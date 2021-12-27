https://uz.sputniknews.ru/20211227/stanet-li-data-raspada-sovetskogo-soyuza-pamyatnoy-21971872.html
Станет ли дата распада Советского Союза памятной?
Станет ли дата распада Советского Союза памятной?
В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому предлагается сделать 26 декабря Днем памяти о прекращении существования СССР.
2021-12-27T21:03+0500
2021-12-27T21:03+0500
2021-12-27T21:03+0500
россия
ссср
распад ссср
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Еще одна памятная дата в календаре может появиться с подачи вице-спикера Госдумы РФ Бориса Чернышова (ЛДПР), который считает распад Советского Союза главной геополитической катастрофой XX века. В Госдуму внесен законопроект, который предполагает сделать 26 Днем памяти о прекращении существования СССР. В интервью агентству Sputnik Борис Чернышов рассказал, что "вместе было намного лучше", а прекращение существования государства привело к трагедии. Главный вывод: все учли, что развал страны накладывает отпечаток на жизни каждого человека, пояснил политик. И если мы забудем о тех последствиях, которые случились после распада страны, "то будем получать раз за разом, собирая территории, добавляя что-то, 25 декабря 1991 года, когда будет опущен флаг, Верховный совет примет решение и за пару часов развалит государство". "Это исторический урок, который мы должны помнить. Бездумно, халатно относясь к нашему государству, мы теряем в одночасье абсолютно все. Это будет сигнал, что государство говорит: нужно не забывать не только наши славные страницы истории, но и тяжелые моменты. Нужно выучить это урок раз и навсегда, потому что никто не знает, кто и как будет руководить нашей страной через 5, 10, 20 или 30 лет. Никто же не прогнозировал, что в одночасье развалится Российская империя, Советский Союз. Поэтому самое главное – навсегда выучить этот урок", — уверен Борис Чернышов.
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ссср, распад ссср
Станет ли дата распада Советского Союза памятной?
В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому предлагается сделать 26 декабря Днем памяти о прекращении существования СССР.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Еще одна памятная дата в календаре может появиться с подачи вице-спикера Госдумы РФ Бориса Чернышова (ЛДПР), который считает распад Советского Союза главной геополитической катастрофой XX века.
В Госдуму внесен законопроект, который предполагает сделать 26 Днем памяти о прекращении существования СССР.
В интервью агентству Sputnik Борис Чернышов рассказал, что "вместе было намного лучше", а прекращение существования государства привело к трагедии.
Люди, которые предали, обманули наших граждан, поступили преступно. Халатность, которая была у политического руководства Советского Союза, отразилась на том, что увеличилась преступность, миллионы людей потеряли работу, обострились межнациональные конфликты, началось еще одно большое переселение народов – из национальных республик погнали русских, была потеряна территориальная целостность.
Борис Чернышов
Вице-спикер Госдумы РФ
Главный вывод: все учли, что развал страны накладывает отпечаток на жизни каждого человека, пояснил политик. И если мы забудем о тех последствиях, которые случились после распада страны, "то будем получать раз за разом, собирая территории, добавляя что-то, 25 декабря 1991 года, когда будет опущен флаг, Верховный совет примет решение и за пару часов развалит государство".
"Это исторический урок, который мы должны помнить. Бездумно, халатно относясь к нашему государству, мы теряем в одночасье абсолютно все. Это будет сигнал, что государство говорит: нужно не забывать не только наши славные страницы истории, но и тяжелые моменты. Нужно выучить это урок раз и навсегда, потому что никто не знает, кто и как будет руководить нашей страной через 5, 10, 20 или 30 лет. Никто же не прогнозировал, что в одночасье развалится Российская империя, Советский Союз. Поэтому самое главное – навсегда выучить этот урок", — уверен Борис Чернышов.