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https://uz.sputniknews.ru/20211222/uzbekskiy-rejisser-poluchil-dva-priza-na-moskovskom-kinofestivale-21905177.html
Узбекский режиссер получил два приза на московском кинофестивале
Узбекский режиссер получил два приза на московском кинофестивале
Короткометражка Шерзода Назарова, ранее получившая Гран-при в рамках программы “Кино за 5 дней”, удостоилась двух наград в Москве.
2021-12-22T21:24+0500
2021-12-22T21:24+0500
культура
москва
режиссер
короткометражка
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Фильм узбекского режиссера Шерзода Назарова "На шелковом пути" стал обладателем двух призов на Международном фестивале кино стран Содружества "Московская премьера".Как сообщает информационная служба узбекистанского Агентства кинематографии, картина получила специальный приз конкурса короткометражных фильмов: "За концептуальность взгляда" жюри Федерации киноклубов России, а также приз и диплом лучшему фильму "За изысканную форму повествования".В агентстве также напомнили, что ранее эта короткометражная лента получила Гран-при в рамках программы “Кино за пять дней” возрожденного Ташкентского международного кинофестиваля “Жемчужина Шёлкового пути”, который прошел минувшей осенью.Третий Международный фестиваль кино стран Содружества “Московская премьера” прошел с 17 по 21 декабря в российской столице.В конкурсных программах полнометражных и короткометражных фильмов этого года были представлены картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии.Мировые премьеры многих из этих фильмов состоялись на крупнейших кинофестивалях Европы и Азии: в Берлине, Пусане, Нанте.В состав жюри конкурса короткометражных фильмов вошли: грузинский режиссер и продюсер, лауреат МКФ Русудан Глурджидзе (председатель), армянский режиссер Александр Багдасарян, режиссер из Беларуси Митрий Семёнов-Алейников.Всего в фестивале участвовало около 100 представителей десяти стран.
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москва, режиссер, короткометражка

Узбекский режиссер получил два приза на московском кинофестивале

21:24 22.12.2021
© Пресс-служба "Узбеккино"Режиссер из Узбекистана Шерзод Назаров на кинофестивале "Московская премьера"
Режиссер из Узбекистана Шерзод Назаров на кинофестивале Московская премьера - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Пресс-служба "Узбеккино"
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Короткометражка Шерзода Назарова, ранее получившая Гран-при в рамках программы “Кино за 5 дней”, удостоилась двух наград в Москве.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Фильм узбекского режиссера Шерзода Назарова "На шелковом пути" стал обладателем двух призов на Международном фестивале кино стран Содружества "Московская премьера".
Как сообщает информационная служба узбекистанского Агентства кинематографии, картина получила специальный приз конкурса короткометражных фильмов: "За концептуальность взгляда" жюри Федерации киноклубов России, а также приз и диплом лучшему фильму "За изысканную форму повествования".
В агентстве также напомнили, что ранее эта короткометражная лента получила Гран-при в рамках программы “Кино за пять дней” возрожденного Ташкентского международного кинофестиваля “Жемчужина Шёлкового пути”, который прошел минувшей осенью.
Третий Международный фестиваль кино стран Содружества “Московская премьера” прошел с 17 по 21 декабря в российской столице.
В конкурсных программах полнометражных и короткометражных фильмов этого года были представлены картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии.
Мировые премьеры многих из этих фильмов состоялись на крупнейших кинофестивалях Европы и Азии: в Берлине, Пусане, Нанте.
В состав жюри конкурса короткометражных фильмов вошли: грузинский режиссер и продюсер, лауреат МКФ Русудан Глурджидзе (председатель), армянский режиссер Александр Багдасарян, режиссер из Беларуси Митрий Семёнов-Алейников.
Всего в фестивале участвовало около 100 представителей десяти стран.
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