https://uz.sputniknews.ru/20211224/uzbekistan-airways-obyavila-novogodnie-skidki-21933738.html

Uzbekistan Airways объявила новогодние скидки

Uzbekistan Airways объявила новогодние скидки

В преддверии новогодних выходных и каникул национальная авиакомпания объявила скидки на билеты.

2021-12-24T15:04+0500

2021-12-24T15:04+0500

2021-12-24T15:04+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

скидки

новый год

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила о больших новогодних скидках.В период празднования Нового года стоимость билетов на все внутренние авиарейсы будет снижена на 30-50%, говорится в Telegram-канале авиакомпании.Скидка коснется всех внутриреспубликанских рейсов с 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года.Ранее авиакомпания объявила о льготе в 50% на внутренние авиаперелеты для всех студентов, обучающихся в высших учебных заведениях вдали от родного города.Кроме того, в период праздников авиаперевозчик запустил дополнительные рейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч и Бухару.Скидки на билеты для определенных категорий граждан в период новогодних праздников объявила также компания "Узбекистон темир йуллари".

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

авиакомпания uzbekistan airways, скидки, новый год