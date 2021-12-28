https://uz.sputniknews.ru/20211228/skolko-detskix-domov-i-gorodkov-zakrylis-v-uzbekistane-s-sentyabrya-21982584.html
Сколько детских домов и городков закрылись в Узбекистане с сентября
Сколько детских домов и городков закрылись в Узбекистане с сентября
За последние четыре месяца семью обрели 1 184 ребенка - их усыновили или удочерили, взяли над ними опеку, а также забрали к себе близкие родственники. 28.12.2021, Sputnik Узбекистан
2021-12-28T14:07+0500
2021-12-28T14:07+0500
2021-12-28T14:07+0500
общество
детский дом
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В республике за четыре месяца завершили свою деятельность семь домов "Мехрибонлик" и три детских городка, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе ГУВД Ташкента.По данным ведомства, за этот период семью обрели 1 184 ребенка - их усыновили или удочерили, взяли над ними опеку, а также забрали к себе близкие родственники.Где закрылись дома МехрибонликВ каких областях закрылись детские городки Отмечается, что на момент подписания президентом постановления от 9 августа, в республике функционировали 16 домов "Мехрибонлик" и четыре детских городка.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
детский дом
Сколько детских домов и городков закрылись в Узбекистане с сентября
За последние четыре месяца семью обрели 1 184 ребенка - их усыновили или удочерили, взяли над ними опеку, а также забрали к себе близкие родственники.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik.
В республике за четыре месяца завершили свою деятельность семь домов "Мехрибонлик" и три детских городка, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан
в пресс-службе ГУВД Ташкента.
По данным ведомства, за этот период семью обрели 1 184 ребенка - их усыновили или удочерили, взяли над ними опеку, а также забрали к себе близкие родственники.
Где закрылись дома Мехрибонлик
В каких областях закрылись детские городки
Отмечается, что на момент подписания президентом постановления от 9 августа, в республике функционировали 16 домов "Мехрибонлик" и четыре детских городка.