https://uz.sputniknews.ru/20211227/xokim-syrdarinskoy-oblasti-stal-dedom-morozom-i-navestil-detey--foto-21958835.html

Хоким Сырдарьинской области стал Дедом Морозом и навестил детей — фото

Хоким Сырдарьинской области стал Дедом Морозом и навестил детей — фото

Глава региона переоделся в костюм Деда Мороза и пообщался с местными жителями.

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общество

сырдарьинская область

хоким

новый год

помощь

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В преддверии новогодних праздников хоким Сырдарьинской области Гафур Мирзаев облачился в костюм Деда Мороза и навестил детей из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба местной администрации.Глава региона пообщался с местными жителями. Нуждающимся он раздал по 800 тысяч сумов, а также передал им поздравление президента. Ранее стало известно, что до конца 2021 года малообеспеченным семьям выплатят единовременную материальную помощь в размере 800 тысяч сумов. Эта инициатива предусмотрена постановлением президента "О дополнительных мерах по поддержке малообеспеченных слоев населения и дальнейшему усилению социальной защиты".

сырдарьинская область

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сырдарьинская область, хоким, новый год, помощь