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АЭС в Узбекистане окупится при любой стоимости – посол России
АЭС в Узбекистане окупится при любой стоимости – посол России
Мальгинов отметил, что есть страны, которые не хотели бы претворения этого проекта в жизнь – в частности, потому что Узбекистан выбрал российского партнера.
2021-12-27T18:30+0500
2021-12-27T18:30+0500
экономика
строительство аэс в узбекистане
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Атомная электростанция, строительство которой стартует в следующем году в Джизакской области, окупится при любой стоимости. С таким заявлением выступил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов на ежегодной отчетной пресс-конференции в Ташкенте. Глава дипломатического представительства напомнил что сейчас проект по возведению АЭС в республике реализуется пока только на экспертном уровне экспертов. Так, обсуждается вопрос, какой тип реакторов выбрать для будущей станции.В то же время, продолжил посол, есть страны, которые не хотели бы претворения этого проекта в жизнь – в частности, потому что Узбекистан выбрал российского партнера.Напомним, в начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области.У России — солидный опыт возведения АЭС, конкурентные цены и есть примеры крупных проектов:
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строительство аэс в узбекистане, олег мальгинов

АЭС в Узбекистане окупится при любой стоимости – посол России

18:30 27.12.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровМакет АЭС
Макет АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Мальгинов отметил, что есть страны, которые не хотели бы претворения этого проекта в жизнь – в частности, потому что Узбекистан выбрал российского партнера.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Атомная электростанция, строительство которой стартует в следующем году в Джизакской области, окупится при любой стоимости. С таким заявлением выступил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов на ежегодной отчетной пресс-конференции в Ташкенте.
Этот проект будет двигаться спокойно. Мы исходим из того, что процесс будет решаться конструктивно и в интересах всех государств Центральной Азии. Сколько бы денег ни ушло на ее строительство, она будет окупаться. Главное, чтобы он удовлетворял энергетическим требованиям Узбекистана.
Директор Департамента МИД России по работе с соотечественниками Олег Мальгинов - Sputnik Узбекистан
Олег Мальгинов
Посол России в Узбекистане
Глава дипломатического представительства напомнил что сейчас проект по возведению АЭС в республике реализуется пока только на экспертном уровне экспертов. Так, обсуждается вопрос, какой тип реакторов выбрать для будущей станции.
В то же время, продолжил посол, есть страны, которые не хотели бы претворения этого проекта в жизнь – в частности, потому что Узбекистан выбрал российского партнера.
Напомним, в начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики.
"Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
У России — солидный опыт возведения АЭС, конкурентные цены и есть примеры крупных проектов:
"Росатом" построил АЭС в белорусском Островце. В первый же месяц АЭС произвела около 4% электроэнергии от годового показателя по стране;
Россия также готова приступить к строительству АЭС в Казахстане. Уже определено наиболее подходящее место для этого — поселок Улкен в Алматинской области.
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