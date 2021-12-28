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Лицензия на вещание для RT DE в Сербии выдана законно – глава медиарегулятора
Лицензия на вещание для RT DE в Сербии выдана законно – глава медиарегулятора
Председатель Совета Регулирующего органа электронных СМИ Сербии Оливера Зекич удивлена претензиями ФРГ из-за выдачи лицензии на вещание RT DE.
2021-12-28T17:32+0500
2021-12-28T17:32+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Глава регулирующего органа электронных СМИ Сербии (REM) в интервью Sputnik заявила, что лицензия на вещание каналу RT DE была выдана на абсолютно законных основаниях, сообщает RT.Зекич отметила, что споры по этому вопросу вокруг данной лицензии её очень удивили, поскольку выдача разрешения на вещание любого канала является "простейшим делом", если СМИ отвечает определённым условиям. По ее словам, RT DE выполнил абсолютно все условия для получения лицензии.Она также заявила, что "может только посмеяться" в связи с претензиями из ФРГ, где заявили о якобы получении телеканалом лицензии в обход немецкого законодательства. По словам Зекич, абсолютно все процедуры были выполнены в соответствии с законодательством и положениями европейской Конвенции о трансграничном телевидении.Юридическое лицо "ТВ Новости", RT auf Deutsch, 3 декабря подало запрос в Регулирующий орган электронных СМИ на выдачу разрешения по оказанию медийных услуг путём кабельных, спутниковых и IPTV сетей. Как отметила глава медиарегулятора, вся необходимая документация, в соответствии с законодательством и подзаконными актами была передана в Совет REM, и, поскольку все условия были выполнены, этому юридическому лицу было выдано разрешение.22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.23 декабря сообщалось, что Германия ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), но вопрос, может ли немецкоязычный канал RT DE вещать с сербской лицензией в ФРГ, проверяется регулятором страны.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал защитить интересы канала RT DE.
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вещание, rt, сербия

Лицензия на вещание для RT DE в Сербии выдана законно – глава медиарегулятора

17:32 28.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на стенде телеканала RT
Девушки на стенде телеканала RT - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Председатель Совета Регулирующего органа электронных СМИ Сербии Оливера Зекич удивлена претензиями ФРГ из-за выдачи лицензии на вещание RT DE.
ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Глава регулирующего органа электронных СМИ Сербии (REM) в интервью Sputnik заявила, что лицензия на вещание каналу RT DE была выдана на абсолютно законных основаниях, сообщает RT.
"Нет ничего спорного в том, что Регулирующий орган электронных СМИ Сербии (REM) выдал лицензию на вещание российскому канала RT DE, поэтому претензии Германии являются, мягко говоря, удивительным и такой шум вокруг этого вопроса может быть мотивирован только политическими причинами", — отметила она.
Зекич отметила, что споры по этому вопросу вокруг данной лицензии её очень удивили, поскольку выдача разрешения на вещание любого канала является "простейшим делом", если СМИ отвечает определённым условиям. По ее словам, RT DE выполнил абсолютно все условия для получения лицензии.
Она также заявила, что "может только посмеяться" в связи с претензиями из ФРГ, где заявили о якобы получении телеканалом лицензии в обход немецкого законодательства. По словам Зекич, абсолютно все процедуры были выполнены в соответствии с законодательством и положениями европейской Конвенции о трансграничном телевидении.
"Я не знаю, в чем немцы увидели проблему, потому что все необходимые требования в данном случае соблюдены. Тот, кто получает лицензию в Сербии, может транслировать свой контент как на территории Республики Сербия, так и в странах ЕС. Телепрограммы, за которые отвечает компетентный орган в государстве-члене ЕС или в государстве-члене Конвенции о трансграничном телевидении, можно свободно ретранслировать на территории другого государства ЕС или государства-подписанта этой Конвенции", — объяснила она.
Юридическое лицо "ТВ Новости", RT auf Deutsch, 3 декабря подало запрос в Регулирующий орган электронных СМИ на выдачу разрешения по оказанию медийных услуг путём кабельных, спутниковых и IPTV сетей. Как отметила глава медиарегулятора, вся необходимая документация, в соответствии с законодательством и подзаконными актами была передана в Совет REM, и, поскольку все условия были выполнены, этому юридическому лицу было выдано разрешение.
22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.
23 декабря сообщалось, что Германия ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), но вопрос, может ли немецкоязычный канал RT DE вещать с сербской лицензией в ФРГ, проверяется регулятором страны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал защитить интересы канала RT DE.
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