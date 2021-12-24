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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Как будет выглядеть новый персонаж "Аватара-2" - фото просочились в сеть
Как будет выглядеть новый персонаж "Аватара-2" - фото просочились в сеть
Нового героя нашумевшего фильма зовут Майлз Сокорро. Сыграет его юный актер, который, несмотря на возраст, уже успел запомниться ролью в другой фантастической ленте - сериале "Под куполом".
2021-12-24T07:30+0500
2021-12-24T07:30+0500
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Стало известно, как выглядит новый герой блокбастера "Аватар - 2". Фотографию персонажа опубликовал журнал Empire.Как сообщает издание, имя нового персонажа - Майл Сокорро. Исполнит эту роль Джек Чемпион, 16-летний актер, несмотря на юный возраст, уже успевший сыграть в сериале "Под куполом".По информации журнала, новый герой блокбастера родился на военной базе на планете Пандора, но его невозможно было отправить на Землю. Поэтому Джейк (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) усыновили его и воспитали вместе с двумя родными детьми.Кроме этого, в продолжении блокбастера Джеймса Кэмерона появятся такие знаменитые актеры, как Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Тринити Блисс, Джейми Флеттерс и другие.
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кино, фильм, фильмы

Как будет выглядеть новый персонаж "Аватара-2" - фото просочились в сеть

07:30 24.12.2021
© Foto : 20th Century Fox Film Corporation (2009)Кадр из фильма "Аватар"
Кадр из фильма Аватар - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Foto : 20th Century Fox Film Corporation (2009)
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Нового героя нашумевшего фильма зовут Майлз Сокорро. Сыграет его юный актер, который, несмотря на возраст, уже успел запомниться ролью в другой фантастической ленте - сериале "Под куполом".
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Стало известно, как выглядит новый герой блокбастера "Аватар - 2". Фотографию персонажа опубликовал журнал Empire.
Как сообщает издание, имя нового персонажа - Майл Сокорро. Исполнит эту роль Джек Чемпион, 16-летний актер, несмотря на юный возраст, уже успевший сыграть в сериале "Под куполом".
По информации журнала, новый герой блокбастера родился на военной базе на планете Пандора, но его невозможно было отправить на Землю. Поэтому Джейк (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) усыновили его и воспитали вместе с двумя родными детьми.
Кроме этого, в продолжении блокбастера Джеймса Кэмерона появятся такие знаменитые актеры, как Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Тринити Блисс, Джейми Флеттерс и другие.
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