https://uz.sputniknews.ru/20211224/kak-budet-vyglyadet-novyy-personaj-avatara-2---foto-prosochilis-v-set-21917851.html

Как будет выглядеть новый персонаж "Аватара-2" - фото просочились в сеть

Как будет выглядеть новый персонаж "Аватара-2" - фото просочились в сеть

Нового героя нашумевшего фильма зовут Майлз Сокорро. Сыграет его юный актер, который, несмотря на возраст, уже успел запомниться ролью в другой фантастической ленте - сериале "Под куполом".

2021-12-24T07:30+0500

2021-12-24T07:30+0500

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Стало известно, как выглядит новый герой блокбастера "Аватар - 2". Фотографию персонажа опубликовал журнал Empire.Как сообщает издание, имя нового персонажа - Майл Сокорро. Исполнит эту роль Джек Чемпион, 16-летний актер, несмотря на юный возраст, уже успевший сыграть в сериале "Под куполом".По информации журнала, новый герой блокбастера родился на военной базе на планете Пандора, но его невозможно было отправить на Землю. Поэтому Джейк (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) усыновили его и воспитали вместе с двумя родными детьми.Кроме этого, в продолжении блокбастера Джеймса Кэмерона появятся такие знаменитые актеры, как Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Тринити Блисс, Джейми Флеттерс и другие.

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