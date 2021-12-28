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Стеклянные игрушки и Дед Мороз из ваты: как украшали елку в СССР - фото
Стеклянные игрушки и Дед Мороз из ваты: как украшали елку в СССР - фото
Стеклянные бусы, витые сосульки, фигурки космонавтов и животных — у многих эти елочные игрушки вызывают приступ ностальгии по далекому советскому детству. Предлагаем вам вспомнить, как наряжали елку в СССР.
2021-12-28T22:30+0500
2021-12-28T22:30+0500
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Игрушки из коробки, электрические огоньки, дождик, стеклянная верхушка или звезда — простой и незатейливый обычай, приносящий столько радости и детям, и взрослым.Но прошли 90-е, затем наступили 2000-е, и от старых семейных игрушек из стекла на антресоли мало что осталось. В каждом доме "поселились" в избытке китайская пластмасса, яркая мишура... Да и традиции украшения очень изменились. Елка пережила моду на минимализм и монохромность. Теперь же снова начали возвращаться милые зверушки и звездочки, в основном, "небьющиеся". Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам вспомнить, как выглядела советская елка.
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фото, мультимедиа , новогодняя елка, новый год

Стеклянные игрушки и Дед Мороз из ваты: как украшали елку в СССР - фото

22:30 28.12.2021
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Стеклянные бусы, витые сосульки, фигурки космонавтов и животных — у многих эти елочные игрушки вызывают приступ ностальгии по далекому советскому детству. Предлагаем вам вспомнить, как наряжали елку в СССР.
Игрушки из коробки, электрические огоньки, дождик, стеклянная верхушка или звезда — простой и незатейливый обычай, приносящий столько радости и детям, и взрослым.
Но прошли 90-е, затем наступили 2000-е, и от старых семейных игрушек из стекла на антресоли мало что осталось. В каждом доме "поселились" в избытке китайская пластмасса, яркая мишура... Да и традиции украшения очень изменились. Елка пережила моду на минимализм и монохромность. Теперь же снова начали возвращаться милые зверушки и звездочки, в основном, "небьющиеся".
Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам вспомнить, как выглядела советская елка.
© Sputnik / Лев Носов / Перейти в фотобанкВстречать Новый год в СССР, как известно, начали в 1935 году.
Стеклянные бусы – это советская классика. Такие у многих остались со времен 1950-1960-х.
Встречать Новый год в СССР, как известно, начали в 1935 году. Стеклянные бусы – это советская классика. Такие у многих остались со времен 1950-1960-х. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Лев Носов
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Встречать Новый год в СССР, как известно, начали в 1935 году.
Стеклянные бусы – это советская классика. Такие у многих остались со времен 1950-1960-х.
© Sputnik / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкПодготовка к встрече Нового года. Москва, 1938 год. Тогда елку не стеснялись украшать ватой и бумажными игрушками. Ведь стеклянные были редкостью и бережно хранились в семьях.
Подготовка к встрече Нового года. Москва, 1938 год. Тогда елку не стеснялись украшать ватой и бумажными игрушками. Ведь стеклянные были редкостью и бережно хранились в семьях. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Анатолий Гаранин
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Подготовка к встрече Нового года. Москва, 1938 год. Тогда елку не стеснялись украшать ватой и бумажными игрушками. Ведь стеклянные были редкостью и бережно хранились в семьях.
© Sputnik / Игорь Бойко / Перейти в фотобанкИз пособия "Елка в детском саду": "Необходимо украсить верхушку пятиконечной красной или серебряной блестящей звездой. На средних ветках надо вешать игрушки, не требующие детального рассматривания: бонбоньерки, хлопушки, крашеные шишки, бутафорские овощи и фрукты, а на краях ветвей — аэропланы, парашюты, пограничника Карацупу с собакой Ингусом, паровозы и броневики. Новогодняя елка должна быть праздником счастливого детства, созданного в нашей стране огромными заботами партии, правительства и лично товарища Сталина о детях".
