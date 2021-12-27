https://uz.sputniknews.ru/20211227/novogodnee-avtoshou-v-krasnoyarske-sobrali-elku-iz-465-mashin--video-21962391.html
Новогоднее автошоу: в Красноярске собрали елку из 465 машин — видео
Новогоднее автошоу: в Красноярске собрали елку из 465 машин — видео
Красноярские автомобилисты 25 декабря устроили необычную новогоднюю акцию. Зрелищное шоу не оставило равнодушным ни одного зрителя.
2021-12-27T13:08+0500
2021-12-27T13:08+0500
2021-12-27T13:11+0500
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Водители Красноярска собрали елку из 465 автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой региональное управление ГИБДД.Отмечается, что акция проходила 25 декабря.По словам одного из участников новогоднего автошоу, автомобилисты стояли во главе елки с включенными сигналами.Как заявили в ведомстве, акция была направлена на пропаганду безопасности на дорогах.
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красноярск, новогодняя елка, новый год, автомобили, автомобилисты
Новогоднее автошоу: в Красноярске собрали елку из 465 машин — видео
13:08 27.12.2021 (обновлено: 13:11 27.12.2021)
По словам одного из участников праздничного мероприятия, автомобилисты стояли во главе елки с включенными сигналами.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Водители Красноярска собрали елку из 465 автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой региональное управление ГИБДД.
Отмечается, что акция проходила 25 декабря.
По словам одного из участников новогоднего автошоу, автомобилисты стояли во главе елки с включенными сигналами.
Как заявили в ведомстве, акция была направлена на пропаганду безопасности на дорогах.