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https://uz.sputniknews.ru/20211224/uzbekistan-airways-obyavila-novogodnie-skidki-21933738.html
Uzbekistan Airways объявила новогодние скидки
Uzbekistan Airways объявила новогодние скидки
В преддверии новогодних выходных и каникул национальная авиакомпания объявила скидки на билеты.
2021-12-24T15:04+0500
2021-12-24T15:04+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
скидки
новый год
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила о больших новогодних скидках.В период празднования Нового года стоимость билетов на все внутренние авиарейсы будет снижена на 30-50%, говорится в Telegram-канале авиакомпании.Скидка коснется всех внутриреспубликанских рейсов с 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года.Ранее авиакомпания объявила о льготе в 50% на внутренние авиаперелеты для всех студентов, обучающихся в высших учебных заведениях вдали от родного города.Кроме того, в период праздников авиаперевозчик запустил дополнительные рейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч и Бухару.Скидки на билеты для определенных категорий граждан в период новогодних праздников объявила также компания "Узбекистон темир йуллари".
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авиакомпания uzbekistan airways, скидки, новый год

Uzbekistan Airways объявила новогодние скидки

15:04 24.12.2021
© Uzbekistan AirwaysНовая форма авиакомпании Uzbekistan Airways
Новая форма авиакомпании Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Uzbekistan Airways
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В преддверии новогодних выходных и каникул национальная авиакомпания объявила скидки на билеты.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила о больших новогодних скидках.
В период празднования Нового года стоимость билетов на все внутренние авиарейсы будет снижена на 30-50%, говорится в Telegram-канале авиакомпании.
Скидка коснется всех внутриреспубликанских рейсов с 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года.
Ранее авиакомпания объявила о льготе в 50% на внутренние авиаперелеты для всех студентов, обучающихся в высших учебных заведениях вдали от родного города.
Кроме того, в период праздников авиаперевозчик запустил дополнительные рейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч и Бухару.
Скидки на билеты для определенных категорий граждан в период новогодних праздников объявила также компания "Узбекистон темир йуллари".
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