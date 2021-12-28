https://uz.sputniknews.ru/20211228/rossiya-pomojet-uzbekistanu-v-organizatsii-perepisi-naseleniya-v-2023-godu-21976425.html

Россия поможет Узбекистану в организации переписи населения в 2023 году

Россия поможет Узбекистану в организации переписи населения в 2023 году

В последний раз перепись населения в республике проводилась в 1989 году.

2021-12-28T10:09+0500

2021-12-28T10:09+0500

2021-12-28T10:09+0500

общество

узбекистан

перепись населения

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Россия поможет властям Узбекистана в организации переписи населения, которая пройдет в республике в 2023 году.Дипломат напомнил, что всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года, в том числе в цифровом формате.Подобный опыт, по его словам, может быть востребован специалистами в Узбекистане.В феврале 2019-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев установил, что первая за годы независимости страны всенародная перепись населения будет проведена в республике в 2022 году. Однако из-за пандемии сроки перенесли на 2023-й. В последний раз перепись населения в республике проводилась в 1989 году. В марте был принят закон "О переписи населения", предусматривающий проведение этой процедуры не реже одного раза в десять лет.Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 октября этого года увеличилась на 1,5% по сравнению с началом 2021-го до 35,08 миллиона человек.По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами страны находятся около 1,6 миллиона соотечественников (около 20% экономически активного населения), в том числе более 1 миллиона — в России.Читайте также:Перепись населения в Узбекистане: точные даты и порядок >>Перепись населения в Узбекистане будет проводиться раз в десять лет >>

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узбекистан, перепись населения