигонов в стране.
На полигоне "Фориш" в 2017 году после многолетнего перерыва успешно прошли российско-узбекские учения. С 2019 года здесь также проводится конкурс Армейских международных игр (АрМИ-2021) "Военно-медицинская эстафета", в этом году еще и "Полевая кухня".
В 2021 году военные учения с участием российских и казахстанских военных также прошли на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области на границе с Афганистаном, в 2022 году на полигоне "Янгиарык" в пустынной местности Хорезмской области на северо-западе страны.