https://uz.sputniknews.ru/20211227/aes-v-uzbekistane-okupitsya-pri-lyuboy-stoimosti---posol-rossii-21969832.html

АЭС в Узбекистане окупится при любой стоимости – посол России

АЭС в Узбекистане окупится при любой стоимости – посол России

Мальгинов отметил, что есть страны, которые не хотели бы претворения этого проекта в жизнь – в частности, потому что Узбекистан выбрал российского партнера.

2021-12-27T18:30+0500

2021-12-27T18:30+0500

2021-12-27T18:30+0500

экономика

строительство аэс в узбекистане

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Атомная электростанция, строительство которой стартует в следующем году в Джизакской области, окупится при любой стоимости. С таким заявлением выступил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов на ежегодной отчетной пресс-конференции в Ташкенте. Глава дипломатического представительства напомнил что сейчас проект по возведению АЭС в республике реализуется пока только на экспертном уровне экспертов. Так, обсуждается вопрос, какой тип реакторов выбрать для будущей станции.В то же время, продолжил посол, есть страны, которые не хотели бы претворения этого проекта в жизнь – в частности, потому что Узбекистан выбрал российского партнера.Напомним, в начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области.У России — солидный опыт возведения АЭС, конкурентные цены и есть примеры крупных проектов:

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

строительство аэс в узбекистане, олег мальгинов