https://uz.sputniknews.ru/20211227/nazvany-luchshie-voennye-korrespondenty-21972036.html

Названы лучшие военные корреспонденты

Названы лучшие военные корреспонденты

Победителями Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2021 стали журналисты из России, США и Йемена.

2021-12-27T21:00+0500

2021-12-27T21:00+0500

2021-12-27T21:00+0500

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ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Названы лауреаты Международной премии имени Халеда аль-Хатыба, сообщает RT.Международная премия имени Халеда аль-Хатыба (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) вручается в трёх категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: текст", "После войны: лучший репортаж или документальный фильм" — о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и о возвращении к мирной жизни. Эта номинация была представлена в 2021 году впервые.Победители:1. "Лучшая работа из зоны конфликта: видео".— Александр Лукьянов (Россия), "Звенящая тишина", телеканал "Россия 24". Специальный репортаж с линии соприкосновения в Донбассе, где, по словам представителей ДНР, украинские военные всё чаще нарушают режим прекращения огня. Автор также поговорил с местными жителями, которые восстанавливают разрушенные в результате обстрелов дома.2. "Лучшая работа из зоны конфликта: текст".— Ануж Чопра (США), "Бои и кровопролитные столкновения в Марибе (Йемен)", агентство AFP. Репортаж рассказывает о ситуации в Марибе — богатом природными ресурсами регионе Йемена, борьбу за который ведут повстанцы-хуситы и поддерживаемые Саудовской Аравией вооружённые силы страны. Сотни человек погибли за несколько месяцев ожесточённого противостояния в этом регионе. Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года.3. "После войны: лучший репортаж или документальный фильм".— Рания Абдулла (Йемен), "Прерванная жизнь", телеканал YEMEN-TV. Короткометражный документальный фильм рассказывает о жизни 38 семей в Йемене, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате военных действий. Из-за отсутствия медицинской помощи и нехватки лекарств страдают в первую очередь женщины. Журналисты обратились к местным властям, которые пообещали оказать помощь героиням фильма.— Неха Вадекар (США), "Битва в Кабу-Делгаду: скрытая война за природные ресурсы Мозамбика", газета The Telegraph. Статья-расследование посвящена проблеме радикализации молодёжи в провинции Кабу-Делгаду на северо-востоке Мозамбика. Молодые люди, считающие, что власти страны ограничивают доступ населения к природным ресурсам, объединяются в террористические группировки. Жертвами нападений боевиков на города и деревни становятся в основном мирные жители.Каждый победитель Международной премии имени Халеда аль-Хатыба — 2021 получит денежный приз в размере около 200 тыс. рублей.В состав жюри премии в этом году вошли военный корреспондент Евгений Поддубный, удостоенный за свою работу в Сирии и на Украине трёх телевизионных премий ТЭФИ, журналист и военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, обладатель ряда премий и государственных наград за военные репортажи, и военкор RT Мария Финошина, освещавшая крупные вооружённые конфликты последних лет и массовые акции протеста по всему миру. Работы участников также оценивали журналист, писатель, эксперт в области внешней политики США и стран Латинской Америки Ева Голинджер, эксперт по арабским странам, корреспондент египетской газеты Youm7 Ахмед Гомаа и греческий журналист, лауреат международных премий Константинос Антонопулос.В первый год премии имени Халеда аль-Хатыба были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. В 2020 году премию RT получили военкоры из России, Сирии и Индии.Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.Читайте также: Еще одна награда в копилке Sputnik Узбекистан

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