https://uz.sputniknews.ru/20211228/ego-missiya-v-etom-mire-zakonchilas-mirdjalol-kasymov-o-smerti-nikolaya-shirshova-21986765.html
“Его миссия в этом мире закончилась”: Мирджалол Касымов о смерти Николая Ширшова
“Его миссия в этом мире закончилась”: Мирджалол Касымов о смерти Николая Ширшова
По словам Касымова, Ширшов был не просто величайшим футболистом, но и замечательным человеком, с которым всегда было приятно общаться.
2021-12-28T16:08+0500
2021-12-28T16:08+0500
2021-12-28T16:08+0500
спорт
смерть
футболист
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Смерть 47-летнего узбекистанского футболиста Николая Ширшова повергла в шок его друзей и бывших коллег, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан известный в прошлом футболист, бывший тренер сборной Узбекистана Миржалол Касымов.О кончине Ширшова во вторник сообщила Ассоциации футбола Узбекистана. Причина смерти не называется.Спортсменов связывала не только карьера — они вместе играли в “Пахтакоре” и за сборную Узбекистана. Между ними завязалась крепкая дружба. Касымов вспоминает, как по выходным они вместе занимались большим теннисом. По его словам, Ширшов был не просто величайшим футболистом, но и замечательным и жизнерадостным человеком, с которым всегда было приятно общаться.Николай Ширшов начал карьеру полузащитника в 1991-м и играл в том числе за столичные "Трактор" и "Пахтакор". В 1996-2005 годах в составе сборной Узбекистана забил тринадцать голов.С 2000 года выступал в России, был игроком таких клубов, как "Ростов", СКА (Ростов-на-Дону), "Батайск-2007", "Таганрог" и других.Ширшов завершил свою карьеру в 2013 году.
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смерть, футболист
“Его миссия в этом мире закончилась”: Мирджалол Касымов о смерти Николая Ширшова
По словам Касымова, Ширшов был не просто величайшим футболистом, но и замечательным и жизнерадостным человеком, с которым всегда было приятно общаться.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik.
Смерть 47-летнего узбекистанского футболиста Николая Ширшова повергла в шок его друзей и бывших коллег, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан
известный в прошлом футболист, бывший тренер сборной Узбекистана Миржалол Касымов.
О кончине Ширшова во вторник сообщила
Ассоциации футбола Узбекистана. Причина смерти не называется.
“Это неожиданная и неприятная новость. Мне тяжело сейчас говорить, такой момент… Такого человека потеряли. Тем более 47 лет. На поле или в быту прекрасный человек был. И другом был, и братом”, — сказал Касымов.
Спортсменов связывала не только карьера — они вместе играли в “Пахтакоре” и за сборную Узбекистана. Между ними завязалась крепкая дружба. Касымов вспоминает, как по выходным они вместе занимались большим теннисом.
По его словам, Ширшов был не просто величайшим футболистом, но и замечательным и жизнерадостным человеком, с которым всегда было приятно общаться.
“Мы — люди. Не можем предопределить. Все в этом мире исходит от Бога. Значит его миссия в этом мире закончилась”, — сказал он.
Николай Ширшов начал карьеру полузащитника в 1991-м и играл в том числе за столичные "Трактор" и "Пахтакор". В 1996-2005 годах в составе сборной Узбекистана забил тринадцать голов.
С 2000 года выступал в России, был игроком таких клубов, как "Ростов", СКА (Ростов-на-Дону), "Батайск-2007", "Таганрог" и других.
Ширшов завершил свою карьеру в 2013 году.