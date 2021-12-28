https://uz.sputniknews.ru/20211228/kakie-zakonodatelnye-izmeneniya-jdut-uzbekistantsev-s-1-yanvarya---perechen-21987532.html

Какие законодательные изменения ждут узбекистанцев с 1 января - перечень

Какие законодательные изменения ждут узбекистанцев с 1 января - перечень

В обзоре Sputnik – наиболее важные нововведения, ожидающие жителей Узбекистана с нового года.

2021-12-28T16:19+0500

2021-12-28T16:19+0500

2021-12-28T16:19+0500

общество

узбекистан

новый год

законодательство

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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Традиционно в преддверии начала нового месяца Sputnik Узбекистан подготовил обзор о самых важных законодательных нововведениях, которые ожидают граждан. На этот раз изменения коснулись социальной сферы, налогооблажения, бизнес-регулирования и других сфер.Социальная сфераПенсии и пособия из Внебюджетного пенсионного фонда с 1 января будут выплачиваться банками, отобранными на основе тендеров.Стоимость доставки пенсий и пособий в здания сходов граждан махаллей или по адресу проживания получателей, может составлять не более 1% от суммы пенсии и пособия. Эти расходы оплачиваются из Пенсионного фонда и республиканского бюджета.Медсестер станет большеСемейным врачебным пунктам и поликлиникам выделят дополнительно 10 тысяч единиц медработников среднего звена для создания медицинских бригад и расширения охвата населения.Снижение налогов и упрощение таможенных процедурОтменяются финансовые санкции за нарушения, выявленные по результатам камеральной налоговой проверки, а также за непредставление налоговой отчетности в установленные сроки.Излишне уплаченные или взысканные таможенные платежи возвращаются участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в течение трех рабочих дней после принятия таможенными органами решения об их возврате.Минимальный срок отсрочки либо рассрочки оплаты таможенных платежей теперь составляет 14 дней. В течение этого срока проценты взиматься не будут. При превышении минимального срока отсрочки или рассрочки оплаты проценты начисляются полностью на весь период.Внедряется практика условного выпуска товаров до завершения экспертизы на определение кода товаров в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД, назначенной таможенным органом, с обеспечением оплаты таможенных платежей.Ставка социального налога для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в регионах, уменьшается в 2 раза до начала 2023 года.Теперь не нужно специально обращаться с заявлением в налоговые органы о возмещении (возврате) отрицательной суммы НДС. Налогоплательщик при представлении налоговой отчетности за соответствующий налоговый период вправе уведомить об этом налоговые органы.В то же время в случае неуплаты юрлицами и индивидуальными предпринимателями задолженности по налоговым и таможенным платежам счета плательщика могут заморозить на сумму задолженности.Ставка акцизного налога на услуги мобильной связи для их операторов снижается до 10%.Чиновники будут заполнять декларации о доходахГосслужащие, руководители и заместители руководителей организаций с госдолей более 50%, государственных предприятий и учреждений, будут декларировать свои доходы и имущество, а также своих супругов и несовершеннолетних детей.Госслужащим запретят открывать и владеть счетами в банках, хранить наличные денежные средства, владеть недвижимым и иным имуществом за пределами Узбекистана (за исключением госслужащих, работающих за рубежом, и имущества, приобретенного до поступления на госслужбу).Кроме того, работникам органов госуправления, имеющим национальный и соответствующий ему международный сертификат по иностранным языкам, начнут выплачивать дополнительную надбавку в размере 20% от должностного оклада.Станет больше электронных госуслугВ Центрах госуслуг можно будет получить ID-карту гражданина Узбекистана, иностранного гражданина и лица без гражданства, постоянно проживающего в стране, а также биометрический паспорт для выезда за границу.Квалификационные сертификаты на право занятия отдельными видами деятельности можно будет получить онлайн. Их аттестация также будет осуществляться в электронном виде.Упрощается аренда автомототранспортаДоговор по передаче в аренду физическими и юридическими лицами автомототранспортных средств через онлайн-аукцион не нужно будет заверять у нотариуса. А протокол, оформленный по результатам электронного онлайн-аукциона, имеет силу договора аренды.

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узбекистан, новый год, законодательство