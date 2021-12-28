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Авто Чустского хокимията отправили на штрафстоянку — фото
Авто Чустского хокимията отправили на штрафстоянку — фото
В общей сложности три автомобиля районной администрации совершили свыше 40 нарушений ПДД. Им выписаны штрафы на миллионы сумов, которые не погашались с 2018 года.
2021-12-28T14:26+0500
2021-12-28T14:26+0500
2021-12-28T14:26+0500
происшествия
автомобиль
пдд
штраф
нарушения
хокимият
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Наманганское областное управление безопасности дорожного движения поместила три служебных автомобиля Чустского районного хокимията на штрафстоянку из-за накопившихся долгов за нарушения ПДД.По данным ведомства, все они зафиксированы автоматизированными средствами фото- и видеофиксации и связаны с превышением скорости и проездом на запрещающий сигнал светофора. Некоторые акты составлены еще в 2018 году.Так, за автомобилем марки Cobalt (номер 50 066 DAV) числится 17 штрафов на общую сумму 7 млн 626 тыс сумов. За автомобилем Nexia-3 (номер 50 068 DAV) — 15 штрафов на 5 млн 302 тыс сумов. Он закреплён за первым замхокима района Жамшидом Баходировым.10 штрафов числится за автомобилем Trailblazer (50 234 МBА). Их общая сумма также превышает 7 млн сумов.
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автомобиль, пдд, штраф, нарушения, хокимият
Авто Чустского хокимията отправили на штрафстоянку — фото
В общей сложности три автомобиля районного хокимията совершили свыше сорока нарушений ПДД. Им выписаны штрафы на миллионы сумов, которые не погашались с 2018 года.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Наманганское областное управление безопасности дорожного движения поместила три служебных автомобиля Чустского районного хокимията на штрафстоянку из-за накопившихся долгов за нарушения ПДД.
По данным
ведомства, все они зафиксированы автоматизированными средствами фото- и видеофиксации и связаны с превышением скорости и проездом на запрещающий сигнал светофора. Некоторые акты составлены еще в 2018 году.
Так, за автомобилем марки Cobalt (номер 50 066 DAV) числится 17 штрафов на общую сумму 7 млн 626 тыс сумов. За автомобилем Nexia-3 (номер 50 068 DAV) — 15 штрафов на 5 млн 302 тыс сумов. Он закреплён за первым замхокима района Жамшидом Баходировым.
10 штрафов числится за автомобилем Trailblazer (50 234 МBА). Их общая сумма также превышает 7 млн сумов.