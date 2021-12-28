https://uz.sputniknews.ru/20211228/pri-strelbe-v-kolorado-pogibli-chetyre-cheloveka-21985573.html

При стрельбе в Колорадо погибли четыре человека

При стрельбе в Колорадо погибли четыре человека

В ходе перестрелки подозреваемый был убит. В полиции полагают, что стрелявший действовал в одиночку. Его мотивы неизвестны.

2021-12-28T15:07+0500

2021-12-28T15:07+0500

2021-12-28T15:07+0500

в мире

полиция

перестрелка

колорадо

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В столице американского штата Колорадо Денвере неизвестный открыл огонь по людям, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции.Стрельба велась в понедельник вечером по местному времени в разных местах города Денвер и закончилась в городе Лейквуд. Погибло четыре человека, трое получили огнестрельные ранения, в том числе полицейский.Он отметил, что всего стрельба велась в четырех точках в городе. В один момент полицейские обнаружили автомобиль, которым пользовался нападавший, после чего началась погоня со стрельбой. После этого подозреваемый добрался до Лейквуда. Там злоумышленник застрелил еще одного человека. Затем стрелявший скрылся с места преступления, последовала погоня, он забежал в местный отель и выстрелил в служащего, о его состоянии неизвестно.Затем нападавший убежал из отеля и вступил в перестрелку с полицейскими, в результате чего один страж правопорядка пострадал и попал в больницу с огнестрельным ранением. В ходе последовавшей перестрелки подозреваемый был убит.В полиции полагают, что стрелявший действовал в одиночку, и угрозы для местных жителей нет. Мотивы нападавшего неизвестны.

колорадо

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полиция, перестрелка, колорадо