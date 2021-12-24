https://uz.sputniknews.ru/20211224/bylo-li-davlenie-na-uchiteley-iz-za-podpiski-na-kundalik--otvet-mno-21938291.html
Было ли давление на учителей из-за подписки на Kundalik – ответ МНО
Было ли давление на учителей из-за подписки на Kundalik – ответ МНО
В Министерстве народного образования предоставили официальный комментарий по этому случаю. 24.12.2021, Sputnik Узбекистан
2021-12-24T19:39+0500
2021-12-24T19:39+0500
2021-12-24T19:40+0500
общество
министерство народного образования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) опровергли слухи об оказании давления на учителей из-за продления подписки на Kundalik, сообщили в пресс-служба МНО. По данным госструктуры, оформление подписки на Kundalik является добровольной процедурой. В 1,2 тыс. школах Узбекистана отменят бумажные дневники — что будет вместо них >>В МНО подчеркнули, что никаких устных или письменных приказов для учителей о требовании у родителей продления подписки со стороны министерства не было."Учителя школ, которые используют электронные журналы и дневники вправе напоминать родителям о продлении подписки в рамках их ответственности за воспитание детей", - информируется в заявлении.В школах Узбекистана вводится плата за использование электронных дневников >>В 2021 учебном году стоимость годовой подписки на Kundalik составила 9,2 тысяч сумов. Ученику и его родителям выдаются логин и пароль. Пользователи получают доступ ко всем функциям платформы. Электронный дневник фиксирует домашние задания, пропуски, комментарии, оценки и объявления о мероприятиях.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство народного образования узбекистана
Было ли давление на учителей из-за подписки на Kundalik – ответ МНО
19:39 24.12.2021 (обновлено: 19:40 24.12.2021)
В Министерстве народного образования предоставили официальный комментарий по этому случаю.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik
. В Министерстве народного образования (МНО) опровергли слухи об оказании давления на учителей из-за продления подписки на Kundalik, сообщили
в пресс-служба МНО.
По данным госструктуры, оформление подписки на Kundalik является добровольной процедурой.
В МНО подчеркнули, что никаких устных или письменных приказов для учителей о требовании у родителей продления подписки со стороны министерства не было.
"Учителя школ, которые используют электронные журналы и дневники вправе напоминать родителям о продлении подписки в рамках их ответственности за воспитание детей", - информируется в заявлении.
В 2021 учебном году стоимость годовой подписки на Kundalik
составила 9,2 тысяч сумов. Ученику и его родителям выдаются логин и пароль. Пользователи получают доступ ко всем функциям платформы. Электронный дневник фиксирует домашние задания, пропуски, комментарии, оценки и объявления о мероприятиях.