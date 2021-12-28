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В Узбекистане раскрыта схема незаконной миграции в США
В Узбекистане раскрыта схема незаконной миграции в США
Правоохранители задержали двух человек, организовавших незаконную миграцию в США граждан Узбекистана. У них обнаружены копии паспортов более чем 60 человек.
2021-12-28T19:33+0500
2021-12-28T19:33+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Правоохранители задержали двух жителей Самаркандской области, которые пытались отправить в США двух человек незаконным путем.Как сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, за свои посреднические услуги они просили по 30 тыс долларов с каждого. Оперативное мероприятие проведено в момент передачи им аванса в размере 20 тыс долларов.Как установило следствие, злоумышленники планировали переправить граждан через Турцию, Боливию, Колумбию и Мексику. При этом их предупредили о строгой необходимости выполнять требования проводников в каждом из указанных государств. В частности, — при переправе через реку Амазонка, протекающую по территории Колумбии, и прохождении по лесам Мексики.У задержанных обнаружены копии паспортов более чем 60 граждан. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного Кодекса. Ведутся следственные действия.
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В Узбекистане раскрыта схема незаконной миграции в США

19:33 28.12.2021
© Pexels / Kindel MediaНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Pexels / Kindel Media
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Правоохранители задержали двух человек, организовавших незаконную миграцию в США граждан Узбекистана. За свои услуги они просили 30 тыс долларов с человека. У них обнаружены копии паспортов более чем 60 человек.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Правоохранители задержали двух жителей Самаркандской области, которые пытались отправить в США двух человек незаконным путем.
Как сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, за свои посреднические услуги они просили по 30 тыс долларов с каждого. Оперативное мероприятие проведено в момент передачи им аванса в размере 20 тыс долларов.

“Доверчивым гражданам было разъяснено, что перед выездом им следует иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-теста и VISA-карту с 4 тысячами долларов США” — говорится в сообщении СГБ.

Как установило следствие, злоумышленники планировали переправить граждан через Турцию, Боливию, Колумбию и Мексику. При этом их предупредили о строгой необходимости выполнять требования проводников в каждом из указанных государств. В частности, — при переправе через реку Амазонка, протекающую по территории Колумбии, и прохождении по лесам Мексики.
У задержанных обнаружены копии паспортов более чем 60 граждан. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного Кодекса. Ведутся следственные действия.
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