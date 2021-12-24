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Узбекистан готов вновь провести военные конкурсы АрМИ в 2022 году
Узбекистан готов вновь провести военные конкурсы АрМИ в 2022 году
Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года и с каждым годом удивляют все больше.
2021-12-24T16:30+0500
2021-12-24T16:30+0500
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Узбекистан выразил готовность вновь провести у себя несколько конкурсов Армейских международных игр (АрМИ) в 2022 году.Военная делегация Узбекистана во главе с начальником Академии вооруженных сил полковником Шавкатбеком Мамажоновым приняла участие в конференции по планированию АрМИ-2022.Мероприятие прошло в Москве 22-24 декабря при содействии Министерства обороны России.В ведомстве отметили, что 12 из 20 действующих военных полигонов в республике соответствуют международным требованиям и приспособлены для проведения военных соревнований по различным направлениям.Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года.В 2020 году в республике впервые провели конкурс "Дорожный патруль".В 2021-м узбекские военные продемонстрировали высокий уровень подготовки во всех 24 конкурсах, заняв в командном зачете второе место.На территории Узбекистана прошли два конкурса из программы игр: третий год подряд "Военно-медицинская эстафета" и впервые — "Полевая кухня". Читайте также:Инфографика: как Узбекистан выступил на АрМИ-2021 &gt;&gt;Видео: триумф узбекских военных на АрМИ-2021 &gt;&gt;
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узбекистан, арми-2021

Узбекистан готов вновь провести военные конкурсы АрМИ в 2022 году

16:30 24.12.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкТанк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2020" на полигоне "Алабино"
Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Сколько военных полигонов Узбекистана соответствуют международным требованиям и приспособлены для проведения соревнований, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Узбекистан выразил готовность вновь провести у себя несколько конкурсов Армейских международных игр (АрМИ) в 2022 году.
Военная делегация Узбекистана во главе с начальником Академии вооруженных сил полковником Шавкатбеком Мамажоновым приняла участие в конференции по планированию АрМИ-2022.
Мероприятие прошло в Москве 22-24 декабря при содействии Министерства обороны России.
"Мамажонов выступил с презентацией участия военнослужащих министерства обороны Республики Узбекистан в АрМИ-2022, а также предложил провести несколько соревнований игр в республике", — сообщили в Минобороны Узбекистана.
В ведомстве отметили, что 12 из 20 действующих военных полигонов в республике соответствуют международным требованиям и приспособлены для проведения военных соревнований по различным направлениям.
Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года.
В 2020 году в республике впервые провели конкурс "Дорожный патруль".
В 2021-м узбекские военные продемонстрировали высокий уровень подготовки во всех 24 конкурсах, заняв в командном зачете второе место.
На территории Узбекистана прошли два конкурса из программы игр: третий год подряд "Военно-медицинская эстафета" и впервые — "Полевая кухня".
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