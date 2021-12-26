https://uz.sputniknews.ru/20211226/v-gazprome-otvergli-obvineniya-evropy-21948510.html

В "Газпроме" отвергли обвинения Европы

В "Газпроме" отвергли обвинения Европы

В "Газпроме" в пришли к выводу, что в последние дни идут реверсные поставки из Германии в Польшу и, судя по всему, далее на Украину в объеме от трех до пяти миллионов кубометров в сутки.

2021-12-26T10:56+0500

2021-12-26T10:56+0500

2021-12-26T10:56+0500

россия

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газпром

обвинение

газ

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей Куприянов назвал беспочвенными и неприемлемыми обвинения в адрес России и "Газпрома", передает РИА Новости."Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми, несоответствующими действительности. А проще говоря, — вранье и ложь", — сообщил пресс-секретарь в эфире телеканала "Россия 1".Он подчеркнул, что потребители, к примеру из Франции и Германии, уже полностью выбрали годовые объемы, предусмотренные контрактами. Компания же бронирует транспортные мощности на основании имеющихся заявок, а не наоборот.Кроме того, компания еще 15 декабря выполнила обязательства по транзиту через Украину, добавил Куприянов.По последним оперативным данным, "Газпром" за 11 с половиной месяцев увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья до 178,1 миллиарда кубометров, что на 4,8 процента (8,2 миллиарда кубометров) больше, чем за тот же период 2020 года.В частности, Россия поставила больше газа, чем за весь 2020 год, в Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Польшу, Данию и Финляндию."Газпром" и раньше, и сейчас готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, и цена этих поставок существенно ниже, чем на споте", — добавил представитель компании.Кроме того, в "Газпроме" в пришли к выводу, что в последние дни идут реверсные поставки из Германии в Польшу и, судя по всему, далее на Украину в объеме от трех до пяти миллионов кубометров в сутки.Представитель "Газпрома" отметил, что цена таких поставок существенно превышает цены по контрактным объемам, поставляемым Россией.Ранее на этой неделе Владимир Путин прокомментировал рекордный рост цен на газ и обвинения в том, что Москва манипулирует рынком, не бронируя мощности трубопровода "Ямал — Европа". Президент подчеркнул, что "Газпром" поставляет весь объем газа по имеющимся долгосрочным контрактам, а немецкие и французские контрагенты не выставили заявок на покупку.В четверг на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию Путин также указал, что европейские страны сами способствовали росту стоимости сырья, запустив российский газ в реверс.Украина с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его в Европе. С начала сентября 2020-го Киев полностью перешел на покупку голубого топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал контракт с "Газпромом".Читайте также: России незачем морозить Европу — она справляется сама >>Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка >>

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