https://uz.sputniknews.ru/20211224/kak-budet-vyglyadet-novyy-personaj-avatara-2---foto-prosochilis-v-set-21917851.html
Как будет выглядеть новый персонаж "Аватара-2" - фото просочились в сеть
Как будет выглядеть новый персонаж "Аватара-2" - фото просочились в сеть
Нового героя нашумевшего фильма зовут Майлз Сокорро. Сыграет его юный актер, который, несмотря на возраст, уже успел запомниться ролью в другой фантастической ленте - сериале "Под куполом".
2021-12-24T07:30+0500
2021-12-24T07:30+0500
2021-12-24T07:30+0500
это интересно
кино
фильм
фильмы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1b/20668130_19:0:2343:1307_1920x0_80_0_0_8985f1606d415feecc1410dca080877a.jpg
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Стало известно, как выглядит новый герой блокбастера "Аватар - 2". Фотографию персонажа опубликовал журнал Empire.Как сообщает издание, имя нового персонажа - Майл Сокорро. Исполнит эту роль Джек Чемпион, 16-летний актер, несмотря на юный возраст, уже успевший сыграть в сериале "Под куполом".По информации журнала, новый герой блокбастера родился на военной базе на планете Пандора, но его невозможно было отправить на Землю. Поэтому Джейк (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) усыновили его и воспитали вместе с двумя родными детьми.Кроме этого, в продолжении блокбастера Джеймса Кэмерона появятся такие знаменитые актеры, как Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Тринити Блисс, Джейми Флеттерс и другие.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1b/20668130_309:0:2052:1307_1920x0_80_0_0_2dbe529d6daad82226715ad13efefb51.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кино, фильм, фильмы
Как будет выглядеть новый персонаж "Аватара-2" - фото просочились в сеть
Нового героя нашумевшего фильма зовут Майлз Сокорро. Сыграет его юный актер, который, несмотря на возраст, уже успел запомниться ролью в другой фантастической ленте - сериале "Под куполом".
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Стало известно, как выглядит новый герой блокбастера "Аватар - 2". Фотографию персонажа опубликовал журнал Empire.
Как сообщает издание, имя нового персонажа - Майл Сокорро. Исполнит эту роль Джек Чемпион, 16-летний актер, несмотря на юный возраст, уже успевший сыграть в сериале "Под куполом".
По информации журнала, новый герой блокбастера родился на военной базе на планете Пандора, но его невозможно было отправить на Землю. Поэтому Джейк (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) усыновили его и воспитали вместе с двумя родными детьми.
Кроме этого, в продолжении блокбастера Джеймса Кэмерона появятся такие знаменитые актеры, как Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Тринити Блисс, Джейми Флеттерс и другие.