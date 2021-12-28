https://uz.sputniknews.ru/20211228/ego-missiya-v-etom-mire-zakonchilas-mirdjalol-kasymov-o-smerti-nikolaya-shirshova-21986765.html

“Его миссия в этом мире закончилась”: Мирджалол Касымов о смерти Николая Ширшова

“Его миссия в этом мире закончилась”: Мирджалол Касымов о смерти Николая Ширшова

По словам Касымова, Ширшов был не просто величайшим футболистом, но и замечательным человеком, с которым всегда было приятно общаться.

2021-12-28T16:08+0500

2021-12-28T16:08+0500

2021-12-28T16:08+0500

спорт

смерть

футболист

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Смерть 47-летнего узбекистанского футболиста Николая Ширшова повергла в шок его друзей и бывших коллег, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан известный в прошлом футболист, бывший тренер сборной Узбекистана Миржалол Касымов.О кончине Ширшова во вторник сообщила Ассоциации футбола Узбекистана. Причина смерти не называется.Спортсменов связывала не только карьера — они вместе играли в “Пахтакоре” и за сборную Узбекистана. Между ними завязалась крепкая дружба. Касымов вспоминает, как по выходным они вместе занимались большим теннисом. По его словам, Ширшов был не просто величайшим футболистом, но и замечательным и жизнерадостным человеком, с которым всегда было приятно общаться.Николай Ширшов начал карьеру полузащитника в 1991-м и играл в том числе за столичные "Трактор" и "Пахтакор". В 1996-2005 годах в составе сборной Узбекистана забил тринадцать голов.С 2000 года выступал в России, был игроком таких клубов, как "Ростов", СКА (Ростов-на-Дону), "Батайск-2007", "Таганрог" и других.Ширшов завершил свою карьеру в 2013 году.

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смерть, футболист