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https://uz.sputniknews.ru/20211224/v-tashkente-nagradili-samyx-aktivnyx-jiteley-goroda--foto-21939962.html
В Ташкенте наградили самых активных жителей города – фото
В Ташкенте наградили самых активных жителей города – фото
За активную гражданскую позицию и милосердие самые активные ташкентцы получили премию "Ташкент фаоли – 2021" ("Активист Ташкента").
2021-12-24T22:12+0500
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общество
награждение
активисты
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В столице состоялось торжественное награждение самых идейных жителей в номинациях "Активная гражданская позиция", "Милосердие", "Ташкент и ташкентцы" и "Экотуризм". Это мероприятие проводится уже во второй раз. Лауреатами могут стать кандидаты, чья общественная деятельность не пересекается с их прямой работой.Активная гражданская позиция некоторых ташкентцев привлекала особое внимание. В этом году не напрасной оказалась борьба за спасение от сноса дома №7 по улице Бабура в Ташкенте. В числе трех других семей его смогла отстоять Оксана Пионтковская. Она добровольный общественный инспектор департамента культурного наследия при министерстве туризма и спорта Узбекистана. Два года Оксана активно защищала от сноса здание, ставшее знаменитым на всю столицу. Она добилась возврата этого архитектурного памятка в список культурного наследия Узбекистана."На сегодняшний день все суды завершены. Мы выиграли и смогли отстоять дом", - рассказала Sputnik активистка.Премией отметили и Ольгу Рахимову – активную защитницу парков столицы. Именно она инициировала сохранение парка и бульвара Голубые купола.В категории "Милосердие" премию получила руководитель творческого центра для детей–инвалидов и сирот Sanvikt Ражапова Гульсара. Здесь обучают различным видам искусства детей с особенностями развития из детских домов, а также одаренных детей из малообеспеченных семей со всего Узбекистана."Этот год выдался для нас особенно тяжелым. Мы с мужем очень стараемся поддерживать наш центр, но без государственной поддержки, боюсь, мы скоро окажемся на грани закрытия", - рассказала она.Чтобы как-то покрывать расходы, связанные с содержанием центра, художник-скульптор, член Академии художеств Узбекистана Гульсара Ражапова распродала уже все свои работы.Еще одним милосердным активистом стала Хилола Мирзарахимова. Она – создатель первой группы инклюзивного туризма. Это позволило сделать доступными для всех людей с инвалидностью ряд объектов культурно-исторического наследия Самарканда. Сейчас Хилола проводит анализ таких же объектов в Ташкенте."После того, как эта работа будет завершена, мы подготовим карту доступности культурно-исторических объектов. Кроме этого мы сформулируем рекомендации по их доступности для мало мобильных людей", - рассказала Хилола Мирзарахимова.Мария Юсупова основала группу "Память о ташкентцах". Сегодня она насчитывает более 1400 участников.Она также добавила, что волонтеры делают альбомы, в которые заносятся, в том числе, фотографии могил и геолокация захоронений.Кроме того, как сообщил и.о. председателя общественного совета Баходир Ходжаев, получено официальное разрешение на цифровизацию могил на Боткинском кладбище. Для активистов и волонтеров это настоящее достижение.Еще одним активистом столицы стал таинственный автор городских граффити известный как Инкузарт. Талант нового ташкентского художника был замечен во время пандемии. Свои граффити он рисует на стенах домов, зданий и заборах. Они появляются неожиданно, в непредсказуемых местах, и всегда ночью. Особую популярность художнику принесли портреты Абдуллы Кадыри, Чулпана и Абдурауфа Фитрата.Среди других обладателей звания активист года - Максим Черников, основатель группы "ТЧСЖ и как с ним жить", Саодат Абдузакирова - активная правозащитница, участница протестов против незаконных застроек, Шухрат Усманов – основатель благотворительной инициативы Foodforlife, руководитель благотворительного марафона Save Aral, группа "Покиза инсонлар" - ее участники поддерживают рабочих, непосредственно занятых в уборке, благоустройстве и озеленении города.
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Анна Желиховская
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награждение, активисты

