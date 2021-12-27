Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211227/kak-vesti-sebya-esli-doma-paxnet-gazom-instruktsiya-ot-xududgaztaminot-21964768.html
Как вести себя, если дома пахнет газом: инструкция от "Худудгазтаъминот"
Как вести себя, если дома пахнет газом: инструкция от "Худудгазтаъминот"
Сотрудники службы подробно объяснили, как предотвратить утечку "голубого топлива" и что делать, если в комнате уже ощущается запах газа.
2021-12-27T14:46+0500
2021-12-27T14:46+0500
общество
узбекистан
газоснабжение
худудгазтаъминот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/30/02/300264_0:393:3304:2252_1920x0_80_0_0_bdcf75df34d81b8f99dab3a65eb16175.jpg
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Специалисты "Худудгазтаъминот" призвали узбекистанцев не пользоваться самодельными отопительными приборами, поскольку это может привести к трагедии. Может произойти возгорание или отравление угарным газом."Как показывает печальная статистика, чрезвычайные происшествия, связанные с отравлением угарным газом и утечкой "голубого" топлива, в основном происходят в вечернее и ночное время суток", – отметили в ведомстве.Жителям напомнили, что перед сном важно проверять внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, в том числе газовые плиты, отопительные и водонагревательные приборы и дымоходы.Чтобы согреть квартиру нельзя использовать самодельные приборы, называемые в народе "печка-таракан", "буржуйка" или "сандал". Не рекомендуется спать в комнатах без вентиляции, а также обогреваться газовыми плитами.Если в квартире ощущается запах газа, нужно, не теряя времени, обратиться в круглосуточный Call-центр по номеру 1104 или позвонить в аварийно-диспетчерскую службу 104. Можно также написать в группы в социальной сети Facebook "Проблемы и пути решения вопросов газоснабжения" и "ЖКХ Узбекистана".
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/30/02/300264_301:0:3304:2252_1920x0_80_0_0_205899006daf190a9cb64a53232c4033.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, газоснабжение, худудгазтаъминот

Как вести себя, если дома пахнет газом: инструкция от "Худудгазтаъминот"

14:46 27.12.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКонфорки газовой плиты
Конфорки газовой плиты - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Сотрудники службы подробно объяснили, как предотвратить утечку "голубого топлива" и что делать, если в комнате уже ощущается запах газа.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Специалисты "Худудгазтаъминот" призвали узбекистанцев не пользоваться самодельными отопительными приборами, поскольку это может привести к трагедии. Может произойти возгорание или отравление угарным газом.
"Как показывает печальная статистика, чрезвычайные происшествия, связанные с отравлением угарным газом и утечкой "голубого" топлива, в основном происходят в вечернее и ночное время суток", – отметили в ведомстве.
Жителям напомнили, что перед сном важно проверять внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, в том числе газовые плиты, отопительные и водонагревательные приборы и дымоходы.
Чтобы согреть квартиру нельзя использовать самодельные приборы, называемые в народе "печка-таракан", "буржуйка" или "сандал". Не рекомендуется спать в комнатах без вентиляции, а также обогреваться газовыми плитами.
Если в квартире ощущается запах газа, нужно, не теряя времени, обратиться в круглосуточный Call-центр по номеру 1104 или позвонить в аварийно-диспетчерскую службу 104. Можно также написать в группы в социальной сети Facebook "Проблемы и пути решения вопросов газоснабжения" и "ЖКХ Узбекистана".
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:26Что подарят детям в Узбекистане на Новый год: список
19:10Матвиенко раскрыла план визитов в страны Центральной Азии на 2022 год
18:30АЭС в Узбекистане окупится при любой стоимости – посол России
18:06Обнародованы снимки новых купюр номиналом 50 и 100 тысяч сумов — фото
17:44Мирзиёев и Путин проведут еще одну встречу до конца года
17:28ЦЭИР опубликовал статистику продаж автомобилей в Узбекистане
17:22Алламжонов предложил ужесточить наказание за пьяное вождение
17:21Как Узбекистан и другие республики жили в СССР – инфографика
16:37Дрифт "по-черному": в Ташкенте водителю Gentra выписали протокол — видео
16:00Узбекистанцев наградили за первое место на ЧМ по дзюдо среди военнослужащих
14:46Как вести себя, если дома пахнет газом: инструкция от "Худудгазтаъминот"
14:19В Оше при пожаре погибли женщины и дети
14:17Как изменилось сотрудничество Узбекистана и СНГ за 20 лет
14:14Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19
13:48Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере
13:48В Казахстане мужчину атаковал волк: чем все закончилось
13:08Новогоднее автошоу: в Красноярске собрали елку из 465 машин — видео
13:02Руденко: производство "Спутника V" в Узбекистане — победа отечественной науки
12:49Стало известно, сколько иномарок ввезли в Узбекистан с начала года
12:15В Бухарской области водитель насмерть сбил сотрудника Нацгвардии