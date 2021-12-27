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Как Узбекистан и другие республики жили в СССР – инфографика
Как Узбекистан и другие республики жили в СССР – инфографика
Кто кого "кормил" в Советском Союзе?
2021-12-27T17:21+0500
2021-12-27T17:55+0500
экономика
узбекистан
бюджет
зарплата
ссср
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ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. На протяжении вот уже 30 лет (хотя споры, конечно, начались еще в бытность существования СССР) представители бывших союзных республик не могут сойтись во мнении по вопросу "кто за чей счет жил в Советском Союзе?".Кто прав – разбирался Sputnik.Сегодня нередко можно наткнуться на заявления различных ученых, политиков, историков и простых граждан стран бывшего СССР, что именно из их республики "выкачивались" все ресурсы и что именно они "дотировали" остальных – в первую очередь, конечно, Москву.Чтобы поставить точку в этом вопросе, имеет смысл обратиться к официальным цифрам, которые в своей книге "Гибель империи. Уроки для современной России" со ссылкой на расчеты членов-корреспондентов АН СССР Александра Гранбрега и Виктора Суслова приводит бывший заместитель председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики Егор Гайдар.Согласно этим данным, Россия производила на 30,84 млрд руб. больше, нежели потребляла. А условная Литва (как, впрочем, и все остальные союзные республики, за исключением Туркменистана) потребляла больше как минимум на 3,69 млрд руб., чем производила.При этом указанные цифры относятся к скрытому перетоку капитала через неэквивалентный товарообмен – здесь не учитываются прямые бюджетные трансферты (безвозмездный перевод средств из бюджета одной республики в бюджет другой, - Sputnik).На основе этих данных можно высчитать, как распределялись средства на одного гражданина СССР из общесоюзного бюджета (основной взнос в который делала Россия), разделив сальдо на количество населения. То есть, можно выяснить, как эти "дотации" условно распределялись между всеми жителями Советского союза по республикам.Для примера возьмем те же самые субъекты – Россию и Литву. На каждого литовца приходилось примерно по 997 руб., тогда как для каждого жителя РСФСР этот показатель был вовсе отрицательным – минус 209 руб.Уровень зарплат и социальных выплат по республикам тоже достаточно сильно разнился. Для анализа возьмем за образец средние зарплаты рабочих и служащих по союзным республикам за 1986 год (данные представлены в юбилейном статистическом ежегоднике "Народное хозяйство СССР за 70 лет", подготовленным Государственным комитетом СССР по статистике в 1987 году, - Sputnik).Если средняя зарплата рабочего в Эстонии составляла 221 руб., то такой же рабочий в Кыргызстане получал 166 руб. Если переводить данные зарплаты в долларовый эквивалент 2021 года ($1 стоил 0,75 руб., а с учетом инфляции $1 1986-го года сегодня равняется $2,54, - Sputnik), то эстонский рабочий получал $746, тогда как кыргызский - $562 (к слову, гораздо больше текущей средней зарплаты по стране).Читайте также: Горбачев увидит еще много удивительного
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узбекистан, бюджет, зарплата, ссср, инфографика

Как Узбекистан и другие республики жили в СССР – инфографика

17:21 27.12.2021 (обновлено: 17:55 27.12.2021)
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Вадим Павлов
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Кто кого "кормил" в Советском Союзе?
ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. На протяжении вот уже 30 лет (хотя споры, конечно, начались еще в бытность существования СССР) представители бывших союзных республик не могут сойтись во мнении по вопросу "кто за чей счет жил в Советском Союзе?".
Кто прав – разбирался Sputnik.
Сегодня нередко можно наткнуться на заявления различных ученых, политиков, историков и простых граждан стран бывшего СССР, что именно из их республики "выкачивались" все ресурсы и что именно они "дотировали" остальных – в первую очередь, конечно, Москву.
Чтобы поставить точку в этом вопросе, имеет смысл обратиться к официальным цифрам, которые в своей книге "Гибель империи. Уроки для современной России" со ссылкой на расчеты членов-корреспондентов АН СССР Александра Гранбрега и Виктора Суслова приводит бывший заместитель председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики Егор Гайдар.
Согласно этим данным, Россия производила на 30,84 млрд руб. больше, нежели потребляла. А условная Литва (как, впрочем, и все остальные союзные республики, за исключением Туркменистана) потребляла больше как минимум на 3,69 млрд руб., чем производила.
При этом указанные цифры относятся к скрытому перетоку капитала через неэквивалентный товарообмен – здесь не учитываются прямые бюджетные трансферты (безвозмездный перевод средств из бюджета одной республики в бюджет другой, - Sputnik).
Сальдо межреспубликанского и внешнеэкономического обмена в мировых ценах в 1988 году - Sputnik Узбекистан
На основе этих данных можно высчитать, как распределялись средства на одного гражданина СССР из общесоюзного бюджета (основной взнос в который делала Россия), разделив сальдо на количество населения. То есть, можно выяснить, как эти "дотации" условно распределялись между всеми жителями Советского союза по республикам.
Для примера возьмем те же самые субъекты – Россию и Литву. На каждого литовца приходилось примерно по 997 руб., тогда как для каждого жителя РСФСР этот показатель был вовсе отрицательным – минус 209 руб.
Как распределялись средства на одного гражданина СССР - Sputnik Узбекистан
Уровень зарплат и социальных выплат по республикам тоже достаточно сильно разнился. Для анализа возьмем за образец средние зарплаты рабочих и служащих по союзным республикам за 1986 год (данные представлены в юбилейном статистическом ежегоднике "Народное хозяйство СССР за 70 лет", подготовленным Государственным комитетом СССР по статистике в 1987 году, - Sputnik).
Если средняя зарплата рабочего в Эстонии составляла 221 руб., то такой же рабочий в Кыргызстане получал 166 руб. Если переводить данные зарплаты в долларовый эквивалент 2021 года ($1 стоил 0,75 руб., а с учетом инфляции $1 1986-го года сегодня равняется $2,54, - Sputnik), то эстонский рабочий получал $746, тогда как кыргызский - $562 (к слову, гораздо больше текущей средней зарплаты по стране).
Сравнение средних зарплат в странах бывшего СССР - Sputnik Узбекистан
Читайте также: Горбачев увидит еще много удивительного
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