https://uz.sputniknews.ru/20211224/za-musor-prishlos-raskoshelitsya-v-tashkente-poymali-narushiteley-21925201.html

За мусор пришлось раскошелиться: в Ташкенте поймали нарушителей

За мусор пришлось раскошелиться: в Ташкенте поймали нарушителей

Сотрудники правопорядка задержали в столице граждан, бросавших мусор возле жилых домов.

2021-12-24T08:30+0500

2021-12-24T08:30+0500

2021-12-24T08:30+0500

происшествия

штраф

мусор

овд

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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Сотрудники ОВД во время профилактической проверки в рамках программы "Обод махалла" в жилых кварталах Чиланзарского района столицы задержали нарушителей, сообщает пресс-служба управления внутренних дел Ташкента.Нарушители были оштрафованы в соответствии со статьей 161 (нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов) Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

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штраф, мусор, овд