В Ташкенте наградили самых активных жителей города – фото

22:12 24.12.2021 (обновлено: 22:17 24.12.2021)
© Sputnik/Виктор ТолочкоПодписание документов
Подписание документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Sputnik/Виктор Толочко
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Анна Желиховская
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За активную гражданскую позицию и милосердие самые активные ташкентцы получили премию "Ташкент фаоли – 2021" ("Активист Ташкента").
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В столице состоялось торжественное награждение самых идейных жителей в номинациях "Активная гражданская позиция", "Милосердие", "Ташкент и ташкентцы" и "Экотуризм". Это мероприятие проводится уже во второй раз. Лауреатами могут стать кандидаты, чья общественная деятельность не пересекается с их прямой работой.
© SputnikНаграждение активистов в номинациях "Активная гражданская позиция", "Милосердие", "Ташкент и ташкентцы" и "Экотуризм"
Награждение активистов в номинациях Активная гражданская позиция, Милосердие, Ташкент и ташкентцы и Экотуризм - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
Награждение активистов в номинациях "Активная гражданская позиция", "Милосердие", "Ташкент и ташкентцы" и "Экотуризм"
© Sputnik
Активная гражданская позиция некоторых ташкентцев привлекала особое внимание. В этом году не напрасной оказалась борьба за спасение от сноса дома №7 по улице Бабура в Ташкенте. В числе трех других семей его смогла отстоять Оксана Пионтковская. Она добровольный общественный инспектор департамента культурного наследия при министерстве туризма и спорта Узбекистана. Два года Оксана активно защищала от сноса здание, ставшее знаменитым на всю столицу. Она добилась возврата этого архитектурного памятка в список культурного наследия Узбекистана.
"На сегодняшний день все суды завершены. Мы выиграли и смогли отстоять дом", - рассказала Sputnik активистка.
Премией отметили и Ольгу Рахимову – активную защитницу парков столицы. Именно она инициировала сохранение парка и бульвара Голубые купола.
В категории "Милосердие" премию получила руководитель творческого центра для детей–инвалидов и сирот Sanvikt Ражапова Гульсара. Здесь обучают различным видам искусства детей с особенностями развития из детских домов, а также одаренных детей из малообеспеченных семей со всего Узбекистана.
"Этот год выдался для нас особенно тяжелым. Мы с мужем очень стараемся поддерживать наш центр, но без государственной поддержки, боюсь, мы скоро окажемся на грани закрытия", - рассказала она.
Чтобы как-то покрывать расходы, связанные с содержанием центра, художник-скульптор, член Академии художеств Узбекистана Гульсара Ражапова распродала уже все свои работы.
Еще одним милосердным активистом стала Хилола Мирзарахимова. Она – создатель первой группы инклюзивного туризма. Это позволило сделать доступными для всех людей с инвалидностью ряд объектов культурно-исторического наследия Самарканда. Сейчас Хилола проводит анализ таких же объектов в Ташкенте.
© SputnikХилола Мирзарахимова
Хилола Мирзарахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
Хилола Мирзарахимова
© Sputnik
"После того, как эта работа будет завершена, мы подготовим карту доступности культурно-исторических объектов. Кроме этого мы сформулируем рекомендации по их доступности для мало мобильных людей", - рассказала Хилола Мирзарахимова.
Мария Юсупова основала группу "Память о ташкентцах". Сегодня она насчитывает более 1400 участников.

Вот уже больше двух лет мы ходим, в частности, на Боткинское кладбище, чтобы убрать мусор с могил, собираем и публикуем информацию о ташкентцах, внесших вклад в развитие Узбекистана, но сейчас забытых. Наша цель – чтобы память о них жила как можно дольше.

Мария Юсупова - Sputnik Узбекистан
Мария Юсупова
Основатель группы "Память о ташкентцах"
Она также добавила, что волонтеры делают альбомы, в которые заносятся, в том числе, фотографии могил и геолокация захоронений.
Кроме того, как сообщил и.о. председателя общественного совета Баходир Ходжаев, получено официальное разрешение на цифровизацию могил на Боткинском кладбище. Для активистов и волонтеров это настоящее достижение.
Еще одним активистом столицы стал таинственный автор городских граффити известный как Инкузарт. Талант нового ташкентского художника был замечен во время пандемии. Свои граффити он рисует на стенах домов, зданий и заборах. Они появляются неожиданно, в непредсказуемых местах, и всегда ночью. Особую популярность художнику принесли портреты Абдуллы Кадыри, Чулпана и Абдурауфа Фитрата.
© SputnikАктивисты группы "Покиза инсонлар"
Активисты группы Покиза инсонлар - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
Активисты группы "Покиза инсонлар"
© Sputnik
Среди других обладателей звания активист года - Максим Черников, основатель группы "ТЧСЖ и как с ним жить", Саодат Абдузакирова - активная правозащитница, участница протестов против незаконных застроек, Шухрат Усманов – основатель благотворительной инициативы Foodforlife, руководитель благотворительного марафона Save Aral, группа "Покиза инсонлар" - ее участники поддерживают рабочих, непосредственно занятых в уборке, благоустройстве и озеленении города.
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