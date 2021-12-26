https://uz.sputniknews.ru/20211226/xokim-tashkenta-oshtrafoval-svoix-podchinennyx-za-neudovletvoritelnuyu-rabotu-21952932.html
Хоким Ташкента оштрафовал своих подчиненных за неудовлетворительную работу
Хоким Ташкента оштрафовал своих подчиненных за неудовлетворительную работу
Лучшие результаты развития показали главы Мирабадского, Бектемирского и Янгихаётского районов. Они получат надбавки к своей зарплате.
2021-12-26T17:14+0500
2021-12-26T17:14+0500
2021-12-26T17:17+0500
общество
хокимият ташкента
джахонгир артыкходжаев
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. По итогам рейтинга социально-экономического развития районов Ташкента Джахонгир Артыкходжаев поручил оштрафовать тех, чья оценка была неудовлетворительной и поощрить тех, кто показал лучшие результаты.Так, 30% от своей ежемесячной зарплаты лишились глава Шайхантахурского района Абдукаххар Тухтаев, хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев и хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров, а также их заместители и руководители секторов.Есть и отличившиеся. Тридцатипроцентную надбавку с своему окладу получат глава Мирабадского района Шухрат Пулатов, глава Бектемирского района Тапил Махамадзияев и глава Янгихаётского района Хаёт Инагамов, их заместители и руководители секторов. Средства будут выделены из дополнительных источников местных бюджетов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
хокимият ташкента, джахонгир артыкходжаев
Хоким Ташкента оштрафовал своих подчиненных за неудовлетворительную работу
17:14 26.12.2021 (обновлено: 17:17 26.12.2021)
Лучшие результаты развития показали главы Мирабадского, Бектемирского и Янгихаётского районов. Они получат надбавки к своей зарплате.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik.
По итогам рейтинга социально-экономического развития районов Ташкента Джахонгир Артыкходжаев поручил
оштрафовать тех, чья оценка была неудовлетворительной и поощрить тех, кто показал лучшие результаты.
Так, 30% от своей ежемесячной зарплаты лишились глава Шайхантахурского района Абдукаххар Тухтаев, хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев и хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров, а также их заместители и руководители секторов.
Есть и отличившиеся. Тридцатипроцентную надбавку с своему окладу получат глава Мирабадского района Шухрат Пулатов, глава Бектемирского района Тапил Махамадзияев и глава Янгихаётского района Хаёт Инагамов, их заместители и руководители секторов.
Средства будут выделены из дополнительных источников местных бюджетов.