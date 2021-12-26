https://uz.sputniknews.ru/20211226/v-uzbekistane-otkryli-novuyu-kanatnuyu-dorogu--video-21954624.html

В Узбекистане открыли новую канатную дорогу — видео

В Узбекистане открыли новую канатную дорогу — видео

Узбекистан уходит от сезонного туризма и создает все условия, чтобы туристы могли приезжать в страну круглый год. Новая канатная дорога – правильный шаг в этом направлении, считает министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов.

2021-12-26T21:30+0500

2021-12-26T21:30+0500

2021-12-26T21:36+0500

туризм

узбекистан

горы

азиз абдухакимов

туристический бизнес

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекистан славится не только древними городами, но и уникальными горными пейзажами. Вот почему, наряду с другими видами туризма, в стране создают все условия для горных путешествий. Так, в горнолыжном курорте Amirsoy в Ташкентской области запустили новую канатную дорогу — Amirsoy Express.Она позволяет добраться до самого курорта, минуя 5-километровый горный серпантин."Мы постепенно развиваем туризм в Узбекистане и, самое главное, стараемся уйти от сезонности. В республике исторически существовали высокий и низкий туристические сезоны. Как правило, летом и зимой мы сильно загружены и привлечение туристов было проблематичным. Отсутствовала туристическая инфраструктура", — объяснил министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов.Протяженность новой "канатки" — почти три километра. 74 кабины, каждая из которых рассчитана на 10 человек, способны перевезти 2400 человек в час и около 6 млн человек в год.Как рассказал министр, стоимость подъема в будние дни на новой канатной дороге – 70 тысяч сумов, в выходные – 80 тысяч. Для детей и пенсионеров действует 50-процентная скидка. А для людей с инвалидностью проезд бесплатный, подчеркнул Абдухакимов.Отправная точка находится на высоте 1380 метров. Затем гондола, которая поднимается чуть дольше 10 минут, остановится на отметке 1676 метров. Пройдя несколько десятков метров до следующей канатной дороги, любители горного туризма окажутся на высоте 2290 метров.К слову, здесь можно будет передохнуть, насладиться красотой гор с высоты птичьего полета и отведать блюда узбекской кухни в новом рестораном комплексе. По словам Азиза Абдухакимова, это самая высокогорная точка общественного питания в Центральной Азии.Канатная дорога была построена сравнительно быстро — за 7,5 месяцев. Как рассказал министр туризма и спорта, стоимость проекта 15,2 млн евро.Азиз Абудхакимов уверен, что этот опыт будет очень полезен Узбекистану и поможет строить еще больше канатных дорог. При этом очередная "канатка" уже возводится в настоящее время при въезде в Чимганские горы.

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, горы, азиз абдухакимов, туристический бизнес