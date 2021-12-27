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Хоким Сырдарьинской области стал Дедом Морозом и навестил детей — фото
Хоким Сырдарьинской области стал Дедом Морозом и навестил детей — фото
Глава региона переоделся в костюм Деда Мороза и пообщался с местными жителями.
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общество
сырдарьинская область
хоким
новый год
помощь
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В преддверии новогодних праздников хоким Сырдарьинской области Гафур Мирзаев облачился в костюм Деда Мороза и навестил детей из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба местной администрации.Глава региона пообщался с местными жителями. Нуждающимся он раздал по 800 тысяч сумов, а также передал им поздравление президента. Ранее стало известно, что до конца 2021 года малообеспеченным семьям выплатят единовременную материальную помощь в размере 800 тысяч сумов. Эта инициатива предусмотрена постановлением президента "О дополнительных мерах по поддержке малообеспеченных слоев населения и дальнейшему усилению социальной защиты".
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сырдарьинская область, хоким, новый год, помощь

Хоким Сырдарьинской области стал Дедом Морозом и навестил детей — фото

11:15 27.12.2021 (обновлено: 11:30 27.12.2021)
© Хокимият Сырдарьинской областиХоким Сырдарьинской области Гафур Мирзаев навестил детей в костюме Деда Мороза
Хоким Сырдарьинской области Гафур Мирзаев навестил детей в костюме Деда Мороза - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Хокимият Сырдарьинской области
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Глава региона пообщался с местными жителями. Нуждающимся он раздал по 800 тысяч сумов, а также передал им поздравление президента.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В преддверии новогодних праздников хоким Сырдарьинской области Гафур Мирзаев облачился в костюм Деда Мороза и навестил детей из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба местной администрации.
Глава региона пообщался с местными жителями. Нуждающимся он раздал по 800 тысяч сумов, а также передал им поздравление президента.
© Хокимият Сырдарьинской областиХоким Сырдарьинской области Гафур Мирзаев навестил детей в костюме Деда Мороза
Хоким Сырдарьинской области Гафур Мирзаев навестил детей в костюме Деда Мороза - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
Хоким Сырдарьинской области Гафур Мирзаев навестил детей в костюме Деда Мороза
© Хокимият Сырдарьинской области
Ранее стало известно, что до конца 2021 года малообеспеченным семьям выплатят единовременную материальную помощь в размере 800 тысяч сумов. Эта инициатива предусмотрена постановлением президента "О дополнительных мерах по поддержке малообеспеченных слоев населения и дальнейшему усилению социальной защиты".
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