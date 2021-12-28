https://uz.sputniknews.ru/20211228/v-uzbekistane-raskryta-sxema-nezakonnoy-migratsii-v-ssha-21992052.html

В Узбекистане раскрыта схема незаконной миграции в США

В Узбекистане раскрыта схема незаконной миграции в США

Правоохранители задержали двух человек, организовавших незаконную миграцию в США граждан Узбекистана. У них обнаружены копии паспортов более чем 60 человек.

2021-12-28T19:33+0500

2021-12-28T19:33+0500

2021-12-28T19:33+0500

происшествия

сша

узбекистан

миграция

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Правоохранители задержали двух жителей Самаркандской области, которые пытались отправить в США двух человек незаконным путем.Как сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, за свои посреднические услуги они просили по 30 тыс долларов с каждого. Оперативное мероприятие проведено в момент передачи им аванса в размере 20 тыс долларов.Как установило следствие, злоумышленники планировали переправить граждан через Турцию, Боливию, Колумбию и Мексику. При этом их предупредили о строгой необходимости выполнять требования проводников в каждом из указанных государств. В частности, — при переправе через реку Амазонка, протекающую по территории Колумбии, и прохождении по лесам Мексики.У задержанных обнаружены копии паспортов более чем 60 граждан. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного Кодекса. Ведутся следственные действия.

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сша, узбекистан, миграция