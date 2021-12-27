https://uz.sputniknews.ru/20211227/kak-vesti-sebya-esli-doma-paxnet-gazom-instruktsiya-ot-xududgaztaminot-21964768.html

Как вести себя, если дома пахнет газом: инструкция от "Худудгазтаъминот"

Как вести себя, если дома пахнет газом: инструкция от "Худудгазтаъминот"

Сотрудники службы подробно объяснили, как предотвратить утечку "голубого топлива" и что делать, если в комнате уже ощущается запах газа.

2021-12-27T14:46+0500

2021-12-27T14:46+0500

2021-12-27T14:46+0500

общество

узбекистан

газоснабжение

худудгазтаъминот

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Специалисты "Худудгазтаъминот" призвали узбекистанцев не пользоваться самодельными отопительными приборами, поскольку это может привести к трагедии. Может произойти возгорание или отравление угарным газом."Как показывает печальная статистика, чрезвычайные происшествия, связанные с отравлением угарным газом и утечкой "голубого" топлива, в основном происходят в вечернее и ночное время суток", – отметили в ведомстве.Жителям напомнили, что перед сном важно проверять внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, в том числе газовые плиты, отопительные и водонагревательные приборы и дымоходы.Чтобы согреть квартиру нельзя использовать самодельные приборы, называемые в народе "печка-таракан", "буржуйка" или "сандал". Не рекомендуется спать в комнатах без вентиляции, а также обогреваться газовыми плитами.Если в квартире ощущается запах газа, нужно, не теряя времени, обратиться в круглосуточный Call-центр по номеру 1104 или позвонить в аварийно-диспетчерскую службу 104. Можно также написать в группы в социальной сети Facebook "Проблемы и пути решения вопросов газоснабжения" и "ЖКХ Узбекистана".

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узбекистан, газоснабжение, худудгазтаъминот