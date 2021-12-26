https://uz.sputniknews.ru/20211226/s-nachala-goda-s-doljnikov-uderjali-alimenty-bolee-chem-na-25-mln-sumov-21954426.html

С начала года с должников удержали алименты более чем на 2,5 трлн сумов

С начала года с должников удержали алименты более чем на 2,5 трлн сумов

Сотрудники Бюро принудительного исполнения смогли за один год найти работу 29 тысячам плательщиков алиментов.

2021-12-26T19:50+0500

2021-12-26T19:50+0500

2021-12-26T19:59+0500

общество

узбекистан

долги

алименты

бюро принудительного исполнения при генеральной прокуратуре узбекистана

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. За все время деятельности Бюро принудительного исполнения (БПИ) - с середины 2017 года - судебные приставы взыскали более 77 трлн сумов с должников. Почти 32 трлн сумов из этой суммы вернулись в госбюджет, рассказали в Генпрокуратуре.А с начала нынешнего года взыскано долгов в объеме 21,7 трлн сумов, что на 92% (10,4 трлн сумов) больше, чем за аналогичный период 2020-го.К примеру, в пользу нуждающихся в материальной помощи детей с нерадивых родителей удержано более 2,5 трлн сумов алиментов.При этом, удалось примирить более 17 800 семей, обеспечить занятость 29 тысяч плательщиков алиментов.Благодаря интеграции межведомственных информационных систем удалось обнаружить 4 555 должников и 3 073 автотранспортных средств, взыскать с них задолженность на сумму 16 млрд сумов.На органы БПИ также возложена задача - адресно помогать социально уязвимым слоям населения. В частности, гражданам, занесенным в "Железную", "Женскую" и "Молодежную" тетради переведено более 511,5 млрд сумов.

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узбекистан, долги, алименты, бюро принудительного исполнения при генеральной прокуратуре узбекистана