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Хоким Ташкента оштрафовал своих подчиненных за неудовлетворительную работу
Хоким Ташкента оштрафовал своих подчиненных за неудовлетворительную работу
Лучшие результаты развития показали главы Мирабадского, Бектемирского и Янгихаётского районов. Они получат надбавки к своей зарплате.
2021-12-26T17:14+0500
2021-12-26T17:17+0500
общество
хокимият ташкента
джахонгир артыкходжаев
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. По итогам рейтинга социально-экономического развития районов Ташкента Джахонгир Артыкходжаев поручил оштрафовать тех, чья оценка была неудовлетворительной и поощрить тех, кто показал лучшие результаты.Так, 30% от своей ежемесячной зарплаты лишились глава Шайхантахурского района Абдукаххар Тухтаев, хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев и хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров, а также их заместители и руководители секторов.Есть и отличившиеся. Тридцатипроцентную надбавку с своему окладу получат глава Мирабадского района Шухрат Пулатов, глава Бектемирского района Тапил Махамадзияев и глава Янгихаётского района Хаёт Инагамов, их заместители и руководители секторов. Средства будут выделены из дополнительных источников местных бюджетов.
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хокимият ташкента, джахонгир артыкходжаев

Хоким Ташкента оштрафовал своих подчиненных за неудовлетворительную работу

17:14 26.12.2021 (обновлено: 17:17 26.12.2021)
© SputnikХоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев
Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2021
© Sputnik
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Лучшие результаты развития показали главы Мирабадского, Бектемирского и Янгихаётского районов. Они получат надбавки к своей зарплате.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. По итогам рейтинга социально-экономического развития районов Ташкента Джахонгир Артыкходжаев поручил оштрафовать тех, чья оценка была неудовлетворительной и поощрить тех, кто показал лучшие результаты.
Так, 30% от своей ежемесячной зарплаты лишились глава Шайхантахурского района Абдукаххар Тухтаев, хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев и хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров, а также их заместители и руководители секторов.
Есть и отличившиеся. Тридцатипроцентную надбавку с своему окладу получат глава Мирабадского района Шухрат Пулатов, глава Бектемирского района Тапил Махамадзияев и глава Янгихаётского района Хаёт Инагамов, их заместители и руководители секторов.
Средства будут выделены из дополнительных источников местных бюджетов.
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