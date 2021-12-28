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При стрельбе в Колорадо погибли четыре человека
При стрельбе в Колорадо погибли четыре человека
В ходе перестрелки подозреваемый был убит. В полиции полагают, что стрелявший действовал в одиночку. Его мотивы неизвестны.
2021-12-28T15:07+0500
2021-12-28T15:07+0500
в мире
полиция
перестрелка
колорадо
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В столице американского штата Колорадо Денвере неизвестный открыл огонь по людям, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции.Стрельба велась в понедельник вечером по местному времени в разных местах города Денвер и закончилась в городе Лейквуд. Погибло четыре человека, трое получили огнестрельные ранения, в том числе полицейский.Он отметил, что всего стрельба велась в четырех точках в городе. В один момент полицейские обнаружили автомобиль, которым пользовался нападавший, после чего началась погоня со стрельбой. После этого подозреваемый добрался до Лейквуда. Там злоумышленник застрелил еще одного человека. Затем стрелявший скрылся с места преступления, последовала погоня, он забежал в местный отель и выстрелил в служащего, о его состоянии неизвестно.Затем нападавший убежал из отеля и вступил в перестрелку с полицейскими, в результате чего один страж правопорядка пострадал и попал в больницу с огнестрельным ранением. В ходе последовавшей перестрелки подозреваемый был убит.В полиции полагают, что стрелявший действовал в одиночку, и угрозы для местных жителей нет. Мотивы нападавшего неизвестны.
колорадо
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полиция, перестрелка, колорадо

При стрельбе в Колорадо погибли четыре человека

15:07 28.12.2021
© Sputnik / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне, архивное фото
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Дмитрий Паршин
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В ходе перестрелки подозреваемый был убит. В полиции полагают, что стрелявший действовал в одиночку. Его мотивы неизвестны.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В столице американского штата Колорадо Денвере неизвестный открыл огонь по людям, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции.
Стрельба велась в понедельник вечером по местному времени в разных местах города Денвер и закончилась в городе Лейквуд. Погибло четыре человека, трое получили огнестрельные ранения, в том числе полицейский.

"Трое людей получили огнестрельные ранения: две женщины погибли, мужчина пострадал в результате (первой — Прим. Sputnik) стрельбы. Вскоре после этого, как мы считаем, произошла вторая стрельба ... В этом месте погиб один взрослый мужчина", — заявил на пресс-конференции глава полиции Денвера Пол Пейзен.

Он отметил, что всего стрельба велась в четырех точках в городе. В один момент полицейские обнаружили автомобиль, которым пользовался нападавший, после чего началась погоня со стрельбой.
После этого подозреваемый добрался до Лейквуда. Там злоумышленник застрелил еще одного человека. Затем стрелявший скрылся с места преступления, последовала погоня, он забежал в местный отель и выстрелил в служащего, о его состоянии неизвестно.
Затем нападавший убежал из отеля и вступил в перестрелку с полицейскими, в результате чего один страж правопорядка пострадал и попал в больницу с огнестрельным ранением. В ходе последовавшей перестрелки подозреваемый был убит.
В полиции полагают, что стрелявший действовал в одиночку, и угрозы для местных жителей нет. Мотивы нападавшего неизвестны.
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