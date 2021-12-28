https://uz.sputniknews.ru/20211228/21982941.html

Стеклянные игрушки и Дед Мороз из ваты: как украшали елку в СССР - фото

Стеклянные игрушки и Дед Мороз из ваты: как украшали елку в СССР - фото

Стеклянные бусы, витые сосульки, фигурки космонавтов и животных — у многих эти елочные игрушки вызывают приступ ностальгии по далекому советскому детству. Предлагаем вам вспомнить, как наряжали елку в СССР.

2021-12-28T22:30+0500

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фото

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Игрушки из коробки, электрические огоньки, дождик, стеклянная верхушка или звезда — простой и незатейливый обычай, приносящий столько радости и детям, и взрослым.Но прошли 90-е, затем наступили 2000-е, и от старых семейных игрушек из стекла на антресоли мало что осталось. В каждом доме "поселились" в избытке китайская пластмасса, яркая мишура... Да и традиции украшения очень изменились. Елка пережила моду на минимализм и монохромность. Теперь же снова начали возвращаться милые зверушки и звездочки, в основном, "небьющиеся". Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам вспомнить, как выглядела советская елка.

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фото, мультимедиа , новогодняя елка, новый год