https://uz.sputniknews.ru/20211227/xokim-syrdarinskoy-oblasti-stal-dedom-morozom-i-navestil-detey--foto-21958835.html
Хоким Сырдарьинской области стал Дедом Морозом и навестил детей — фото
Хоким Сырдарьинской области стал Дедом Морозом и навестил детей — фото
Глава региона переоделся в костюм Деда Мороза и пообщался с местными жителями.
2021-12-27T11:15+0500
2021-12-27T11:15+0500
2021-12-27T11:30+0500
общество
сырдарьинская область
хоким
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В преддверии новогодних праздников хоким Сырдарьинской области Гафур Мирзаев облачился в костюм Деда Мороза и навестил детей из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба местной администрации.Глава региона пообщался с местными жителями. Нуждающимся он раздал по 800 тысяч сумов, а также передал им поздравление президента. Ранее стало известно, что до конца 2021 года малообеспеченным семьям выплатят единовременную материальную помощь в размере 800 тысяч сумов. Эта инициатива предусмотрена постановлением президента "О дополнительных мерах по поддержке малообеспеченных слоев населения и дальнейшему усилению социальной защиты".
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сырдарьинская область, хоким, новый год, помощь
Хоким Сырдарьинской области стал Дедом Морозом и навестил детей — фото
11:15 27.12.2021 (обновлено: 11:30 27.12.2021)
Глава региона пообщался с местными жителями. Нуждающимся он раздал по 800 тысяч сумов, а также передал им поздравление президента.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik.
В преддверии новогодних праздников хоким Сырдарьинской области Гафур Мирзаев облачился в костюм Деда Мороза и навестил детей из малообеспеченных семей, сообщает
пресс-служба местной администрации.
Глава региона пообщался с местными жителями. Нуждающимся он раздал по 800 тысяч сумов, а также передал им поздравление президента.
Ранее стало известно, что до конца 2021 года малообеспеченным семьям выплатят единовременную материальную помощь в размере 800 тысяч сумов. Эта инициатива предусмотрена постановлением президента "О дополнительных мерах по поддержке малообеспеченных слоев населения и дальнейшему усилению социальной защиты".