Из пособия Елка в детском саду: Необходимо украсить верхушку пятиконечной красной или серебряной блестящей звездой. На средних ветках надо вешать игрушки, не требующие детального рассматривания: бонбоньерки, хлопушки, крашеные шишки, бутафорские овощи и фрукты, а на краях ветвей — аэропланы, парашюты, пограничника Карацупу с собакой Ингусом, паровозы и броневики. Новогодняя елка должна быть праздником счастливого детства, созданного в нашей стране огромными заботами партии, правительства и лично товарища Сталина о детях. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Игорь Бойко
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Из пособия "Елка в детском саду": "Необходимо украсить верхушку пятиконечной красной или серебряной блестящей звездой. На средних ветках надо вешать игрушки, не требующие детального рассматривания: бонбоньерки, хлопушки, крашеные шишки, бутафорские овощи и фрукты, а на краях ветвей — аэропланы, парашюты, пограничника Карацупу с собакой Ингусом, паровозы и броневики. Новогодняя елка должна быть праздником счастливого детства, созданного в нашей стране огромными заботами партии, правительства и лично товарища Сталина о детях".
© Sputnik / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкНовогодний бал в Кремле. Москва, 1954 год.
Новогодний бал в Кремле. Москва, 1954 год. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Анатолий Гаранин
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Новогодний бал в Кремле. Москва, 1954 год.
© Sputnik / Игорь Бойко / Перейти в фотобанкНабор елочных игрушек начала 1950-х годов на тему русских сказок.
Набор елочных игрушек начала 1950-х годов на тему русских сказок. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Игорь Бойко
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Набор елочных игрушек начала 1950-х годов на тему русских сказок.
© Sputnik / Лев Носов / Перейти в фотобанкНовогодние игрушки, 1961 год. В эти годы новогодние украшения стали производиться в большом количестве, подешевели и были доступны всем.
Новогодние игрушки, 1961 год. В эти годы новогодние украшения стали производиться в большом количестве, подешевели и были доступны всем. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Лев Носов
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Новогодние игрушки, 1961 год. В эти годы новогодние украшения стали производиться в большом количестве, подешевели и были доступны всем.
© Sputnik / Лев Поликашин / Перейти в фотобанкПапа с маленькой дочкой выбирают елочные украшения в магазине "Детский мир" в Москве в 1958 году.
Папа с маленькой дочкой выбирают елочные украшения в магазине Детский мир в Москве в 1958 году. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Лев Поликашин
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Папа с маленькой дочкой выбирают елочные украшения в магазине "Детский мир" в Москве в 1958 году.
© Sputnik / Алексей Бушкин / Перейти в фотобанкВ 1960-е на новогоднюю елку не боялись прикреплять и зажигать свечи.
В 1960-е на новогоднюю елку не боялись прикреплять и зажигать свечи. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Бушкин
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В 1960-е на новогоднюю елку не боялись прикреплять и зажигать свечи.
© Sputnik / Максимов / Перейти в фотобанкДевочка на новогодней елке в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 1967-м.
Девочка на новогодней елке в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 1967-м. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Максимов
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Девочка на новогодней елке в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 1967-м.
© Sputnik / Игорь Бойко / Перейти в фотобанкНабор 1960-х годов, изготовленный на московском заводе елочных украшений. Елочные игрушки в СССР – всегда отражение эпохи. Производились даже игрушки в виде фигурки Юрия Гагарина.
Набор 1960-х годов, изготовленный на московском заводе елочных украшений. Елочные игрушки в СССР – всегда отражение эпохи. Производились даже игрушки в виде фигурки Юрия Гагарина. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Игорь Бойко
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Набор 1960-х годов, изготовленный на московском заводе елочных украшений. Елочные игрушки в СССР – всегда отражение эпохи. Производились даже игрушки в виде фигурки Юрия Гагарина.
© Sputnik / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкКосмонавт Борис Волынов с детьми у новогодней елки, 1968 год. В эти "космические" годы впервые появилась макушка-пика в виде ракеты вместо пятиконечной звезды.
Космонавт Борис Волынов с детьми у новогодней елки, 1968 год. В эти космические годы впервые появилась макушка-пика в виде ракеты вместо пятиконечной звезды. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Александр Моклецов
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Космонавт Борис Волынов с детьми у новогодней елки, 1968 год. В эти "космические" годы впервые появилась макушка-пика в виде ракеты вместо пятиконечной звезды.
© Sputnik / Селимханов / Перейти в фотобанкТак выглядела витрина с елочными украшениями в 1965 году.
