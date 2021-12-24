https://uz.sputniknews.ru/20211224/uzbekistan-gotov-vnov-provesti-voennye-konkursy-armi-v-2022-godu-21934970.html
Узбекистан готов вновь провести военные конкурсы АрМИ в 2022 году
Узбекистан готов вновь провести военные конкурсы АрМИ в 2022 году
Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года и с каждым годом удивляют все больше.
2021-12-24T16:30+0500
2021-12-24T16:30+0500
2021-12-24T16:30+0500
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Узбекистан выразил готовность вновь провести у себя несколько конкурсов Армейских международных игр (АрМИ) в 2022 году.Военная делегация Узбекистана во главе с начальником Академии вооруженных сил полковником Шавкатбеком Мамажоновым приняла участие в конференции по планированию АрМИ-2022.Мероприятие прошло в Москве 22-24 декабря при содействии Министерства обороны России.В ведомстве отметили, что 12 из 20 действующих военных полигонов в республике соответствуют международным требованиям и приспособлены для проведения военных соревнований по различным направлениям.Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года.В 2020 году в республике впервые провели конкурс "Дорожный патруль".В 2021-м узбекские военные продемонстрировали высокий уровень подготовки во всех 24 конкурсах, заняв в командном зачете второе место.На территории Узбекистана прошли два конкурса из программы игр: третий год подряд "Военно-медицинская эстафета" и впервые — "Полевая кухня". Читайте также:Инфографика: как Узбекистан выступил на АрМИ-2021 >>Видео: триумф узбекских военных на АрМИ-2021 >>
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узбекистан, арми-2021
Узбекистан готов вновь провести военные конкурсы АрМИ в 2022 году
Сколько военных полигонов Узбекистана соответствуют международным требованиям и приспособлены для проведения соревнований, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Узбекистан выразил готовность вновь провести у себя несколько конкурсов Армейских международных игр (АрМИ) в 2022 году.
Военная делегация Узбекистана во главе с начальником Академии вооруженных сил полковником Шавкатбеком Мамажоновым приняла участие в конференции по планированию АрМИ-2022.
Мероприятие прошло в Москве 22-24 декабря при содействии Министерства обороны России.
"Мамажонов выступил с презентацией участия военнослужащих министерства обороны Республики Узбекистан в АрМИ-2022, а также предложил провести несколько соревнований игр в республике", — сообщили в Минобороны Узбекистана.
В ведомстве отметили, что 12 из 20 действующих военных полигонов в республике соответствуют международным требованиям и приспособлены для проведения военных соревнований по различным направлениям.
Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года.
В 2020 году в республике впервые провели конкурс "Дорожный патруль".
В 2021-м узбекские военные продемонстрировали высокий уровень подготовки во всех 24 конкурсах, заняв в командном зачете второе место.
На территории Узбекистана прошли два конкурса из программы игр: третий год подряд "Военно-медицинская эстафета" и впервые — "Полевая кухня".