https://uz.sputniknews.ru/20211229/21985698.html

Новогодний стол: Год Тигра нужно встречать именно этими блюдами - видео

Новогодний стол: Год Тигра нужно встречать именно этими блюдами - видео

Наступающий год по восточному календарю - год Тигра, благородного хищника. Новогодний стол обязательно должен быть разнообразным, сытным и красивым.

2021-12-29T07:00+0500

2021-12-29T07:00+0500

2021-12-29T07:00+0500

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новый год

рецепт

блюдо

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Китайский Новый год или "Праздник весны" – самый главный и продолжительный праздник в Китае, к которому жители Поднебесной готовятся очень тщательно, следуя многовековым традициям, в том числе готовят символичные блюда, чтобы поймать удачу на весть год.Наши коллеги из Sputnik Грузия выяснили, какие именно блюда должны быть на столе в год Тигра, а от каких лучше отказаться, чтобы задобрить символ года и привлечь удачу, а также что готовят китайцы на Новый год.Какие блюда должны быть на столеГод Тигра нужно встретить за стильно сервированным столом со множеством вкусных и разнообразных блюд, ибо заручиться покровительством символа 2022 года на предстоящие 12 месяцев парой салатиков вряд ли получится.Основным блюдом праздничного стола должно быть именно мясо – свинина, баранина, индейка или курица. Мясо для Тигра можно пожарить, отварить, потушить или запечь в духовке, желательно целым куском и разделить на порции только перед подачей на стол.Филе индейки, запеченное с лимоном и грушамиАроматная грудка индейки, приготовленная по этому рецепту - именно то блюдо, которое должно прийтись по вкусу благородному хищнику. На 1,5 килограмма филе понадобиться 1 столовая ложка оливкового масла, 2 груши, 1 лимон, соль и черный перец по вкусу.Мясо помойте, просушите бумажным полотенцем, тщательно натрите маслом, солью и перцем, и промаринуйте несколько часов. Затем сделайте глубокие надрезы по всему периметру и начините их тонкими ломтиками лимона и груш. Выложите все это в рукав для запекания и выпекайте в духовом шкафу 1,5 часа при температуре 160 градусов. За 20 минут до готовности разрежьте пакет, чтобы мясо подрумянилось.Кроме многочисленных мясных блюд и закусок, на столе должны быть различные овощные блюда – запеченные, сваренные или тушеные, а также салаты, зелень и десерт.С помощью этого видеорецепта можно сделать салат в форме Тигра:На праздничном столе обязательно должны быть свежие фрукты. Больше всего Тигру понравятся фрукты желтого и оранжевого цветов – мандарины, апельсины, хурма, ананас, бананы и так далее.Напитки желательно выбирать натуральные, также в желтой или оранжевой цветовой гамме. Это могут быть ананасовый, яблочный или цитрусовый соки или компот.Тем, кто еще не определился какие именно блюда поставит на стол в год Тигра, могут позаимствовать идеи из видеосовета: Помните, хищник не любит делиться своей добычей, поэтому в год Тигра на столе не должно быть дичи. Не должно быть на столе и блюд корейской кухни – в этой стране мясо тигра считается деликатесом.Откажитесь от говядины. По восточной легенде Бык, победивший в схватке Тигра и высмеявший его, является злейшим врагом хищника.В год Тигра на столе также неуместны острые блюда – соусы и приправы, слишком много сладкого, а также шипучие и газированные напитки.Новогоднее застолье по-китайскиВ китайский Новый год на столе блюд должно быть много, но основным остаются пельмени цзяоцзы в форме золотого слитка. Традиционно считается, что пельмени на новогоднем столе сулят богатство и достаток на весь предстоящий год.Желающим слепить цзяоцзы к Новому году Тигра поможет этот видеорецепт: На стол в китайский Новый год подают рулетики чуньцзюань. Китайцам рулетики, начиненные мясом или овощами, поджаренные до золотой корочки, напоминают золотые слитки. Соответствующим является и пожелание, которое вкладывается в смысл этого блюда – "пусть будет много золота".В Новый год в Поднебесной на столе должна также быть "Лапша долголетия". Именно это блюдо символизирует пожелание долгой и счастливой жизни.Традиционным блюдом, приносящим удачу в Новом году, является новогодний пирог няньгао из клейкой рисовой муки, что в переводе означает "подниматься все выше с каждым годом". Для китайцев такой пирог – это пожелание процветания бизнеса, а также повышения уровня жизни.Рыба – обязательное блюдо новогоднего стола в Китае, которое, как верят китайцы, принесет прибыль и процветание в наступающем году.Материал подготовлен на основе открытых источников

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новый год, рецепт, блюдо