Так выглядела витрина с елочными украшениями в 1965 году. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Селимханов
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Так выглядела витрина с елочными украшениями в 1965 году.
© Sputnik / Валерий Генде-Роте / Перейти в фотобанк"Волшебный шарик" в руках маленькой москвички, 1973 год.
Волшебный шарик в руках маленькой москвички, 1973 год. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Валерий Генде-Роте
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"Волшебный шарик" в руках маленькой москвички, 1973 год.
© Sputnik / Н. Романов / Перейти в фотобанкНовогодняя елка 1970-х – это обязательно много дождика.
Новогодняя елка 1970-х – это обязательно много дождика. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Н. Романов
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Новогодняя елка 1970-х – это обязательно много дождика.
© Sputnik / Борис Кавашкин / Перейти в фотобанкНовый год в семье советского инженера, 1971 год.
Новый год в семье советского инженера, 1971 год. - Sputnik Узбекистан
15/21
© Sputnik / Борис Кавашкин
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Новый год в семье советского инженера, 1971 год.
© Sputnik / Иван Денисенко / Перейти в фотобанкС середины 1970-х советские новогодние украшения стали совсем традиционными, без идеологии. В семьях стали появляться немецкие игрушки из ГДР.
С середины 1970-х советские новогодние украшения стали совсем традиционными, без идеологии. В семьях стали появляться немецкие игрушки из ГДР. - Sputnik Узбекистан
16/21
© Sputnik / Иван Денисенко
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С середины 1970-х советские новогодние украшения стали совсем традиционными, без идеологии. В семьях стали появляться немецкие игрушки из ГДР.
© Sputnik / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкСкоро Новый 1974 год. Девочка украшает маленькую пластмассовую елочку.
Скоро Новый 1974 год. Девочка украшает маленькую пластмассовую елочку. - Sputnik Узбекистан
17/21
© Sputnik / Валерий Шустов
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Скоро Новый 1974 год. Девочка украшает маленькую пластмассовую елочку.
© Sputnik / Устинов / Перейти в фотобанкНовогодняя елка образца 1970-х: сосульки, домики с заснеженными крышами, первая пышная мишура из фольги.
Новогодняя елка образца 1970-х: сосульки, домики с заснеженными крышами, первая пышная мишура из фольги. - Sputnik Узбекистан
18/21
© Sputnik / Устинов
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Новогодняя елка образца 1970-х: сосульки, домики с заснеженными крышами, первая пышная мишура из фольги.
© Sputnik / Андрей СоломоновПредновогодняя торговля елочными украшениями в ГУМе, 1978 год.
Предновогодняя торговля елочными украшениями в ГУМе, 1978 год. - Sputnik Узбекистан
19/21
© Sputnik / Андрей Соломонов
Предновогодняя торговля елочными украшениями в ГУМе, 1978 год.
© Sputnik / Игорь Бойко / Перейти в фотобанкЕлочные игрушки образца 1984 года. Время стеклянных игрушек заканчивалось. Еще немного, и прилавки заполонит дешевая китайская пластмасса, а украшать елку будут совсем иначе.
Елочные игрушки образца 1984 года. Время стеклянных игрушек заканчивалось. Еще немного, и прилавки заполонит дешевая китайская пластмасса, а украшать елку будут совсем иначе. - Sputnik Узбекистан
20/21
© Sputnik / Игорь Бойко
/
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Елочные игрушки образца 1984 года. Время стеклянных игрушек заканчивалось. Еще немного, и прилавки заполонит дешевая китайская пластмасса, а украшать елку будут совсем иначе.
© Sputnik / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкДети наряжают новогоднюю елку, 1983 год. Многие, кто вырос в те годы, хранят новогодние игрушки из детства и даже вешают их теперь на елку.
Дети наряжают новогоднюю елку, 1983 год. Многие, кто вырос в те годы, хранят новогодние игрушки из детства и даже вешают их теперь на елку. - Sputnik Узбекистан
21/21
© Sputnik / Александр Гращенков
/
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Дети наряжают новогоднюю елку, 1983 год. Многие, кто вырос в те годы, хранят новогодние игрушки из детства и даже вешают их теперь на елку.
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