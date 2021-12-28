https://uz.sputniknews.ru/20211228/bekmambetov-i-teatr-ilxom-kak-gotovili-vystavku-bobura-ismailova---video-21993391.html

Бекмамбетов и театр "Ильхом": как готовили выставку Бобура Исмаилова - видео

Бекмамбетов и театр "Ильхом": как готовили выставку Бобура Исмаилова - видео

В Москве открыта экспозиция картин художника из Узбекистана Бобура Исмаилова "!ллюзиум". К участию в ее создании пригласили Посла туризма в Узбекистане Темура Бекмамбетова и артистов театра "Ильхом".

2021-12-28T20:32+0500

2021-12-28T20:32+0500

2021-12-28T20:32+0500

видео

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музей востока

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Государственный Музей Востока в Москве в эти зимние дни собрал под своими сводами коллекцию из 24 работ художника из Узбекистана Бобура Исмаилова. Инициаторы проекта - Frida Project Foundation - решили создать не просто выставку, а объемное выражение эмоций, чувств и мыслей автора, рассказывает куртор выставки Михаил Слободинский.С этой целью к участию в проекте пригласили известного кинорежиссера и продюсера, посла туризма в Узбекистане Тимура Бекмамбетова. Он озвучил подписи к картинам Бабура Исмаилова. Подписи оформлены в виде легких и эмоциональных четверостиший. Их автор - поэт-сказочник, искусствовед, директор музея имени И. Савицкого в Нукусе Тигран Мкртычев.А артисты театра "Ильхом" инсценировали процесс создания картин, изобразив, что происходило за мгновения до кадра, запечатленного художником. Кажется, что эти полотна источают особое восточное тепло, согревая, вдохновляя и демонстрируя жизнь под необычным углом.Кому-то происходящее в стенах этого зала покажется сном, кому-то реальной перспективой или давно забытыми мечтами, а кто-то подумает, что мир в этой Вселенной интереснее, чем окружающая действительность. Однако совершенно точно каждый посетитель обретет здесь яркие впечатления, наполнится мыслями и переживаниями, и, может быть, получит ответы на свои внутренние вопросы...Именно тайной и какой-то недосказанностью пронизана каждая работа мастера. Оттого любопытнее понимать и по-своему интерпретировать загадки художника. Сделать это можно до 16 января.

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2021

Руфина Жаляева

Руфина Жаляева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Руфина Жаляева

мультимедиа , выставка, москва, художник, музей востока, видео