https://uz.sputniknews.ru/20211224/za-musor-prishlos-raskoshelitsya-v-tashkente-poymali-narushiteley-21925201.html
За мусор пришлось раскошелиться: в Ташкенте поймали нарушителей
За мусор пришлось раскошелиться: в Ташкенте поймали нарушителей
Сотрудники правопорядка задержали в столице граждан, бросавших мусор возле жилых домов.
2021-12-24T08:30+0500
2021-12-24T08:30+0500
2021-12-24T08:30+0500
происшествия
штраф
мусор
овд
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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Сотрудники ОВД во время профилактической проверки в рамках программы "Обод махалла" в жилых кварталах Чиланзарского района столицы задержали нарушителей, сообщает пресс-служба управления внутренних дел Ташкента.Нарушители были оштрафованы в соответствии со статьей 161 (нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов) Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.
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MIA „Rosiya Segodnya“
штраф, мусор, овд
За мусор пришлось раскошелиться: в Ташкенте поймали нарушителей
Сотрудники правопорядка задержали в столице граждан, бросавших мусор возле жилых домов.
ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik.
Сотрудники ОВД во время профилактической проверки в рамках программы "Обод махалла" в жилых кварталах Чиланзарского района столицы задержали нарушителей, сообщает пресс-служба
управления внутренних дел Ташкента.
"Сотрудники выявляли граждан, которые грубо нарушали предписанные правила благоустройства территорий города – выбрасывали строительный и бытовой мусор вблизи многоэтажных домов", - говорится в сообщении.
Нарушители были оштрафованы в соответствии со статьей 161 (нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов) Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.