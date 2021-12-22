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В Намангане при пожаре погиб мужчина с ребенком
В Намангане при пожаре погиб мужчина с ребенком
Возгорание началось в третьем часу ночи сначала в одной квартире и перекинулось на другую. Пожарные обнаружили тела двух человек.
2021-12-22T17:17+0500
2021-12-22T17:17+0500
происшествия
наманган
пожар
пожарные
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Два человека, среди которых один ребенок, погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Учкурганском районе Наманганской области Узбекистана.Трагедия произошла еще 18 декабря, однако сообщили о ней только сегодня. По данным МЧС, возгорание началось в третьем часу ночи в махалле “Дустлик”. Пожарным понадобилось 22 минуты, чтобы полностью справиться с ним.Огонь вспыхнул в одной квартире и перекинулся на соседнюю. Также повреждены стены подъезда.Отмечается, что предварительно спасатели эвакуировали в безопасное место 16 жильцов этого дома, среди который было четверо несовершеннолетних.По факту происшествия проводится доследственная проверка.
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наманган, пожар, пожарные

В Намангане при пожаре погиб мужчина с ребенком

17:17 22.12.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТушения пожара
Тушения пожара - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Возгорание началось в третьем часу ночи сначала в одной квартире и перекинулось на другую. Пожарные обнаружили тела двух человек.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Два человека, среди которых один ребенок, погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Учкурганском районе Наманганской области Узбекистана.
Трагедия произошла еще 18 декабря, однако сообщили о ней только сегодня. По данным МЧС, возгорание началось в третьем часу ночи в махалле “Дустлик”. Пожарным понадобилось 22 минуты, чтобы полностью справиться с ним.
Огонь вспыхнул в одной квартире и перекинулся на соседнюю. Также повреждены стены подъезда.
“В квартире, где возник пожар, нашли обгоревшие тела хозяина и его ребенка”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительно спасатели эвакуировали в безопасное место 16 жильцов этого дома, среди который было четверо несовершеннолетних.
По факту происшествия проводится доследственная проверка.
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