https://uz.sputniknews.ru/20211227/30-let-bez-sssr-kak-raspadalsya-soyuz-i-chto-stalo-s-ekonomikami-ego-respublik-21968348.html

30 лет без СССР: как распадался Союз и что стало с экономиками его республик

30 лет без СССР: как распадался Союз и что стало с экономиками его республик

Итоги тридцатилетнего экономического развития государств, образовавшихся из республик бывшего СССР

2021-12-27T19:30+0500

2021-12-27T19:30+0500

2021-12-27T21:05+0500

экономика

ссср

страны балтии

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ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. 30 лет назад – 26 декабря 1991 года – Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, констатирующую прекращение существования Советского Союза.С распадом СССР на карте мира появилось 15 новых государств, которым предстояло трансформировать свою экономику – совершить переход от плановой к рыночной. Приобретя самостоятельность, бывшие советские республики получили разный стартовый потенциал и прошли путь длиною в три десятилетия по-разному.О том, как в течение 30 лет развивались экономики Латвии, Литвы и Эстонии, какие факторы повлияли на успехи и неудачи той или иной страны, и к чему им удалось прийти сегодня, - читайте в материале Sputnik.Вторая часть материала, посвященная обзору тридцатилетнего развития экономик постсоветских стран, расположившихся в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.Экономика СССР накануне распадаВосьмидесятые годы прошлого столетия, ставшие, по сути, "закатом" Советского Союза, ознаменовались рядом экономических проблем, которые впоследствии привели к кризису, из которого страна выбраться уже не сумеет.К середине 1980-х цены на нефть в мире обрушились на фоне серьезного сокращения спроса и перепроизводства – если в 1980 году цена "черного золота" на мировом рынке достигла пика ($35 за баррель, с учетом инфляции, сегодня это равноценно примерно $118, - Sputnik), то к 1986 она упала до $10 за баррель и ниже (примерно $25 сегодня, - Sputnik). Такое падение не могло не сказаться на советской экономике, в которой нефть и нефтепродукты занимали важнейшее место (доля экспорта нефти во внешней торговле СССР составляла более 50%).В то же время в стране проходила антиалкогольная компания (повлекшая за собой снижение поступлений в бюджет), серьезной статьей расходов являлась война в Афганистане, экономические реформы периода Перестройки, а также ряд других причин (от сокращения промышленного производства до введения продовольственных талонов впервые со времен Великой Отечественной войны) в итоге привели к экономическому кризису 1989-1991 годов.Несмотря на все это, в 1990 году экономика СССР оставалась второй в мире, опережая Германию, Японию, Китай и прочих, уступая лишь экономике США. По данным Международного валютного фонда, ВВП Советского Союза в 1990 году находился на уровне $2,66 трлн (доля 12,1% от мирового значения, - Sputnik).Как отмечается в научной статье членов-корреспондентов РАН, докторов экономических наук Михаила Головнина и Руслана Гринберга, практически все советские республики испытали в 1990– 1991 годах экономический спад.Масштабы этого спада были максимальными в закавказских республиках (Армения – минус 21,1%, Азербайджан – минус 22,6%, Грузия – минус 43,1%) и минимальными в Туркменистане (-1,3%) и Узбекистане (- 2,1%), тогда как в Кыргызстане имел место быть даже экономический рост (+1,1%).Сразу после распада СССР возникшие государства выбрали разные стратегии экономической трансформации, поэтому для более точного сопоставления развития экономик бывших союзных республик мы разделим их на две группы – "страны Балтии", пошедшие по пути интеграции в Европейский союз, и "остальные 12 постсоветских стран".Балтийский путь в ЕвропуКак ранее заявлял бывший посол России в Литве Александр Удальцов, республика вошла в СССР небольшой сельскохозяйственной страной, где более трети граждан были заняты в аграрной сфере, а уровень жизни был одним из самых низких в Европе. Схожая ситуация была с Латвией и Эстонией.