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https://uz.sputniknews.ru/20211222/v-britanskom-pravitelstve-lovyat-shpiona-predatelya-poka-bezuspeshno-21892970.html
В британском правительстве ловят шпиона-предателя: пока безуспешно
В британском правительстве ловят шпиона-предателя: пока безуспешно
Окружение премьер-министра Великобритании занято поисками таинственного фотографа, который подкараулил Бориса Джонсона, отдыхавшего с будущей супругой и помощниками у себя в саду.
2021-12-22T13:36+0500
2021-12-22T13:37+0500
колумнисты
великобритания
премьера
борис джонсон
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Компания расслаблялась с вином на террасе резиденции премьера в мае 2020 года, когда британцы сидели на жестком локдауне, не выходя из дома и не видя родных. Коварный снимок, скорее всего, был сделан из окон канцелярии министра финансов Риши Сунака, одного из потенциальных претендентов на премьерское кресло. Неясно, имеет ли министр к этой истории хоть какое-то отношение, но кого-то из подчиненных Джонсон очевидно и очень серьезно злит.Скандалы никогда не были мотором английской политики, хотя катапультой они вполне могут быть. С помощью видеозаписи страстных объятий в углу кабинета снесли влюбленного в помощницу министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Теперь на голову Джонсона обрушился целый поток свидетельств прошлогодних вечеринок, заставляя его выкручиваться и поручать тем, кто их на самом деле и проводил, организацию нелепых "внутренних расследований".Война Бориса Джонсона: Соединенное Королевство рискует рассоединиться &gt;&gt;Внутрипартийным козырем Джонсона была победа консерваторов на предыдущих выборах под лозунгом неминуемого Brexit. Сейчас рейтинги правящей партии полетели вниз. На прошлой неделе на довыборах в гарантированном "консервативном" округе Северный Шропшир победу одержали, казалось бы, давно задвинутые в угол политической карты британские либерал-демократы. И это не единственный сигнал о скверном состоянии дел.Ощутимым ударом стал уход из правительства главного переговорщика с Евросоюзом Дэвида Фроста. Формально Фрост ушел под предлогом несогласия с дополнительными ограничениями, которые Джонсон вводит из-за ковида. Однако в своем прощальном письме он четко указал, что его не устраивает курс, который выбрал сегодня премьер: "Вы знаете мою обеспокоенность нынешним направлением…" Выступая от имени британского кабинета, этим летом Фрост потребовал радикально изменить подписанный с Евросоюзом протокол по Северной Ирландии. После мощных одергиваний со стороны США и угрозы торговой войны с ЕС Джонсон был вынужден от этих требований отступить. Теперь функции жесткого переговорщика Фроста возьмет на себя министр иностранных дел Лиз Трасс. Ее, кстати, также считают возможной заменой сдающему позиции премьеру. Трасс все больше полномочий берет в свои руки. О лидерских амбициях этой женщины заговорили после того, как она покрасовалась на танке "а-ля Тэтчер" в Эстонии, вблизи российской границы. Не исключено, что ее сознательно пересадили "с брони" на минное поле европейской политики, где Британии пока не удается найти разумный компромисс во многом из-за недоверия к самому Джонсону, который ко всему прочему склонен шельмовать и покрывать таких же, как он.России мешают расколоть Британию &gt;&gt;До массового слива в прессу информации о тайных вечеринках его приближенных Джонсон безуспешно пытался защитить бывшего министра Оуэна Патерсона, занимавшегося лоббизмом в нарушение парламентских норм. К этому коррупционному скандалу можно добавить обвинения в адрес самого премьера по поводу дорогого ремонта его служебных апартаментов, сделанного за счет спонсоров. Хотя про Джонсона и говорят, что он человек кризиса, все это вызывает ощутимый дискомфорт.Прямой угрозы отставки для Джонсона пока нет, даже несмотря на то, что больше сотни депутатов-консерваторов голосовали против предложенного им ужесточения мер по борьбе с ковидом. При нынешнем раскладе Джонсон все еще довольно легко преодолеет вотум недоверия, да еще и останется "неприкосновенным" после этого на целый год. Не самый лучший сценарий для его противников. Им выгоднее ждать, потому что хаос в британском кабинете только растет.И, кроме Джонсона, таких людей в правящей партии в тот момент не нашлось. К тому же, на его счастье, из-за своей невнятной позиции по выходу страны из ЕС полностью растерял все очки Джереми Корбин, бывший лидером оппозиции. А вот дальше — когда понадобились не лозунги, а реальные действия — Джонсон не потянул.Число скандалов вокруг его имени только растет, что формирует замкнутый круг: они сначала подталкивают, а затем возникают как следствие активных поисков сменщика. Судя по реакциям самого Джонсона, он намерен защищаться до последнего, но союзников в такой ситуации растерять легко, как показал опыт его предшественников.Источник: РИА Новости
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великобритания, премьера, борис джонсон

В британском правительстве ловят шпиона-предателя: пока безуспешно

13:36 22.12.2021 (обновлено: 13:37 22.12.2021)
© AFP / Daniel Leal Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Дилин в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Дилин в Лондоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© AFP / Daniel Leal
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Александр Хабаров
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Окружение премьер-министра Великобритании занято поисками таинственного фотографа, который подкараулил Бориса Джонсона, отдыхавшего с будущей супругой и помощниками у себя в саду.
