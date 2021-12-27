https://uz.sputniknews.ru/20211227/kak-uzbekistan-i-drugie-respubliki-jili-v-sssr--infografika-21967335.html

Как Узбекистан и другие республики жили в СССР – инфографика

Как Узбекистан и другие республики жили в СССР – инфографика

Кто кого "кормил" в Советском Союзе?

2021-12-27T17:21+0500

2021-12-27T17:21+0500

2021-12-27T17:55+0500

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ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. На протяжении вот уже 30 лет (хотя споры, конечно, начались еще в бытность существования СССР) представители бывших союзных республик не могут сойтись во мнении по вопросу "кто за чей счет жил в Советском Союзе?".Кто прав – разбирался Sputnik.Сегодня нередко можно наткнуться на заявления различных ученых, политиков, историков и простых граждан стран бывшего СССР, что именно из их республики "выкачивались" все ресурсы и что именно они "дотировали" остальных – в первую очередь, конечно, Москву.Чтобы поставить точку в этом вопросе, имеет смысл обратиться к официальным цифрам, которые в своей книге "Гибель империи. Уроки для современной России" со ссылкой на расчеты членов-корреспондентов АН СССР Александра Гранбрега и Виктора Суслова приводит бывший заместитель председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики Егор Гайдар.Согласно этим данным, Россия производила на 30,84 млрд руб. больше, нежели потребляла. А условная Литва (как, впрочем, и все остальные союзные республики, за исключением Туркменистана) потребляла больше как минимум на 3,69 млрд руб., чем производила.При этом указанные цифры относятся к скрытому перетоку капитала через неэквивалентный товарообмен – здесь не учитываются прямые бюджетные трансферты (безвозмездный перевод средств из бюджета одной республики в бюджет другой, - Sputnik).На основе этих данных можно высчитать, как распределялись средства на одного гражданина СССР из общесоюзного бюджета (основной взнос в который делала Россия), разделив сальдо на количество населения. То есть, можно выяснить, как эти "дотации" условно распределялись между всеми жителями Советского союза по республикам.Для примера возьмем те же самые субъекты – Россию и Литву. На каждого литовца приходилось примерно по 997 руб., тогда как для каждого жителя РСФСР этот показатель был вовсе отрицательным – минус 209 руб.Уровень зарплат и социальных выплат по республикам тоже достаточно сильно разнился. Для анализа возьмем за образец средние зарплаты рабочих и служащих по союзным республикам за 1986 год (данные представлены в юбилейном статистическом ежегоднике "Народное хозяйство СССР за 70 лет", подготовленным Государственным комитетом СССР по статистике в 1987 году, - Sputnik).Если средняя зарплата рабочего в Эстонии составляла 221 руб., то такой же рабочий в Кыргызстане получал 166 руб. Если переводить данные зарплаты в долларовый эквивалент 2021 года ($1 стоил 0,75 руб., а с учетом инфляции $1 1986-го года сегодня равняется $2,54, - Sputnik), то эстонский рабочий получал $746, тогда как кыргызский - $562 (к слову, гораздо больше текущей средней зарплаты по стране).Читайте также: Горбачев увидит еще много удивительного

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узбекистан, бюджет, зарплата, ссср, инфографика