https://uz.sputniknews.ru/20211222/v-namangane-pri-pojare-pogib-mujchina-s-rebenkom-21897696.html

В Намангане при пожаре погиб мужчина с ребенком

В Намангане при пожаре погиб мужчина с ребенком

Возгорание началось в третьем часу ночи сначала в одной квартире и перекинулось на другую. Пожарные обнаружили тела двух человек.

2021-12-22T17:17+0500

2021-12-22T17:17+0500

2021-12-22T17:17+0500

происшествия

наманган

пожар

пожарные

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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Два человека, среди которых один ребенок, погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Учкурганском районе Наманганской области Узбекистана.Трагедия произошла еще 18 декабря, однако сообщили о ней только сегодня. По данным МЧС, возгорание началось в третьем часу ночи в махалле “Дустлик”. Пожарным понадобилось 22 минуты, чтобы полностью справиться с ним.Огонь вспыхнул в одной квартире и перекинулся на соседнюю. Также повреждены стены подъезда.Отмечается, что предварительно спасатели эвакуировали в безопасное место 16 жильцов этого дома, среди который было четверо несовершеннолетних.По факту происшествия проводится доследственная проверка.

наманган

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наманган, пожар, пожарные