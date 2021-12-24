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За мусор пришлось раскошелиться: в Ташкенте поймали нарушителей
За мусор пришлось раскошелиться: в Ташкенте поймали нарушителей
Сотрудники правопорядка задержали в столице граждан, бросавших мусор возле жилых домов.
2021-12-24T08:30+0500
2021-12-24T08:30+0500
происшествия
штраф
мусор
овд
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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Сотрудники ОВД во время профилактической проверки в рамках программы "Обод махалла" в жилых кварталах Чиланзарского района столицы задержали нарушителей, сообщает пресс-служба управления внутренних дел Ташкента.Нарушители были оштрафованы в соответствии со статьей 161 (нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов) Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.
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штраф, мусор, овд

За мусор пришлось раскошелиться: в Ташкенте поймали нарушителей

08:30 24.12.2021
CC0 / Unsplash / Brian Yurasits / Бытовые отходы
Бытовые отходы - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
CC0 / Unsplash / Brian Yurasits /
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Сотрудники правопорядка задержали в столице граждан, бросавших мусор возле жилых домов.
ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Сотрудники ОВД во время профилактической проверки в рамках программы "Обод махалла" в жилых кварталах Чиланзарского района столицы задержали нарушителей, сообщает пресс-служба управления внутренних дел Ташкента.
"Сотрудники выявляли граждан, которые грубо нарушали предписанные правила благоустройства территорий города – выбрасывали строительный и бытовой мусор вблизи многоэтажных домов", - говорится в сообщении.
Нарушители были оштрафованы в соответствии со статьей 161 (нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов) Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.
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