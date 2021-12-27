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https://uz.sputniknews.ru/20211227/21972222.html
Самые красивые снегурочки мира — фото
Самые красивые снегурочки мира — фото
Снегурочка, миссис Клаус, Кор Кыз - у каждого Деда Мороза своя прекрасная спутница. Предлагаем вам фотоподборку самых прекрасных новогодних волшебниц со всего света.
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фото, мультимедиа , новый год

Самые красивые снегурочки мира — фото

23:00 27.12.2021 (обновлено: 00:19 28.12.2021)
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Снегурочка, миссис Клаус, Кор Кыз - у каждого Деда Мороза своя прекрасная спутница. Предлагаем вам фотоподборку самых прекрасных новогодних волшебниц со всего света.
© AFP / Jewel Samad

Шведская модель и ангел Victoria's Secret Эльза Хоск на модном показе в Нью-Йорке 20 ноября 2015 г.

Шведская модель и ангел Victoria&#x27;s Secret Эльза Хоск на модном показе в Нью-Йорке 20 ноября 2015 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Jewel Samad

Шведская модель и ангел Victoria's Secret Эльза Хоск на модном показе в Нью-Йорке 20 ноября 2015 г.

© AP Photo / Josh Reynolds

Танцевальный ансамбль Radio City Rockettes на рождественском представлении в Бостоне 2-31 декабря 2004 г.

Танцевальный ансамбль Radio City Rockettes на рождественском представлении в Бостоне 2-31 декабря 2004 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Josh Reynolds

Танцевальный ансамбль Radio City Rockettes на рождественском представлении в Бостоне 2-31 декабря 2004 г.

© AFP / Patrick Baz

Две ливанские девушки в костюмах Санты на водных лыжах у побережья Бейрута 24 декабря 2013 г.

Две ливанские девушки в костюмах Санты на водных лыжах у побережья Бейрута 24 декабря 2013 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Patrick Baz

Две ливанские девушки в костюмах Санты на водных лыжах у побережья Бейрута 24 декабря 2013 г.

© Sputnik / Grigory Sysoev  / Перейти в фотобанкУчастницы театра на воде "Аквамагика" выступают в шоу "Отражение звёзд" во дворце спорта "Динамо" в Москве.
Участницы театра на воде Аквамагика выступают в шоу Отражение звёзд в Москве - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Участницы театра на воде "Аквамагика" выступают в шоу "Отражение звёзд" во дворце спорта "Динамо" в Москве.
© AP Photo / Gerald Herbert

Чирлидерши из Нового Орлеана в рождественских костюмах перед баскетбольным матчем NBA 16 декабря 2018 г.

Чирлидерши из Нового Орлеана в рождественских костюмах перед баскетбольным матчем NBA 16 декабря 2018 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Gerald Herbert

Чирлидерши из Нового Орлеана в рождественских костюмах перед баскетбольным матчем NBA 16 декабря 2018 г.

© Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкУчастница высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Nina Zotina
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Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
© AP Photo / Tony Gutierrez

Группа поддержки Dallas Stars очищают лед перед хоккейным матчем NHL 15 декабря 2015 г.

Группа поддержки Dallas Stars очищают лед перед хоккейным матчем NHL 15 декабря 2015 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Tony Gutierrez

Группа поддержки Dallas Stars очищают лед перед хоккейным матчем NHL 15 декабря 2015 г.

© AFP / Timothy A. Clary

Начало фестиваля SantaCon 2021 в Нью-Йорке 11 декабря 2011 г.

Начало фестиваля SantaCon 2021 в Нью-Йорке 11 декабря 2011 г. - Sputnik Узбекистан
8/16
© AFP / Timothy A. Clary

Начало фестиваля SantaCon 2021 в Нью-Йорке 11 декабря 2011 г.

© AP Photo / Lee Jin-man

Дайвер в рождественском костюме во время рождественского представления в аквариуме Aqua Planet в Южной Коре, 23 декабря 2016 г.

Дайвер в рождественском костюме во время рождественского представления в аквариуме Aqua Planet в Южной Коре, 23 декабря 2016 г. - Sputnik Узбекистан
9/16
© AP Photo / Lee Jin-man

Дайвер в рождественском костюме во время рождественского представления в аквариуме Aqua Planet в Южной Коре, 23 декабря 2016 г.

© AFP / Timothy A. Clary

Модель Барбара Палвин во время показа Victoria's Secret 7 ноября 2012 г.

Модель Барбара Палвин во время показа Victoria&#x27;s Secret 7 ноября 2012 г. - Sputnik Узбекистан
10/16
© AFP / Timothy A. Clary

Модель Барбара Палвин во время показа Victoria's Secret 7 ноября 2012 г.

© Sputnik / Arthur Lebedev  / Перейти в фотобанкУчастницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" во время праздничного шествия в Сочи.
Участницы фестиваля-конкурса Народный Дед Мороз во время праздничного шествия в Сочи - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Arthur Lebedev
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Участницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" во время праздничного шествия в Сочи.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкСнегурочка в салоне новогоднего трамвая, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве.
Снегурочка в салоне новогоднего трамвая, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Снегурочка в салоне новогоднего трамвая, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве.
© AFP / Valery Hache

Люди в рождественских костюмах перед купанием в Средиземном море - рождественской традицией в пользу детей-жертв цунами в Монако 20 декабря 2009 г.

Люди в рождественских костюмах перед купанием в Средиземном море - рождественской традицией в пользу детей-жертв цунами в Монако 20 декабря 2009 г. - Sputnik Узбекистан
13/16
© AFP / Valery Hache

Люди в рождественских костюмах перед купанием в Средиземном море - рождественской традицией в пользу детей-жертв цунами в Монако 20 декабря 2009 г.

© AFP / STR

Девушки в рождественских костюмах на горнолыжном курорте Сючанг в Китае 23 ноября 2014 г.

Девушки в рождественских костюмах на горнолыжном курорте Сючанг в Китае 23 ноября 2014 г. - Sputnik Узбекистан
14/16
© AFP / STR

Девушки в рождественских костюмах на горнолыжном курорте Сючанг в Китае 23 ноября 2014 г.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкУчастники велопробега Дедов Морозов во время финиша на площади Пименова в Новосибирске.
Участники велопробега Дедов Морозов во время финиша на площади Пименова в Новосибирске - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Участники велопробега Дедов Морозов во время финиша на площади Пименова в Новосибирске.
© AFP / Emma McIntyre / Getty Images for iHeartRadio

Анитта на рождественском балу iHeartRadio 102.7 KIIS FM's Jingle Ball 2021 3 декабря 2021 г. в Лос-Анджелесе.

Анитта на рождественском балу iHeartRadio 102.7 KIIS FM&#x27;s Jingle Ball 2021 3 декабря 2021 г. в Лос-Анджелесе. - Sputnik Узбекистан
16/16
© AFP / Emma McIntyre / Getty Images for iHeartRadio

Анитта на рождественском балу iHeartRadio 102.7 KIIS FM's Jingle Ball 2021 3 декабря 2021 г. в Лос-Анджелесе.

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