Спустя немногим более 50 лет страны Балтии выходили из СССР промышленно развитыми государствами с высоким стартовым потенциалом – в "витрину Советского союза" было вложено немало денег (более $100 млрд) и открыто множество предприятий (от заводов до АЭС).Однако после получения независимости многие модернизированные и построенные при СССР предприятия прекратили свое существование, в стране стала расти безработица и, соответственно, начался отток населения в европейские страны.В целом, депопуляция сегодня является одной из наиболее серьезных проблем в регионе – с момента распада СССР страны Балтии в сумме потеряли почти 25% населения. По показателям оттока граждан Литва и Латвия и вовсе занимают первые два места в Евросоюзе.Главная причина депопуляции кроется в эмиграции – люди банально уезжают на заработки и на ПМЖ в страны Западной Европы за лучшей жизнью (интересный момент: граждане балтийских стран так боролись за существование своих собственных независимых государств, что сегодня лидируют по "побегу" из этих самых государств).Не стоит тут также забывать и о том, что в 1990-е годы из Латвии, Литвы и Эстонии массово уезжало русское население.Худшие показатели уровня смертности в ЕС также у Литвы и Латвии. Превышение числа умерших над числом родившихся также отмечается и в Эстонии.Как итог – трудоспособное население мигрирует, в стране остаются пенсионеры, которых скоро банально некому будет содержать. Например, по словам специалиста Государственного центра стратегического анализа Литвы Индре Пусевайте, в 2050 году более половины жителей Литвы будут в преклонном возрасте.Вскоре после распада СССР в структуре экономики балтийских стран на доминирующие позиции вместо промышленности начал выходить сектор услуг.Сегодня данная сфера занимает более 73% в ВВП Латвии, более 60% в ВВП Литвы и около 70% в ВВП Эстонии.Чтобы такая экономическая модель функционировала, необходимо постоянно стимулировать внутренний спрос на услуги, что в современной Балтии зачастую делается в том числе и нерыночными стимулами – такими, например, как дотации Евросоюза и денежные переводы мигрантов, работающих в Западной Европе.Тем не менее, экономики стран Балтии сегодня являются сильнейшими на всем постсоветском пространстве.Если сейчас показатели Эстонии и Литвы находятся примерно на одном уровне (причем сегодня литовская экономика "обгоняет" эстонскую), то достаточно долгое время Таллин лидировал со значительным отрывом.Как поясняет директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец, такие высокие показатели объясняются изначальной нацеленностью балтийских стран на вступление в Евросоюз.Латвия, Литва и Эстония стали членами Евросоюза в 2004 году. С 2004 по 2020 годы Латвия получила от ЕС в виде дотаций более 15 млрд евро, Литва – более 19 млрд евро, а Эстония – более 10 млрд евро.Другим важным фактором роста экономики стран Балтии является выгодное экономико-географическое положение, считает начальник отдела аналитики Исследовательского центра Международной торговли и интеграции (ITI) Вячеслав Коломин."Еще с советских времен балтийские республики славились своей транспортной доступностью, - говорит он. - Очень многие транспортные потоки были нацелены на балтийские порты – тут и Клайпеда, и Рига, и Таллин. По сути, экономико-географическое положение сыграло свою роль тогда и продолжает играть сегодня - та же Беларусь по-прежнему свой калий поставляет через Балтию, несмотря на переориентацию значительной части грузопотоков в российские порты. Россия, к слову, тоже до последнего отправляла контейнерные поезда в данном направлении".Действительно, в Евросоюзе сейчас все чаще говорят о снижении расходов на так называемую "политику сплочения" (меры, направленные на уменьшение экономического разрыва между более и менее благополучными странами ЕС). От этого в большей степени пострадают страны Балтии, которая лишатся значительной части поступлений в бюджет.Продолжение материала о развитии экономик стран бывшего СССР, расположившихся в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, читайте в Части 2.

страны балтии

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Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Вадим Павлов

ссср, страны балтии, инфографика