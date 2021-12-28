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Бекмамбетов и театр "Ильхом": как готовили выставку Бобура Исмаилова - видео
Бекмамбетов и театр "Ильхом": как готовили выставку Бобура Исмаилова - видео
В Москве открыта экспозиция картин художника из Узбекистана Бобура Исмаилова "!ллюзиум". К участию в ее создании пригласили Посла туризма в Узбекистане Темура Бекмамбетова и артистов театра "Ильхом".
2021-12-28T20:32+0500
2021-12-28T20:32+0500
видео
мультимедиа
выставка
москва
художник
музей востока
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Государственный Музей Востока в Москве в эти зимние дни собрал под своими сводами коллекцию из 24 работ художника из Узбекистана Бобура Исмаилова. Инициаторы проекта - Frida Project Foundation - решили создать не просто выставку, а объемное выражение эмоций, чувств и мыслей автора, рассказывает куртор выставки Михаил Слободинский.С этой целью к участию в проекте пригласили известного кинорежиссера и продюсера, посла туризма в Узбекистане Тимура Бекмамбетова. Он озвучил подписи к картинам Бабура Исмаилова. Подписи оформлены в виде легких и эмоциональных четверостиший. Их автор - поэт-сказочник, искусствовед, директор музея имени И. Савицкого в Нукусе Тигран Мкртычев.А артисты театра "Ильхом" инсценировали процесс создания картин, изобразив, что происходило за мгновения до кадра, запечатленного художником. Кажется, что эти полотна источают особое восточное тепло, согревая, вдохновляя и демонстрируя жизнь под необычным углом.Кому-то происходящее в стенах этого зала покажется сном, кому-то реальной перспективой или давно забытыми мечтами, а кто-то подумает, что мир в этой Вселенной интереснее, чем окружающая действительность. Однако совершенно точно каждый посетитель обретет здесь яркие впечатления, наполнится мыслями и переживаниями, и, может быть, получит ответы на свои внутренние вопросы...Именно тайной и какой-то недосказанностью пронизана каждая работа мастера. Оттого любопытнее понимать и по-своему интерпретировать загадки художника. Сделать это можно до 16 января.
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60
мультимедиа , выставка, москва, художник, музей востока, видео

Бекмамбетов и театр "Ильхом": как готовили выставку Бобура Исмаилова - видео

20:32 28.12.2021
© Sputnik
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Руфина Жаляева
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В Москве открыта экспозиция картин художника из Узбекистана Бобура Исмаилова "!ллюзиум". К участию в ее создании пригласили Посла туризма в Узбекистане Темура Бекмамбетова и артистов театра "Ильхом".
Государственный Музей Востока в Москве в эти зимние дни собрал под своими сводами коллекцию из 24 работ художника из Узбекистана Бобура Исмаилова.
Кто такой Бобур Исмаилов?

Бобур Исмоилов - современный художник из Узбекистана, работал в кино, мультипликации, театре, книжной графике и монументальной живописи. Выставляется с 1992 года в разных странах мира. Его картины находятся в музеях, галереях, коллекциях во многих странах.

Является иллюстратором книг "Питер Пэн", "Суфийский декамерон", "Озорник".

Инициаторы проекта - Frida Project Foundation - решили создать не просто выставку, а объемное выражение эмоций, чувств и мыслей автора, рассказывает куртор выставки Михаил Слободинский.
С этой целью к участию в проекте пригласили известного кинорежиссера и продюсера, посла туризма в Узбекистане Тимура Бекмамбетова. Он озвучил подписи к картинам Бабура Исмаилова. Подписи оформлены в виде легких и эмоциональных четверостиший. Их автор - поэт-сказочник, искусствовед, директор музея имени И. Савицкого в Нукусе Тигран Мкртычев.
А артисты театра "Ильхом" инсценировали процесс создания картин, изобразив, что происходило за мгновения до кадра, запечатленного художником.
Кажется, что эти полотна источают особое восточное тепло, согревая, вдохновляя и демонстрируя жизнь под необычным углом.
Кому-то происходящее в стенах этого зала покажется сном, кому-то реальной перспективой или давно забытыми мечтами, а кто-то подумает, что мир в этой Вселенной интереснее, чем окружающая действительность. Однако совершенно точно каждый посетитель обретет здесь яркие впечатления, наполнится мыслями и переживаниями, и, может быть, получит ответы на свои внутренние вопросы...
Именно тайной и какой-то недосказанностью пронизана каждая работа мастера. Оттого любопытнее понимать и по-своему интерпретировать загадки художника. Сделать это можно до 16 января.
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