Компания расслаблялась с вином на террасе резиденции премьера в мае 2020 года, когда британцы сидели на жестком локдауне, не выходя из дома и не видя родных. Коварный снимок, скорее всего, был сделан из окон канцелярии министра финансов Риши Сунака, одного из потенциальных претендентов на премьерское кресло.
Неясно, имеет ли министр к этой истории хоть какое-то отношение, но кого-то из подчиненных Джонсон очевидно и очень серьезно злит.
Скандалы никогда не были мотором английской политики, хотя катапультой они вполне могут быть. С помощью видеозаписи страстных объятий в углу кабинета снесли влюбленного в помощницу министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.
Теперь на голову Джонсона обрушился целый поток свидетельств прошлогодних вечеринок, заставляя его выкручиваться и поручать тем, кто их на самом деле и проводил, организацию нелепых "внутренних расследований".
Война Бориса Джонсона: Соединенное Королевство рискует рассоединиться >>
Внутрипартийным козырем Джонсона была победа консерваторов на предыдущих выборах под лозунгом неминуемого Brexit. Сейчас рейтинги правящей партии полетели вниз.
На прошлой неделе на довыборах в гарантированном "консервативном" округе Северный Шропшир победу одержали, казалось бы, давно задвинутые в угол политической карты британские либерал-демократы. И это не единственный сигнал о скверном состоянии дел.
Ощутимым ударом стал уход из правительства главного переговорщика с Евросоюзом Дэвида Фроста. Формально Фрост ушел под предлогом несогласия с дополнительными ограничениями, которые Джонсон вводит из-за ковида.
Однако в своем прощальном письме он четко указал, что его не устраивает курс, который выбрал сегодня премьер: "Вы знаете мою обеспокоенность нынешним направлением…"
Точнее сказать, теперь уже сложно понять, к чему на самом деле стремится британский кабинет: вместо обещанного после Brexit налогового рая и "Сингапура-на-Темзе" в стране повышаются налоги, в экономике не видно никаких положительных перемен, зато все прочувствовали нехватку рабочих рук, успели столкнуться с энергетическим кризисом и даже дефицитом бензина.
Выступая от имени британского кабинета, этим летом Фрост потребовал радикально изменить подписанный с Евросоюзом протокол по Северной Ирландии. После мощных одергиваний со стороны США и угрозы торговой войны с ЕС Джонсон был вынужден от этих требований отступить. Теперь функции жесткого переговорщика Фроста возьмет на себя министр иностранных дел Лиз Трасс.
Ее, кстати, также считают возможной заменой сдающему позиции премьеру. Трасс все больше полномочий берет в свои руки. О лидерских амбициях этой женщины заговорили после того, как она покрасовалась на танке "а-ля Тэтчер" в Эстонии, вблизи российской границы.
Не исключено, что ее сознательно пересадили "с брони" на минное поле европейской политики, где Британии пока не удается найти разумный компромисс во многом из-за недоверия к самому Джонсону, который ко всему прочему склонен шельмовать и покрывать таких же, как он.
России мешают расколоть Британию >>
До массового слива в прессу информации о тайных вечеринках его приближенных Джонсон безуспешно пытался защитить бывшего министра Оуэна Патерсона, занимавшегося лоббизмом в нарушение парламентских норм.
К этому коррупционному скандалу можно добавить обвинения в адрес самого премьера по поводу дорогого ремонта его служебных апартаментов, сделанного за счет спонсоров. Хотя про Джонсона и говорят, что он человек кризиса, все это вызывает ощутимый дискомфорт.
Прямой угрозы отставки для Джонсона пока нет, даже несмотря на то, что больше сотни депутатов-консерваторов голосовали против предложенного им ужесточения мер по борьбе с ковидом. При нынешнем раскладе Джонсон все еще довольно легко преодолеет вотум недоверия, да еще и останется "неприкосновенным" после этого на целый год. Не самый лучший сценарий для его противников. Им выгоднее ждать, потому что хаос в британском кабинете только растет.
Часовой механизм был запущен еще в тот момент, когда Джонсон стал главой правительства. На место провалившей Brexit Терезы Мэй был нужен человек, способный проехать по всем проблемам катком.
И, кроме Джонсона, таких людей в правящей партии в тот момент не нашлось. К тому же, на его счастье, из-за своей невнятной позиции по выходу страны из ЕС полностью растерял все очки Джереми Корбин, бывший лидером оппозиции.
А вот дальше — когда понадобились не лозунги, а реальные действия — Джонсон не потянул.
Число скандалов вокруг его имени только растет, что формирует замкнутый круг: они сначала подталкивают, а затем возникают как следствие активных поисков сменщика.
Судя по реакциям самого Джонсона, он намерен защищаться до последнего, но союзников в такой ситуации растерять легко, как показал опыт его предшественников.
Источник: РИА Новости
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